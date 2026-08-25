Νέο ντοκιμαντέρ με θέμα τη Γάζα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Ντοκιμαντέρ με τίτλο «NAZA» από τους ίδιους σκηνοθέτες της βραβευμένης με Όσκαρ ισραηλινο-παλαιστινιακής παραγωγής «No Other Land» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές τη Δευτέρα.

Η ταινία, η οποία θα διαγωνιστεί για το βραβείο Χρυσού Λέοντα, αφορά τις μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ και το σύστημα πίσω από αυτές τις δολοφονίες, σύμφωνα με σύνοψη που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Η ταινία σκηνοθετείται από τους Yuval Abraham και Rachel Szor, δύο από τους τέσσερις σκηνοθέτες του «No Other Land», το οποίο αφηγείται την ιστορία Παλαιστινίων ακτιβιστών που προσπαθούν να προστατεύσουν ένα σύμπλεγμα χωριών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την κατεδάφιση από τον ισραηλινό στρατό.

Το NAZA παράγεται από την The Guardian και τον James Wilson (JW Films) με εκτελεστικό παραγωγό τον Jonathan Glazer. Οι Wilson και Glazer είναι η ομάδα πίσω από την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «The Zone of Interest» που διαδραματίζεται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

Ο Guardian ανέφερε ότι το NAZA είναι «ένα ισραηλινό στρατιωτικό ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται ευφημιστικά από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για να υποδείξει τον αριθμό των αμάχων που αναμένουν ότι θα σκοτωθούν σε αεροπορική επιδρομή».

Η ταινία θα προβληθεί στις 10 Σεπτεμβρίου παρουσία των σκηνοθετών, των παραγωγών, των δημοσιογράφων της Guardian και της επίσημης αντιπροσωπείας.

Είναι το μόνο ντοκιμαντέρ μεταξύ των 21 ταινιών που διαγωνίζονται για το βραβείο Χρυσό Λέοντα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

(ΚΥΠΕ-ΓΠΕ/ΚΧΡ/ΑΓΚ)