Οι υποψήφιοι συνθέτες για το Παγκόσμιο Σάουντρακ της Χρονιάς

Ο Γκρίνγουντ, βασικός κιθαρίστας των Radiohead, ήταν συνθέτης στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον. Η καριέρα του στη μουσική επένδυση ταινιών έχει οριστεί από «ενορχηστρώσεις γεμάτες ένταση» για τα τραγούδια «Phantom Thread» και «The Power of the Dog» αναφέρουν οι διοργανωτές της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Γκουντναντότιρ, τιμώμενη καλεσμένη της φετινής τελετής απονομής WSA, τιμάται για τα «ατμοσφαιρικά ηχοτοπία» της για έργα όπως τα «Joker» και «Chernobyl». Η υποψηφιότητά της αντανακλά την ευελιξία της, από τη gothic punk μουσική για ταινίες για το «The Bride!», μέχρι τα τζαζ φωνητικά τραγούδια για το «Hedda».

Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιος και ο βραβευμένος με Emmy Daniel Pemberton, γνωστός για τον συνδυασμό παραδοσιακής ορχήστρας με «αντισυμβατικά, υβριδικά ηχητικά τοπία». Για το «Project Hail Mary» δημιούργησε μία «εκτεταμένη» μουσική επιστημονικής φαντασίας, αξιοποιώντας «οργανικές υφές όπως γυαλί, νερό και κρουστά που παράγονται από το ανθρώπινο σώμα». Η υποψηφιότητά του συμπληρώνεται από τη «βραδυφλεγή» ακουστική μουσική για το «The Drama», τη «μεταδοτική» φανκ μουσική του «The Bad Guys 2» και την «μαξιμαλιστική έκρηξη glam rock» του «Masters of the Universe».

Την πεντάδα ολοκληρώνει ο Max Richter, ο οποίος, σύμφωνα με τα WSA, φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο «συνδυάζει αρμονικά τη συγκινησιακή κλασική ορχήστρα με υπνωτικά σύγχρονα ambient ηλεκτρονικά στοιχεία». Για την ταινία «Hamnet» της Chloé Zhao συνέθεσε μια «βαθιά συγκινητική μουσική» που συνδυάζει ελισαβετιανά μουσικά όργανα με απαλές φωνητικές ψαλμωδίες, αποτυπώνοντας την οικειότητα και τη θλίψη της ιστορίας.

Οι υποψήφιοι για τη μουσική στην τηλεόραση

Στην κατηγορία Television Composer of the Year περιλαμβάνεται ο βραβευμένος με Emmy David Fleming. Έπειτα από την περσινή του υποψηφιότητα για το «The Last of Us», επιστρέφει με τη μουσική της σειράς τρόμου-κωμωδίας «Widow’s Bay», η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ισορροπεί ανάμεσα στον τρόμο και το χιούμορ.

Υποψήφιος είναι επίσης ο πολυβραβευμένος με Grammy και δύο φορές κάτοχος Όσκαρ Finneas O’Connell, του οποίου η μουσική για τη δεύτερη σεζόν του «Beef» χαρακτηρίζεται ως η πιο φιλόδοξη έως σήμερα ενασχόλησή του με την τηλεοπτική σύνθεση. Στο πρωτότυπο soundtrack του, «το λεπτεπίλεπτο πιάνο συγκρούεται με ανήσυχα συνθεσάιζερ».

Ο Martin Phipps, γνωστός από τις σειρές «Peaky Blinders», «The Crown» και «Black Mirror», είναι υποψήφιος για τη μουσική του αστυνομικού θρίλερ «Steal», την οποία συνέγραψε με τον συνθέτη του «The Green Planet», Benji Merrison. Η μουσική χαρακτηρίζεται «γεμάτη ένταση» και έχει συντεθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου με ένα μονοφωνικό συνθεσάιζερ.

Υποψήφιος είναι ακόμη ο Dave Porter, μακροχρόνιος συνεργάτης του σεναριογράφου Vince Gilligan από τις σειρές «Breaking Bad», «Better Call Saul» και την ταινία «El Camino», χάρη στη δυσοίωνη μετα-αποκαλυπτική μουσική του για το «Pluribus».

