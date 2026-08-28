Το σενάριο για την ταινία του Όζι Όσμπορν είναι έτοιμο, αναζητείται σκηνοθέτης

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο E! News, ο παραγωγός και παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι το σενάριο της ταινίας, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021, έχει ολοκληρωθεί με την παραγωγή να προχωρά στην επόμενη φάση.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επαφές με σκηνοθέτες και προχωράμε με εντατικούς ρυθμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 76 ετών, ο Τζακ Όσμπορν παραδέχτηκε πως «έχουμε κάποιον στο μυαλό μας», ωστόσο προς το παρόν δεν μπορεί να αποκαλύψει.

«Έχουν γίνει ήδη οι πρώτες συζητήσεις και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Αν όλα πάνε όπως σχεδιάζουμε, το αποτέλεσμα θα είναι φανταστικό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο γιος του του Όζι και της Σάρον Όσμπορν υπογράμμισε πως πρωταρχικός στόχος της οικογένειας είναι η δημιουργία μιας ταινίας που θα τιμά την κληρονομιά του πατέρα του και παράλληλα θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού.

«Έχω μια βασική αρχή που την επαναλαμβάνω συνεχώς, είτε στις συναντήσεις με τη μητέρα μου είτε όταν ασχολούμαι με τις οικογενειακές μας δραστηριότητες: «Δώσε στους φαν αυτό που θέλουν». Αυτοί είναι οι άνθρωποί μας, για αυτούς τα κάνουμε όλα. Για αυτούς έγραφε μουσική ο πατέρας μου, για αυτούς έκανε περιοδείες. Αυτός ήταν ο λόγος που κάναμε και τις τηλεοπτικές μας εκπομπές. Είναι η σταθερή μας πυξίδα», εξήγησε ο παραγωγός.

«Ετοιμάζουμε την ταινία για τον Όζι σε συνεργασία με τη Sony και στις συσκέψεις επιμένω πάντα στο ίδιο πράγμα: Πρέπει να δώσουμε στους θαυμαστές αυτό που ζητούν. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια δήθεν κουλτουριάρικη ταινία. Όχι, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο, για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως επειδή δεν είναι αυτό που θέλει το κοινό», πρόσθεσε.

Η ταινία θα είναι μία συνεργασία της Sony με την Osbourne Media και την Polygram Entertainment.

Στην παραγωγή θα συμμετέχουν εκτός από τον Τζακ, η μητέρα του Σάρον και η αδελφή του Έιμι, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Λι Χολ (Lee Hall), γνωστού από την επιτυχία του «Rocketman».

Το φιλόδοξο φιλμ θα περιλαμβάνει τραγούδια τόσο από τη σόλο καριέρα του Όζι, όσο και από την εποχή που ήταν frontman των εμβληματικών Black Sabbath.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΝ/ΑΓΚ)