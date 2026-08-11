«Here Comes the Flood»: Αναβάλλεται για το 2027 η ταινία των Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ρόμπερτ Πάτινσον

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Netflix «Here Comes the Flood» με πρωταγωνιστές τους Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), αναβάλλεται για το 2027.

Αν και το φιλμ αναμενόταν εντός της χρονιάς, η πλατφόρμα δεν έχει κάνει γνωστούς τους λόγους της αναβολής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Φερνάντο Μεϊρέγιες (Fernando Meirelles) υπογράφει τη σκηνοθεσία του ατμοσφαιρικού θρίλερ ληστείας, σε σενάριο του Σάιμον Κίνμπεργκ (Simon Kinberg).

Η υπόθεση ακολουθεί έναν κλέφτη, έναν φύλακα τράπεζας και μία ταμία, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης και διπλών προδοσιών, καθώς ένα μεγαλόπνοο σχέδιο αρχίζει να καταρρέει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