«Niu Lai» | Η ταινία animation που έγινε box office φαινόμενο επειδή... δεν βλεπόταν

Μια ταινία animation που ξεκίνησε με λιγότερους από 300 θεατές σε ολόκληρη την Κίνα κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να γίνει ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα του φετινού box office. Το «Niu Lai», με εικόνα που χαρακτηρίστηκε «πρόχειρη», αδέξια κίνηση και ιστορία που μπέρδεψε ακόμη και τους θεατές του, έγινε viral ακριβώς για τον λόγο που κανονικά θα καταδίκαζε μια ταινία: επειδή πολλοί ήθελαν να πάνε στον κινηματογράφο για να διαπιστώσουν με τα μάτια τους… πόσο κακή είναι.

Η κινεζική ταινία κινουμένων σχεδίων «Niu Lai», τίτλος που αποδίδεται περίπου ως «Έρχεται το βόδι», έκανε πρεμιέρα στις κινεζικές αίθουσες στις 5 Αυγούστου και αρχικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης του box office Maoyan, τις πρώτες δέκα ημέρες οι εισπράξεις της περιορίστηκαν περίπου στα 7.700 γουάν, με λιγότερους από 300 ανθρώπους να έχουν αγοράσει εισιτήριο.

Η ταινία δεν είχε ουσιαστικά καμία διαφημιστική εκστρατεία. Δεν προηγήθηκε περιοδεία προώθησης, δεν υπήρχε καν τρέιλερ, ενώ το βασικό διαφημιστικό υλικό περιοριζόταν σε μία αφίσα ζωγραφικής αισθητικής.

Και τότε άρχισαν τα σχόλια στο διαδίκτυο.

Πήγαν να τη δουν για να διαπιστώσουν… πόσο κακή είναι

Αποσπάσματα του «Niu Lai» άρχισαν να κυκλοφορούν μαζικά στα κινεζικά social media, με χρήστες να σχολιάζουν την ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας τρισδιάστατη απεικόνιση, τις απότομες κινήσεις των χαρακτήρων, τις φωνές και την ασυνήθιστη πλοκή.

Η ειρωνεία και τα memes, αντί να θάψουν την ταινία, προκάλεσαν κύμα περιέργειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της κινεζικής The Paper, στις 15 Αυγούστου η ημερήσια είσπραξη της ταινίας εκτοξεύθηκε στις 350.000 γουάν, σχεδόν 90 φορές πάνω από την προηγούμενη ημέρα. Οι κινηματογράφοι άρχισαν να προσθέτουν έκτακτες προβολές καθώς αυξανόταν η ζήτηση, ενώ σε ορισμένες αίθουσες καταγράφηκε σχεδόν πλήρης πληρότητα.

Μέχρι τις 18 Αυγούστου, η εικόνα είχε αλλάξει εντυπωσιακά: τα συνολικά έσοδα είχαν ξεπεράσει τα 18 εκατ. γουάν, σύμφωνα με στοιχεία της Maoyan που επικαλούνται κινεζικά μέσα.

Η Guardian σημειώνει ότι η ταινία βρέθηκε πλέον στις ίδιες ημερήσιες κατατάξεις με πολύ ακριβότερες παραγωγές, μεταξύ των οποίων η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και το «Spider-Man: Brand New Day».

Μια ταινία φτιαγμένη ουσιαστικά από δύο ανθρώπους

Ακόμη πιο ασυνήθιστη είναι η ιστορία πίσω από την παραγωγή.

Το «Niu Lai» δημιουργήθηκε ουσιαστικά από δύο ανθρώπους, τους Xin Yumeng και Sun Lifang, οι οποίοι, σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, είναι γιος και μητέρα. Χρειάστηκαν περίπου πέντε χρόνια για να ολοκληρώσουν την ταινία, αναλαμβάνοντας σχεδόν τα πάντα μόνοι τους.

Ο Xin Yumeng ανέλαβε μεταξύ άλλων τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και φωνές χαρακτήρων, ενώ η Sun Lifang έγραψε το σενάριο, συμμετείχε στις φωνές και συνέθεσε και ερμήνευσε μουσική για την ταινία.

Το animation έχει διάρκεια 86 λεπτών και αφηγείται την ιστορία ενός νεογέννητου μοσχαριού και ενός κορυδαλλού, μέσα από μια ονειρική περιπέτεια κατά την οποία ο κεντρικός χαρακτήρας έρχεται αντιμέτωπος με τον φόβο, τη θυσία και την ευθύνη.

«Ούτε η AI δεν θα μπορούσε να το φτιάξει»

Η δημοσιότητα γύρω από την ταινία πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε, σύμφωνα με την The Paper, έξι από τα 20 δημοφιλέστερα θέματα στο Weibo στις 15 Αυγούστου αφορούσαν το «Niu Lai».

Θεατές που μίλησαν στο κινεζικό μέσο είπαν ότι πήγαν στον κινηματογράφο καθαρά από περιέργεια, αφού είχαν προηγουμένως δει τα memes στο διαδίκτυο. Κάποιοι αστειεύονταν μάλιστα ότι η εικόνα ήταν τέτοια που «ούτε η AI» θα μπορούσε να την παραγάγει.

Άλλοι, ωστόσο, αντιμετώπισαν θετικά το γεγονός ότι πίσω από την ταινία βρίσκεται η επίμονη χειροποίητη δουλειά δύο ανθρώπων, ειδικά σε μία εποχή όπου το περιεχόμενο που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται ταχύτατα. Η Guardian αναφέρει ότι ορισμένοι χρήστες είδαν ακριβώς αυτή την ακατέργαστη αισθητική ως μέρος της ιδιαιτερότητας και της γοητείας της.

Από αποτυχία σε κινηματογραφικό meme

Δεν βλέπουν πάντως όλοι θετικά την επιτυχία της. Επαγγελματίας της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας δήλωσε στη Guardian ότι το «Niu Lai» είναι προβληματικό σχεδόν σε κάθε βασικό επίπεδο μιας κινηματογραφικής παραγωγής, από την ιστορία μέχρι τα ειδικά εφέ, προσθέτοντας όμως ότι ακριβώς αυτό είναι που προκάλεσε την περιέργεια του κοινού.

Άλλοι σχολιαστές στην Κίνα διερωτώνται αν η viral επιτυχία μιας τόσο αδύναμης τεχνικά παραγωγής στερεί προβολές από ταινίες υψηλότερης ποιότητας.