WIFT Cyprus: Η Άννα Χριστοφίνη στη τιμόνι του οργανισμού - Προτεραιότητα η διεθνής δικτύωση και η βιωσιμότητα στον κινηματογράφο

Γράφει η Κική Περικλέους

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται το Women in Film & Television (WIFT) Cyprus, με την Άννα Χριστοφίνη να αναλαμβάνει την προεδρία του κυπριακού τμήματος του διεθνούς οργανισμού. Η νέα πρόεδρος θέτει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του οργανισμού, τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και την περαιτέρω ανάπτυξη της δημιουργικής κοινότητας της Κύπρου.

Όπως αναφέρει στο ΚΥΠΕ, στόχος της νέας διοίκησης είναι το WIFT Cyprus να εξελιχθεί σε έναν ακόμη πιο εξωστρεφή και λειτουργικό οργανισμό, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο του WIFT για να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας. «Θέλουμε να συνδέσουμε την Κύπρο με τον κόσμο και τον κόσμο με την Κύπρο.

Επιθυμία μας είναι το WIFT Cyprus να εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες των επαγγελματιών του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των μέσων, προσφέροντας πραγματική αξία στα μέλη του», σημειώνει. Η στρατηγική της νέας προεδρίας βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: «δικτύωση, γνώση και προβολή».

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, εκδηλώσεις και διεθνείς συνεργασίες, το WIFT Cyprus φιλοδοξεί, προσθέτει, να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των μελών του και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη νέα γενιά δημιουργών. Αν και η ιδιότητα του μέλους προϋποθέτει επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο, οι περισσότερες δράσεις του οργανισμού παραμένουν ανοικτές στο κοινό.

Μέσα από το Film Lab, τα εργαστήρια, τις εκδηλώσεις δικτύωσης και το επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, νέοι δημιουργοί αποκτούν πρόσβαση σε γνώσεις, εμπειρίες και επαφές με την επαγγελματική κοινότητα.

Παράλληλα, η νέα διοίκηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεθνή δικτύωση, επιδιώκοντας συνεργασίες που θα ενισχύσουν την παρουσία των Κυπρίων δημιουργών σε διεθνή φεστιβάλ, συμπαραγωγές και επαγγελματικές διοργανώσεις.

Ήδη, η συμμετοχή της Άννας Χριστοφίνη ως μέλους της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ «ΓΕΦΥΡΕΣ», στην ειδική κατηγορία «WIFT Cyprus Curates…», σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί στις επόμενες διοργανώσεις του φεστιβάλ στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα δράσεων της επόμενης περιόδου διαμορφώθηκε έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε το WIFT Cyprus, καταγράφοντας τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκονται η χρηματοδότηση παραγωγών, οι διεθνείς συμπαραγωγές, η διανομή ταινιών και η δημιουργία βιώσιμων επαγγελματικών προοπτικών. «Ο κινηματογράφος και τα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν το επάγγελμά μας. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε πρακτικά ζητήματα που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να αναπτύξουν βιώσιμες καριέρες και να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας», τονίζει η Πρόεδρος.

Αναφερόμενη στη θέση των γυναικών στον χώρο, υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση εξακολουθεί να είναι η δημιουργία πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης και εξέλιξης. Όπως σημειώνει, «όσο ταλέντο κι αν υπάρχει, τίποτα δεν προχωρά χωρίς δράση, ευκαιρίες, χρηματοδότηση και πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους».

Στους άμεσους σχεδιασμούς του οργανισμού περιλαμβάνονται η έκθεση φωτογραφίας «Things We Pass By», που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου, η ενίσχυση του προγράμματος CWEP – «Γυναίκες της Κύπρου Δημιουργούν Περιβαλλοντικά για την Ειρήνη», καθώς και η διεύρυνση της κοινότητας του WIFT Cyprus με νέα μέλη, εθελοντές και συνεργάτες.

Με επίκεντρο τη συνεργασία, την εκπαίδευση και τη διεθνή εξωστρέφεια, η Άννα Χριστοφίνη επιδιώκει να οδηγήσει το WIFT Cyprus σε μια νέα περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού χώρου και προβάλλοντας ακόμη περισσότερο την κυπριακή δημιουργία στο διεθνές περιβάλλον, καταλήγει στις δηλώσεις της.