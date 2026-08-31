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Συλλογή τηλεγραφημάτων αστέρων του Χόλιγουντ πωλείται σε δημοπρασία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 31.08.2026 16:30
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Μια συλλογή τηλεγραφημάτων που είχαν στείλει αστέρες του Χόλιγουντ για να γιορτάσουν τα εγκαίνια ενός κινηματογράφου στο Ντόνκαστερ τη δεκαετία του 1960 πρόκειται να βγει σε δημοπρασία.

Τα μηνύματα είχαν σταλεί από ηθοποιούς όπως ο Ομάρ Σαρίφ, η Τζούλι Κρίστι, ο Ρότζερ Μουρ και η Μπέτι Ντέιβις, με αφορμή την επίσημη βραδιά εγκαινίων του ABC Doncaster, στις 18 Μαΐου 1967, κατά την οποία προβλήθηκε και η ταινία «Δόκτωρ Ζιβάγκο».

Τα τηλεγραφήματα είχε φυλάξει ο διευθυντής του κινηματογράφου, Λεν Κι, και ανακαλύφθηκαν πρόσφατα από την κόρη του, Λέσλι Χάιτον, από το Σκάνθορπ, όταν εκείνη άδειαζε το σπίτι των γονιών της.

«Είναι μοναδικά, είναι ξεχωριστά», δήλωσε. «Όλοι όσοι τα έχω δείξει λένε το ίδιο».

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης τηλεγραφήματα από διάσημους ηθοποιούς όπως η Ράκελ Γουέλς, η Νταϊάνα Ριγκ, ο Πάτρικ Μακνί και ο Ρόμπερτ Βον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Daily Cinema, το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή, ο κινηματογράφος ABC Doncaster διέθετε 1.277 θέσεις και αποτελούσε μέρος ενός νέου εμπορικού συγκροτήματος.

Στη βραδιά των εγκαινίων παρευρέθηκαν στελέχη τόσο της ABC όσο και της εταιρείας παραγωγής Metro-Goldwyn-Mayer.

Η Λέσλι ανέφερε ότι θυμάται να παρευρίσκεται στην εκδήλωση, σε ηλικία μόλις δέκα ετών.

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