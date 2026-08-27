Πέθανε ο Τιμ Κάρι, ο αξεπέραστος Dr Frank-N-Furter του «The Rocky Horror Picture Show»

Ο μάνατζερ του ηθοποιού επιβεβαίωσε στο Variety ότι ο Τιμ Κάρι πέθανε ειρηνικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Κατά μία ειρωνική σύμπτωση, οι πιο αναγνωρίσιμοι ρόλοι της καριέρας του απαιτούσαν τόσο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, ώστε ο ίδιος γινόταν σχεδόν αγνώριστος. Ως ο εκκεντρικός επιστήμονας Dr Frank-N-Furter στο Rocky Horror, εμφανίστηκε με έντονο μακιγιάζ, καλσόν και ζαρτιέρες, αρχικά στη θεατρική παράσταση που έκανε πρεμιέρα το 1973 και στη συνέχεια στην κινηματογραφική μεταφορά του 1975.

Δέκα χρόνια αργότερα, στη φανταστική περιπέτεια Legend (1985) του Ρίντλεϊ Σκοτ, μεταμορφώθηκε στον τρομακτικό Lord of Darkness, με πελώρια κέρατα και κατακόκκινο δέρμα. Το 1990 ακολούθησε ακόμη μία εμβληματική μεταμόρφωση: με το πρόσωπό του κρυμμένο πίσω από το μακιγιάζ ενός ανατριχιαστικού κλόουν, υποδύθηκε τον Pennywise στην τηλεοπτική μίνι σειρά It, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ.

Παράλληλα με αυτές τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, ο Κάρι διέγραψε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Γεννημένος το 1946, σπούδασε θέατρο και αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, από όπου αποφοίτησε το 1968, και αμέσως στράφηκε στη σκηνή. Ο πρώτος σημαντικός ρόλος του ήρθε την ίδια χρονιά, όταν συμμετείχε στην πρώτη παραγωγή του αμφιλεγόμενου μιούζικαλ Hair στο West End. Εκεί γνώρισε τον Ρίτσαρντ Ο' Μπράιεν, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα θα του εμπιστευόταν τον ρόλο που έμελλε να τον καθιερώσει, εκείνον του Dr Frank-N-Furter στο The Rocky Horror Show.

Στη συνέχεια, ο Κάρι υποδύθηκε τον Τριστάν Τζαρά στο Travesties του Τομ Στόπαρντ, διαδεχόμενος στον ρόλο τους Τζον Χερτ και Ρόμπερτ Πάουελ, ενώ το 1980 ενσάρκωσε τον Μότσαρτ στην παραγωγή του Amadeus στο Broadway. Ανάμεσα στις μεταγενέστερες θεατρικές επιτυχίες του ξεχωρίζει και ο ρόλος του Βασιλιά Αρθούρου στο μιούζικαλ των Monty Python, Spamalot, επίσης στο Broadway.

Στον κινηματογράφο εργάστηκε σταθερά για δεκαετίες, εμφανιζόμενος, μεταξύ άλλων, ως Ρόμπερτ Γκρέιβς στο σκοτεινό The Shout του Γέρζι Σκολιμόφσκι και ως Τζέρεμι στο πολιτικό δράμα The Ploughman’s Lunch, σε σενάριο του Ίαν ΜακΓιούαν.

Ο Τιμ Κάρι το 2019.

Αργότερα στράφηκε περισσότερο προς την κωμωδία, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς ταινίες όπως τα Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Scary Movie 2 και McHale’s Navy. Παράλληλα, η χαρακτηριστική φωνή του τού χάρισε μια δεύτερη, ιδιαίτερα παραγωγική καριέρα ως ηθοποιού φωνής σε πολυάριθμες ταινίες κινουμένων σχεδίων, μεταξύ των οποίων τα Garfield: A Tail of Two Kitties, A Turtle’s Tale: Sammy’s Adventures και Ribbit.

Ο Κάρι υπήρξε επίσης σταθερή παρουσία στην τηλεόραση για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Το 1978 υποδύθηκε τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ στην εξαμερή βιογραφική σειρά του Τζον Μόρτιμερ για τον θεατρικό συγγραφέα, το 1982 ενσάρκωσε τον Μπιλ Σάικς στην αμερικανική τηλεοπτική μεταφορά του Oliver Twist, ενώ το 2008 εμφανίστηκε ως ο μάγος Trymon στη μεταφορά του The Colour of Magic του Τέρι Πράτσετ.

Παράλληλα, χάρισε τη χαρακτηριστική φωνή του σε πολλές σειρές κινουμένων σχεδίων, μεταξύ των οποίων τα Duckman, Sonic the Hedgehog, The Mask και Star Wars: The Clone Wars, ενώ πραγματοποίησε πολυάριθμες guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές όπως τα Psych, Poirot και Criminal Minds.

«Είχα τις ευκαιρίες», είχε πει στον Guardian το 2025, «και εξακολουθώ να δίνω το παρών. Νομίζω πως αυτό πρέπει να κάνεις. Πρέπει να συνεχίζεις να δίνεις το παρών».

Το 2012, ο Κάρι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ δεχόταν μασάζ και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Το επεισόδιο επηρέασε την κινητικότητά του, καθώς και τη βραχυπρόθεσμη μνήμη του. «Ήταν παράξενο, γιατί ο πατέρας μου είχε πάθει εγκεφαλικό και πέθανε πολύ σύντομα μετά», είχε αφηγηθεί. «Ήξερα ότι έπρεπε να αναγκάσω τον εαυτό μου να χαλαρώσει και απλώς να αφεθεί για λίγο».

Παρά τα προβλήματα υγείας, συνέχισε να εργάζεται και να εμφανίζεται δημόσια, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, Vagabond.

«Έχω πλήρη επίγνωση του πόσο τυχερός είμαι», είχε δηλώσει πέρυσι. «Στην πραγματικότητα, με εκπλήσσει το πόσο φιλόδοξος υπήρξα. Δεν θεωρούσα καθόλου τον εαυτό μου φιλόδοξο».

Μετά την είδηση του θανάτου του, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν τον ηθοποιό με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λουκ Έβανς, ο οποίος υποδύθηκε πρόσφατα τον Dr Frank-N-Furter στο Broadway, τον χαρακτήρισε «μια δύναμη, μια φωτεινή, άσβεστη φλόγα» και «πηγή έμπνευσης», καταλήγοντας: «Θα υπάρχει μόνο ένας Τιμ Κάρι».

Η συμπρωταγωνίστριά του στο The Rocky Horror Picture Show, Σούζαν Σαράντον, τον αποχαιρέτησε ως έναν «αστείο, σέξι και μοναδικό άνθρωπο», σημειώνοντας ότι ακόμη και όταν καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο παρέμεινε γλυκός και γενναιόδωρος με τους θαυμαστές του. «Σ' ευχαριστούμε, Τιμ, που σήμαινες τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους», έγραψε.

Η Κάρολ Μπέρνετ, που είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στο Annie, θυμήθηκε πως «κανείς δεν μπορούσε να υποδυθεί τους αξιαγάπητους κακούς καλύτερα από εκείνον», ενώ ο συμπρωταγωνιστής του στο Clue, Μάικλ ΜακΚιν, έγραψε ότι η τελευταία τους συζήτηση ήταν «για τη ζωή, την αγάπη και το γέλιο».

«Η δική μας ευλογία», κατέληξε ο ΜακΚιν, «ήταν ότι είχαμε τον Τιμ Κάρι στη ζωή μας».

Με πληροφορίες από Guardian