Το «Tropic of the Mourning Gecko» του Σταύρου Μαρκουλάκη στο Queer Lion της Βενετίας

Η μικρού μήκους ταινία «Tropic of the Mourning Gecko» («Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο») του Σταύρου Μαρκουλάκη περιλαμβάνεται στις εκτός διαγωνισμού επιλογές του 20ού Queer Lion Award, που απονέμεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ελληνογαλλοολλανδική παραγωγή, διάρκειας 19 λεπτών, θα παρουσιαστεί στο επίσημο τμήμα Orizzonti του φεστιβάλ.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο 18χρονος Γιώργος, ο οποίος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το χωριό του στην Κρήτη για να εκπληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία. Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, κάτω από τον καυτό ήλιο, η συνάντησή του με έναν νεαρό άνδρα ξυπνά μέσα του μια απαγορευμένη επιθυμία.

Καθώς όσα θεωρούσε δεδομένα για το μέλλον του αρχίζουν να ανατρέπονται, νέες επιθυμίες και όνειρα ελευθερίας έρχονται στην επιφάνεια, οδηγώντας τον προς μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού του.

Το «Tropic of the Mourning Gecko» είναι μία από τις ταινίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το εκτός διαγωνισμού σκέλος του Queer Lion. Η πλήρης επιλογή των μεγάλου μήκους ταινιών που θα διεκδικήσουν το 20ό Queer Lion Award, καθώς και εκείνων που θα συμμετάσχουν εκτός διαγωνισμού, αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από τις 24 Αυγούστου.