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Box Office: Η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία ως η πιο κερδοφόρα προβολή IMAX όλων των εποχών
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.08.2026 10:52
Box Office: Η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία ως η πιο κερδοφόρα προβολή IMAX όλων των εποχών

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια αφήνοντας πίσω το «The Dark Knight Rises» του 2012 με 1,08 δισ. δολάρια.

Η «Οδύσσεια» σημείωσε δύο ιστορικά ορόσημα στο παγκόσμιο box office κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια αφήνοντας πίσω το «The Dark Knight Rises» του 2012 με 1,08 δισ. δολάρια.

Παράλληλα έγινε η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του «Avatar» του 2009 με 271 εκατ. δολάρια. 

Αυτή τη στιγμή, αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το «Spider-Man: Brand New Day» των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το «Deadpool & Wolverine» του 2024 με 1,3 δισ. δολάρια. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
IMAX
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