Τη λίστα συμπληρώνει ο βραβευμένος με Emmy Jeff Russo, γνωστός για τη μουσική του στο «Fargo» και για την ευρύτητα του δημιουργικού του ύφους, με υποψηφιότητα για τη δουλειά του στις παραγωγές «Cape Fear», «Alien: Earth» και στη δεύτερη σεζόν του «Citadel».

Οι υποψήφιοι για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

Για το βραβείο Best Original Song διεκδικούν διάκριση η K-pop τραγουδοποιός Kim Eun-jae και ο συνθέτης Mark Sonnenblick με το τραγούδι «Golden», που γράφτηκε για τη μεγάλη επιτυχία του Netflix «KPop Demon Hunters», μετά την πρόσφατη βράβευσή τους με Όσκαρ.

Υποψήφιο είναι επίσης το «House» από το «Wuthering Heights», το οποίο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «εμποτίζει με ωμή συναισθηματική ένταση την κλασική ιστορία». Το τραγούδι δημιουργήθηκε από τους Nathan Klein και Finn Keane σε συνεργασία με τον πρωτοπόρο της avant-garde John Cale και την ποπ σταρ Charli XCX.

Στη λίστα βρίσκεται ακόμη το «No Place Like Home» από το «Wicked: For Good», όπου ο συνθέτης Stephen Schwartz δημιούργησε μια «υψηλών απαιτήσεων μπαλάντα», την οποία ερμηνεύει η Cynthia Erivo.

Υποψήφιο είναι και το «Stolen Tale» από το «Hedda», συνυπογεγραμμένο από τη Hildur Guðnadóttir και τη σκηνοθέτρια Nia DaCosta, το οποίο λειτουργεί ως ένα «στοιχειωτικό θέμα αγάπης», με τις «ξεχωριστές και ατμοσφαιρικές» ερμηνείες της Σουηδής τραγουδίστριας Mariam Wallentin.

Τέλος, το ομότιτλο «Train Dreams» από την ταινία «Train Dreams» ενώνει τον Nick Cave με τον Bryce Dessner των The National, στηρίζοντας την αφήγηση της ταινίας με τη χαρακτηριστική μελαγχολική, ποιητική ερμηνεία και την ακουστική ατμόσφαιρα του Cave.

Το δεύτερο μέρος υποψηφιοτήτων των World Soundtrack Awards, που αφορά τις κατηγορίες Discovery of the Year, Public Choice Award, Game Music Award και Belgian Film Composer of the Year, θα ανακοινωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.

Συνθέτης Μουσικής Κινηματογράφου της Χρονιάς

Alexandre Desplat – “Frankenstein,” “Eagles of the Republic,” “Jurassic World Rebirth,” “L’homme qui rétrécit” (The Shrinking Man)

Jonny Greenwood – “One Battle After Another”

Hildur Guðnadóttir – “The Bride!,” “Hedda,” “28 Years Later: The Bone Temple”

Daniel Pemberton – “Project Hail Mary,” “The Drama,” “The Bad Guys 2,” “Masters of the Universe”

Max Richter – “Hamnet”

Συνθέτης Τηλεοπτικής Μουσικής της Χρονιάς

David Fleming – “Widow’s Bay”

Finneas O’Connell – “Beef” (Season 2)

Martin Phipps, Benji Merrison – “Steal”

Dave Porter – “Pluribus”

Jeff Russo – “Alien: Earth,” “Cape Fear,” “Citadel” (Season 2)

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

“Golden” from “KPop Demon Hunters” – written by Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Teddy Park; performed by Huntrix

“House” from “Wuthering Heights” – written by Charli XCX, John Cale, Nathan Klein, Finn Keane; performed by Charli XCX, John Cale

“No Place Like Home” from “Wicked: For Good” – written by Stephen Schwartz; performed by Cynthia Erivo

“Stolen Tale” from “Hedda” – written by Hildur Guðnadóttir, Nia DaCosta; performed by Mariam Wallentin

“Train Dreams” from “Train Dreams” – written by Nick Cave, Bryce Dessner; performed by Nick Cave

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Trevor Jones

Καλύτερη Πρωτότυπη Σύνθεση από Νέο Συνθέτη