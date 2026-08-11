Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Κινηματογράφος
«Here Comes the Flood»: Αναβάλλεται για το 2027 η ταινία των Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ρόμπερτ Πάτινσον
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.08.2026 11:31
«Here Comes the Flood»: Αναβάλλεται για το 2027 η ταινία των Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ρόμπερτ Πάτινσον

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Φερνάντο Μεϊρέγιες (Fernando Meirelles) υπογράφει τη σκηνοθεσία του ατμοσφαιρικού θρίλερ ληστείας, σε σενάριο του Σάιμον Κίνμπεργκ (Simon Kinberg).

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Netflix «Here Comes the Flood» με πρωταγωνιστές τους Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), αναβάλλεται για το 2027.

Αν και το φιλμ αναμενόταν εντός της χρονιάς, η πλατφόρμα δεν έχει κάνει γνωστούς τους λόγους της αναβολής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Φερνάντο Μεϊρέγιες (Fernando Meirelles) υπογράφει τη σκηνοθεσία του ατμοσφαιρικού θρίλερ ληστείας, σε σενάριο του Σάιμον Κίνμπεργκ (Simon Kinberg). 

Η υπόθεση ακολουθεί έναν κλέφτη, έναν φύλακα τράπεζας και μία ταμία, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης και διπλών προδοσιών, καθώς ένα μεγαλόπνοο σχέδιο αρχίζει να καταρρέει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

Netflix
ΣΙΝΕΜΑ
ταινία
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Παγκύπριος Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα