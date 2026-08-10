Σινεμά κάτω από τα αστέρια στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Σε θερινό κινηματογράφο μετατρέπεται για ακόμη μία χρονιά το Event Plaza της Μαρίνας Αγίας Νάπας, προσφέροντας τέσσερις βραδιές κινηματογράφου με φόντο τη θάλασσα.

Από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου 2026, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δημοφιλείς ταινίες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάτω από τα αστέρια, με σύγχρονα μέσα προβολής και ήχου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ ταινίες, με δύο προβολές κάθε βράδυ:

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 θα προβληθούν το The Little Mermaid στις 20:15 και το Grease στις 22:15.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 ακολουθούν το Hercules στις 20:15 και το The Mask στις 22:30.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Click στις 20:15 και το Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl στις 22:30.

Οι προβολές ολοκληρώνονται την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 με το The Lion King στις 20:15 και το The Greatest Showman στις 22:45.

Εισιτήρια και κρατήσεις

Η είσοδος κοστίζει 12 ευρώ για τους ενήλικες και 8 ευρώ για τα παιδιά, με την τιμή να περιλαμβάνει ποπ κορν και νερό.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της Project Films 101.