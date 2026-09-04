83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με λιγοστό γκλάμουρ

Με την επιλογή του να εστιάζει περισσότερο στην καλλιτεχνική αξία (τον κινηματογράφο του auter) παρά στο γκλάμουρ και τις ταινίες με μεγάλη εμπορική επιτυχία ξεχωρίζει το φετινό 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που αρχίζει σήμερα και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου. Με ταινίες από ήδη γνωστούς (και βραβευμένους) στη Βενετία δημιουργούς όπως οι Νάνι Μορέτι, Μάρτιν ΜακΝτόνα, Χιροκάζου Κόρε-έντα, Λι Τσανγκ-Ντονγκ, Πολ Σρέιντερ και Κορνέλ Μουντρούτσο.

Στο φεστιβάλ φέτος και η ελληνική ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο» της Ζακλίν Λέντζου («Σελήνη, 66 ερωτήσεις»), που προβάλλεται στο τμήμα «Ορίζοντες», καθώς και η μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του θρηνούντος», που προβάλλεται στο διαγωνιστικό τμήμα των «Οριζόντων». Ακόμη, και μια άλλη ελληνική συμμετοχή, με την παρουσία της Μαρίας Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστές της ταινίας «Dau» του Ίλια Κρζανόβσκι, γύρω από τα διάφορα προβλήματα (εργασιακά, δημιουργικά, εξουσίας και συνεχούς παρακολούθησης) που αντιμετωπίζει ένας ιδιοφυής, ελληνικής καταγωγής φυσικός επιστήμονας (από αυτούς που δημιούργησαν την ατομική βόμβα) στη Σοβιετική Ένωση, στην περίοδο 1928 με 1968.

Η ταινία έναρξης θα γίνει με την ταινία «Ink» του Ντάνι Μπόιλ, με τους Γκάι Πιρς και Τζακ Ο’Κόνελ, δραματικό θρίλερ, γύρω από την ιστορία του μεγιστάνα των μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ, που το 1969, με τη βοήθεια του εκδότη Λάρι Λαμπ κατάφερε να μετατρέψει τη βρετανική εφημερίδα «The Sun» στο ταμπλόιντ με τη μεγαλύτερη επιρροή. Για ταινία λήξης έχει επιλεγεί η ιταλική «Dio ride» («Ο Θεός γελάει») του Τζιοβάνι Βερονέζι, με ήρωα ένα μοναχό, ο οποίος στην Τοσκάνη του 17ου αιώνα μιλάει για τον Θεό με τρόπο που προκαλεί γέλιο στο ποίμνιο του, γεγονός που προκαλεί την εχθρότητα της Εκκλησίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελευταία στιγμή προστέθηκε και μια ακόμη ταινία στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα: το πολιτικοκοινωνικό ντοκιμαντέρ «Νάζα» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ (δυο από τους τέσσερις σκηνοθέτες της ταινίας «Καμιά άλλη γη»), που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, προσπαθώντας να προσεγγίσει τον πόλεμο της Γάζας μέσα από μια άλλη οπτική, εξετάζοντας τους μηχανισμούς πίσω από τη μαζική απώλεια ζωών άμαχων Παλαιστινίων στη διάρκεια του πολέμου της Γάζας. Ντοκιμαντέρ στο οποίο, ανάμεσα στους παραγωγούς είναι και η βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

Το Παλαιστινιακό θα είναι όπως φαίνεται και φέτος ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Μόστρα της Βενετίας. Ήδη, δυο από τους φετινούς καλεσμένους, ο Τζέιμς Κλούνεϊ και η Μάγκι Τζίλενχαλ έχουν στο παρελθόν δηλώσει υπέρ της Γάζας και ενάντια στην πολιτική γενοκτονίας του Ισραήλ, ενώ η πρωτοβουλία Venice4Palestine, απευθύνει ξανά, όπως και πέρσι, έκκληση προς το φεστιβάλ και τους επαγγελματίες από το χώρο του κινηματογράφου, ζητώντας να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας και την ανάρτηση της παλαιστινιακής σημαίας για όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, όπως γίνεται και με τις ταινίες των άλλων χωρών, από τη στιγμή που στα διάφορα προγράμματα του, περιλαμβάνονται τρεις παλαιστινιακές ταινίες.

Στη συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του προγράμματος του φεστιβάλ, ο διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα τόνισε τη σημερινή κατάσταση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, τονίζοντας τόσο την αξία της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που κατάφερε να ξαναφέρει στην αίθουσα το κοινό, αλλά και τις ταινίες του καλλιτεχνικού προγράμματος που ενισχύουν την κινηματογραφική γλώσσα, προβληματίζοντας το σύγχρονο άνθρωπο και ανοίγοντας ένα ουσιαστικό διάλογο, ταινίες, όπως σημείωσε, που πρέπει να δεις στην αίθουσα.

Με τον Πρόεδρο της Μπιενάλε, Πιεράντζελο Μπουταφουόκο, αφού μίλησε για το γενικότερο έργο της Μπιενάλε, να τονίζει πως το φεστιβάλ «κάθε χρόνο στέκεται ως ένας θεσμός που ενισχύει και προβάλλει την ελεύθερη δημιουργική έκφραση και προστατεύει τις αξίες και τις δημοκρατικές ιδέες».

Το φετινό φεστιβάλ θα απονείμει δύο τιμητικά βραβεία για το σύνολο της προσφοράς τους στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Τζορτζ Κλούνεϊ και την ηθοποιό Έλεν Μπέρστιν.

