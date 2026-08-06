«Εδώ ο αλγόριθμός σας δεν λειτουργεί»: Το Λοκάρνο άνοιξε με μήνυμα υπέρ της κινηματογραφικής ελευθερίας

Στην τελετή έναρξης τιμήθηκε επίσης η Ιζαμπέλα Ροσελίνι με το Βραβείο Αριστείας του Φεστιβάλ, ενώ άλλοι τιμώμενοι της φετινής διοργάνωσης ήταν οι Ντάρεν Αρονόφσκι, Βιρζινί Εφιρά, Τζέιμς Γκρέι, Άσια Αρτζέντο, Ρικ Μπέικερ και Ζόι Σαλντάνια.

Άλλοι σταρ καλεσμένοι ήταν η Ολίβια Γουάιλντ με την εισπρακτική της επιτυχία «The Invite» με εισπράξεις 40 εκατομμυρίων δολαρίων, η Μόνικα Μπελούτσι που έχει τον ρόλο της αριστοκρατικής μητέρας ενός προβληματικού εφήβου στο δράμα «Ketticè» με παραγωγό τον Λούκα Γκουαντανίνο και σκηνοθέτη τον Τζιοβάνι Τορτορίτσι.

Με το ζήτημα της μετανάστευσης προς την Ευρώπη να βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα από την περασμένη εβδομάδα, μετά την προσπάθεια δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων να περάσουν χωρίς άδεια από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, η ταινία «The Green Eyes» είναι επίκαιρη.

Με φόντο τη Λανδές στη νοτιοδυτική Γαλλία, η ταινία ακολουθεί την 11χρονη Τσάγια, της οποίας ο αδελφός πέφτει σε έναν μυστηριώδη βαθύ ύπνο όταν στην οικογένειά τους επιδίδονται έγγραφα απέλασης. Το δράμα αντλεί την έμπνευσή του από το λεγόμενο σύνδρομο παραίτησης, μια κατάσταση που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Σουηδία τη δεκαετία του 1990 μεταξύ των παιδιών αιτούντων άσυλο, η οποία σύμφωνα με τους ερευνητές πυροδοτείται από τραύμα και αίσθημα αδυναμίας.

«Η ταινία έναρξης είναι κρίσιμη. Είναι σαν τον ρυθμό έναρξης μιας συναυλίας», αναφέρει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, Τζόνα Α. Νατζάρο.

«Θέλαμε να μοιραστούμε με το κοινό στο Λοκάρνο ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των όσων συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι συμβαίνει μέσα από τα εργαλεία του κινηματογράφου, της αφήγησης ιστοριών, της φαντασίας και της φαντασίας» επισημαίνει, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Νατζάρο λέει ότι δεν επιθυμεί να κάνει διάκριση μεταξύ των «λεγόμενων ταινιών του ευρύτερου κοινού» και του «κινηματογράφου για λίγους διανοούμενους».

«Η πραγματική πρόκληση σήμερα είναι να δημιουργηθεί δυνατότητα όπου διαφορετικές μορφές κινηματογραφικής τέχνης μπορούν να συνυπάρχουν με τα ίδια δικαιώματα και αξιοπρέπεια στον ίδιο δημόσιο χώρο του Φεστιβάλ», σημειώνει προσθέτοντας ότι το όνειρό του είναι να απελευθερώσει τους θεατές από προκαταλήψεις στις επιλογές θέασης».

«Είναι ένα είδος ονείρου να ανακτήσουμε τον κινηματογράφο ως ελευθερία που δεν μπορεί να προβλεφθεί μέσω αλγορίθμων ή καταναλωτικών συνηθειών. Ο στόχος μου μάλλον είναι να δημιουργήσω έναν χώρο όπου ο κινηματογράφος μπορεί να βιωθεί ως παύση. Καλώς ήρθατε στο Λοκάρνο, όπου ο αλγόριθμός σας δεν λειτουργεί πια», τόνισε.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΧ/ΑΓΚ)