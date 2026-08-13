Emmy για τον Κύπριο Kyri Ευαγγέλου και το «Along the Green Line»

Ο Kyri Ευαγγέλου, που ζει μόνιμα στη Βρετανία, βρίσκεται ανάμεσα στους συντελεστές που τιμήθηκαν με News & Documentary Emmy για τη σειρά ντοκιμαντέρ της Guardian «Along the Green Line», στην οποία εργάστηκε ως παραγωγός και μοντέρ.

Η παραγωγή απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Outstanding Continuing Coverage, Long Form, για μια σειρά τριών μερών που καταγράφει τις εμπειρίες ανθρώπων που ζουν στις δύο πλευρές της «Πράσινης Γραμμής», στα σύνορα Ισραήλ και κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Το «Along the Green Line» δημιουργήθηκε από ομάδα Ισραηλινών, Παλαιστινίων και διεθνών κινηματογραφιστών, με τους Matthew Cassel στο ρεπορτάζ, Kyri Ευαγγέλου στην παραγωγή και το μοντάζ, Ayman Abu Ramouz στη διεύθυνση φωτογραφίας, Guy Barak ως fixer και Frances Rankin στο μοντάζ.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που ζουν εκατέρωθεν της γραμμής, η σειρά εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά εμπόδια, η πολεμική ρητορική και η συνεχιζόμενη σύγκρουση επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες στρατιωτικών επιχειρήσεων, σημείων ελέγχου και συνεχιζόμενης βίας, με τη σειρά να εστιάζει παράλληλα στον ρόλο της προπαγάνδας και του φόβου και στην ολοένα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στην προοπτική της ειρήνης και την πραγματικότητα επί του εδάφους.

Λίγα λόγια για τον Kyri Ευαγγέλου

Ο Kyri Ευαγγέλου είναι multimedia δημοσιογράφος και κινηματογραφιστής στην Guardian και συμμετείχε στη δημιουργία της σειράς τόσο ως παραγωγός όσο και ως μοντέρ.

Η διάκριση αποτελεί την τέταρτη φορά που ο Guardian κερδίζει News & Documentary Emmy. Προηγούμενες βραβευμένες παραγωγές του μέσου αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις αποκαλύψεις του Edward Snowden για την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, τη μεταναστευτική κρίση στις ΗΠΑ και την προσπάθεια αιτούντων άσυλο από τη Λιβύη να φτάσουν με ασφάλεια στην Ευρώπη.

Στη διοργάνωση του 2026, το Guardian Documentaries είχε ακόμη μία παρουσία στις υποψηφιότητες, με την ταινία «Give Me Shelter», η οποία εξετάζει τη διασταύρωση της παιδικής εκμετάλλευσης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είναι υποψήφια στην κατηγορία Outstanding Short Documentary.