Η φετινή διεθνής κριτική επιτροπής αποτελείται από την ηθοποιό Μάγκι Τζίλενχαλ (Πρόεδρο), τον Ασιάτη σκηνοθέτη Τζόνι Ντο, την Τυνήσια σκηνοθέτρια Κάουτερ Μπεν Χανία, την Αφγανή σκηνοθέτρια Σαχρμπανού Σαντάντ, τον Γάλλο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ξαβιέ Τζιανολί, τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Ντάνιελ Μπλουμπεργκ και τον Ιταλό θεωρητικό του κινηματογράφου Φραντσέσκο Καζέτι.

ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Company» του Κέισι Αφλεκ

«Α Bit of Light» του Αλί Ασγκάρι

«Return to Buenos Aires» του Μάρκο Μπέγκις

«Un Bon Petit Soldat» του Στεφάν Μπριζέ

«Il Fuoco» του Eντουάρντο Ντε Ανγκελις

«Woman Unknown» της Μέι ελ-Τούκι

«Bucking Fastard» του Βέρνερ Χέρτζογκ

«15/18 - A Place to Heal» του Σεντρίκ Καν

«Dau» του Ιλια Χρζανόφσκι

«Look Back» του Χιροκάζου Κόρε-έντα

«Possible Love» του Λι Τσανγκ-ντονγκ

«Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα

«Succederà Questa Notte» (It Will Happen One Night) του Νάνι Μορέτι

«Primetime» του Λανς Οπενχαϊμ

«The Echo Chamber» του Aντρέα Παλάορο

«Un Peu Avant Minuit» του Nικολά Παριζέ

«L' Estranea» του Πάολο Στρίπολι

«Mr. Nelson, Did You Kill People?» του Σίνγια Τσουκαμότο

«Bunker» του Φλόριαν Ζέλερ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ORIZZONTI

«La Ragazza Con la Leica» της Aλίνα Μαράτσι

«The Burning Giants» του Πουτιποόγκ Αρουνπένγκ

«What Belongs to Others» του Γκρέγκος Ντεμπόφσκι

«Una Storia» της Αννα Φολιέτα

«La Citta dei Vivi» του Εντουάρντο Γκαμπριελίνι

«Falling House» του Mοχσέν Γκαραέι

«Too Much Sugar» του Ρόμπερτ Γκριν

«The Difficult Bride» του Ρουμπαγιάτ Χοσεΐν

«La Maison du Vent» του Ογκούστ Μπερνάρ Κουέμο Γιανγκού

«Fille della » του Τομάσο Λαντούτσι

«Mια Μέρα στη Ζωή της Τζο» της Ζακλίν Λέντζου

«Oasis» του Γιάνι Λενς

«Until the Day Ends» της Γιελένα Μαξιμόβιτς

«La Moula» του Ζερόμ Πιερά

«Lovers in the Blue Night» της Ανουπάρνα Ρόι

«Un Detour Par Diane» των Αν Σιρό & Ραφαέλ Μπαλμπονί

«The Colour of the Sun» Ξαβιέ Τέρα

«Eklipse» του Μάνουελ Βέτσερ

«Big Little» Things της Μισέλ Ζου

EKTOΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

«Dio Ride» του Τζοβάνι Βερονέζι

«Nessun Dolore» του Τζιάνι Αμέλιο

«Makikiraan Po (Let's us Through, Dear Ancestors)» του Λαβ Ντίαζ

«Father Joe» του Μπάρθελεμι Γκρόσμαν

«Scherzetto» του Μάριο Μαρτόνε

«Place to Be» του Κορνέλ Μουντρούτζο

«No Paradise If You Are Killed by a Woman» του Χαλκουάτ Μουστάφα

«Arrested Memory» του Σάμπου

«The Basics of Philosophy» του Πολ Σρέιντερ

«Un Bon Avocat» του Τριστάν Σεγκουέλα

«Jupiter» του Αλεξάντερ Σμία

EKTOΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

«Be Brave» του Φραντσέσκο Καροτσίνι

«What Love Builds» του Ράσελ Κρόου

«Burgundy» των Μίχαειλ Ντοέκ, Γκρέγκορι Κέρσοου

«Musk» του Αλεξ Γκίμπνεϊ

«The Road to Jericho» του Αμός Γκιτάι

«Al Mowaten Osama (Citizen Osama)» του Αχμέντ Χασούνα

«Union Town» της Μπάρμπαρα Κοπλ

«Holy Wood Dust» του Βίκτορ Κοσακόβσκι

«Listy (Letters From the Silence Country» του Αντρέι Κουτσίλα

«Biografi de Jorge Luis Borges» του Μαριάνο Λίνας

«My Undesirable Friends: Part II – Exile» της Τζούλια Λόκτεβ

«Boatbuilders» του Λουκ Λόρεντζεν

«Imperium» του Σεργκέι Λοζνίτσα

«Shumei – The Living Legaxy of Kabuki» του Τακάσι Μίικε

«Queer Edward II» του Τέο Ρόλανσον

«Oasis: Don't Look Back in Anger» των Ντίλαν Σάουδερν, Γουίλ Λάβλέις

«Weichen (Dust)» του Τσάι Μινγκ-Λιάνγκ

«Everest: The Other Side» των Ελίζαμπεθ Τσάι Βασαρέλι, Τζίμι Τσιν

«From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor» του Βιμ Βέντερς

(ΚΥΠΕ/ΝΦΜ/ΓΒΑ)