Έξι Κύπριοι σκηνοθέτες στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF49)

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει τη συμμετοχή έξι Κύπριων Σκηνοθετών, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF49), που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Αλεξάνδρα Ματθαίου, Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) | Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα και Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Η Ελίζα εργάζεται σε ένα ξενοδοχειακό θέρετρο, περνώντας διαρκώς από διαφορετικούς ρόλους, σχεδιασμένους ώστε οι επισκέπτες να μένουν συνεχώς ικανοποιημένοι. Κάτω από τη γυαλιστερή επιφάνεια του ξενοδοχείου, αγωνίζεται να διατηρήσει μια ιδιωτική ζωή που παραμένει αθέατη, ενώ ταυτόχρονα ζει με μια σπάνια ανατομική πάθηση: είναι σωματικά ανίκανη να χαμογελάσει.Σε έναν κόσμο εμμονικό με την τοξική θετικότητα, η Ελίζα πρέπει να αποφασίσει αν θα αλλάξει τον εαυτό της για να μπορέσει να προσαρμοστεί ή αν θα αντισταθεί, παραμένοντας ακριβώς αυτή που είναι.

H Αλεξάνδρα Ματθαίου είναι σκηνοθέτρια και σεναριογράφος. Αποφοίτησε από το King's College του Λονδίνου, στο οποίο ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στα Νομικά, και στη συνέχεια από το University College London με μεταπτυχιακό στον Κινηματογράφο (MA in Film Studies). Οι μικρού μήκους ταινίες της έχουν προβληθεί διεθνώς, με πιο πρόσφατη το “A Summer Place” (2021), μια συμπαραγωγή Κύπρου-Γαλλίας που έχει τιμηθεί με βραβεία και προβολές σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ άλλων στα AFI Fest, Tampere, Uppsala, Odense, Frameline και Palm Springs, ενώ είναι υποψήφια για το Βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το πρώτο μεγάλου μήκους σενάριό της, με τίτλο “Shibboleth”, απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Crossroads του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Σπύρος Χαραλάμπους, Γιασεμί και Ρόδο | Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Η Τουρκοκύπρια Ζεχρά επισκέπτεται την αγαπημένη της Ελληνοκύπρια γειτόνισσα Μαρούλα στην ελεύθερη Κύπρο, 40 χρόνια μετά την εισβολή. Θέλει να ευχαριστήσει το γιο της Μαρούλας, που τους έσωσε τότε τη ζωή, και να μάθει πού είναι θαμμένος ο δικός της γιος. Αν και οι ερωτήσεις της παραμένουν αναπάντητες, οι αλήθειες που έρχονται στο φως για τις κοινές τους απώλειες, φέρνει τις δυο γυναίκες ακόμη πιο κοντά.

O Σπύρος Χαραλάμπους είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου στην Αθήνα.Έχει σκηνοθετήσει για το θέατρο και την τηλεόραση στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς της παραγωγής σε πολυάριθμες κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Common Good», αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Χριστόφορος Ηροδότου, Βloom | Εθνικό Σπουδαστικό Τμήμα

Ο Λίο, ένας ντροπαλός νεαρός ανθοπώλης, χτυπά κατά λάθος τη λάθος πόρτα κατά τη διάρκεια μιας παράδοσης λουλουδιών και γνωρίζει τον Νόα, έναν χαρισματικό χορευτή. Καθώς ο απρόσμενος ρομαντικός δεσμός τους βαθαίνει, ο Λίο ξεκινά ένα ταξίδι προς την αγάπη, την ενηλικίωση και την αποδοχή του εαυτού του.

Ο Χριστόφορος Ηροδότου γεννήθηκε στην Κύπρο το 2000 και σήμερα ζει στη Ρώμη, όπου πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στην ομάδα παραγωγής ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ.Σπούδασε κινηματογράφο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη σκηνοθεσία. Το έργο του επικεντρώνεται σε προσωπικές, ανθρωποκεντρικές ιστορίες που εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, αγάπης και αυτογνωσίας.

Antony Petrou, Cinema Rialto |Τμήμα KIDDO

Σε ένα ήσυχο μεσογειακό χωριό, όπου ο χρόνος μοιάζει να συσσωρεύεται σαν σκόνη στις γωνιές των παλιών κτιρίων, το Cinema Rialto αφηγείται την ιστορία δύο αδελφών και το τρυφερό τους ταξίδι στην καρδιά της μνήμης, του μύθου και της μαγείας.

Ο Antony Petrou είναι Κύπριος σκηνοθέτης και απόφοιτος του Central Saint Martins, με μεταπτυχιακό MFA από τη New York Film Academy. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «We Are Monster», κυκλοφόρησε σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ και αργότερα διανεμήθηκε από το Netflix. Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 200 διεθνή φεστιβάλ, με το έργο του να ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη οπτική του ταυτότητα και την εξερεύνηση σύνθετων θεμάτων.

Επιπλέον, στο Pitching Lab που θα πραγματοποιηθεί 6-10 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ, έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν οι σκηνοθέτες Νικόλας Κάσινος με το σχέδιο ταινίας BLIND SPOT και ο Άγγελος Χαραλάμπους με το σχέδιο ταινίας Khaki Babes.