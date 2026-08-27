Δύο διαφορετικές κινηματογραφικές εμπειρίες αυτή την εβδομάδα στο Πάνθεον

Με δύο πολύ διαφορετικές προτάσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα προβολών του κινηματογράφου Πάνθεον στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από τη μία, το Late Fame, μια ιστορία για την τέχνη, τη φιλοδοξία και τις δεύτερες ευκαιρίες, και από την άλλη, η Katy Perry μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το θέαμα της παγκόσμιας περιοδείας της The Lifetimes Tour, σε μία και μοναδική προβολή.

Η παγίδα της καθυστερημένης δόξας

Στο Late Fame, ο Ed Saxberger έχει αφήσει πίσω του τα νεανικά του όνειρα για καλλιτεχνική αναγνώριση και έχει συμβιβαστεί με μια ήσυχη ζωή. Όλα αλλάζουν όταν μια παρέα νεαρών καλλιτεχνών ανακαλύπτει ξανά το έργο του και τον πείθει ότι ίσως δεν είναι ποτέ αργά για να γίνει αυτό που κάποτε ονειρευόταν. Η δεύτερη ευκαιρία, όμως, δεν είναι πάντοτε αυτό που φανταζόμαστε. Η επιστροφή της φιλοδοξίας φέρνει μαζί της ερωτήματα για την επιτυχία, την ανάγκη της αναγνώρισης και την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που κάποτε επιθυμούσαμε και σε αυτό που τελικά γίναμε.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Willem Dafoe, Greta Lee και Edmund Donovan, σε σκηνοθεσία Kent Jones και σενάριο της υποψήφιας για Όσκαρ Samy Burch. Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Arthur Schnitzler και ισορροπεί ανάμεσα στη μελαγχολία και το χιούμορ, εξερευνώντας την τέχνη, τη φιλοδοξία και την παράξενη παγίδα μιας δόξας που φτάνει όταν κανείς δεν την περιμένει πια.

Το Late Fame προβάλλεται στο Πάνθεον από τις 3 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 τις καθημερινές και στις 18:00 και 20:30 το Σαββατοκύριακο.

Κωμωδία/Δράμα | Διάρκεια: 96΄ | Ελληνικοί υπότιτλοι

Η Katy Perry φέρνει το Παρίσι στη μεγάλη οθόνη

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 20:30, το Πάνθεον φιλοξενεί μία και μοναδική προβολή του Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris. Η συναυλιακή ταινία γυρίστηκε στην Accor Arena του Παρισιού, κατά τη διάρκεια των sold-out εμφανίσεων της Katy Perry τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της Lifetimes Tour.

Σε σκηνοθεσία του Paul Dugdale και με περισσότερες από 60 γωνίες λήψης, η παραγωγή επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την κλίμακα και την ενέργεια της περιοδείας. Το setlist διατρέχει την καριέρα της Perry, συγκεντρώνοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, μέσα σε μια παραγωγή με έντονο οπτικό σχεδιασμό, χορογραφίες και στιγμές αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Περισσότερο από μια καταγραφή συναυλίας, το The Lifetimes Tour – Live From Paris παρουσιάζεται ως μια κινηματογραφική γιορτή της σχέσης της Perry με το κοινό της και των τραγουδιών που καθόρισαν την πορεία της στην ποπ μουσική.

Μία προβολή μόνο: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Πάνθεον.