83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Η οσκαρική κούρσα ξεκινάει με τον Τζον Μάλκοβιτς

Τα τελευταία χρόνια είναι παράδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να φιλοξενεί ταινίες, οι οποίες θα κυριαρχήσουν στα Όσκαρ. Φέτος μία από αυτές θα είναι σίγουρα το «Wild Horse Nine» του Βρετανού Μάρτιν ΜακΝτόνα που έκανε θριαμβευτική πρεμιέρα στη Μόστρα, με το κοινό να χαρίζει ένα 13λεπτο standing ovation στους συντελεστές της.

Αρχικά πολλοί είχαν πιστέψει ότι τέτοιες ταινίες απουσιάζουν από το πρόγραμμα της 83ης διοργάνωσης, όμως η ενθουσιώδης υποδοχή του «Wild Horse Nine» άλλαξε τα δεδομένα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις από τη Βενετία δείχνουν ότι αυτή η μαύρη κωμωδία θα είναι ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στα φετινά βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επίσης, πολλοί άρχισαν ήδη να στοιχηματίζουν ότι ο πρωταγωνιστής της, Τζον Μάλκοβιτς, όχι μόνο θα φύγει από τη Βενετία με το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας αλλά θα πάρει και το αντίστοιχο Όσκαρ υποσκελίζοντας τον Ματ Ντέιμον της «Οδύσσειας».Ο ΜακΝτόνα έχει ήδη μια εντυπωσιακή καριέρα στον κινηματογράφο με ταινίες όπως «Αποστολή στη Μπριζ» (2008), «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» (2017), είναι όμως και διάσημος για τα θεατρικά του έργα όπως «Ο Πουπουλένιος», το οποίο έχει ανέβει αρκετές φορές και στο ελληνικό θέατρο.

Το «Wild Horse Nine» τοποθετείται στη Χιλή του 1973 λίγο πριν από το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε και εγκατέστησε τη δικτατορία του Πινοσέτ. Όλοι οι ιστορικοί θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό το πραξικόπημα έπαιξε η CIA κι έτσι, ο ΜακΝτόνα δίνει τον βασικό ρόλο σε έναν πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και σε άλλες σκοτεινές επιχειρήσεις.

Ο Κρις του Τζον Μάλκοβιτς είναι ένας αδίστακτος ψεύτης, ένας άνθρωπος ανήθικος, τα λόγια του οποίου είναι γεμάτα κυνισμό ακόμα κι όταν δεν κρύβει τις αληθινές αποτρόπαιες προθέσεις του.. ‘Εχει σκοπό να γράψει τα απομνημονεύματά του και να αποκαλύψει επικίνδυνα μυστικά, τα οποία μοιράζεται με τον συνάδελφό του, Λι (επίσης εξαιρετική η ερμηνεία του Σαμ Ρόκγουελ), ο οποίος άλλοτε τον θαυμάζει κι άλλοτε τον φοβάται.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο ΜακΝτόνα είπε ότι έκανε έρευνα για τις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής. «Αυτό που ήθελα», δήλωσε, «ήταν να αποτυπώσω τη δράση της CIA και να αναδείξω πράγματα που συνήθως μένουν στην αφάνεια».

Το «Wild Horse Nine», όμως, δεν είναι μια ταινία που μιλάει μόνο για το παρελθόν. Ο ΜακΝτόνα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι «η ταινία του αποκτά μια απρόσμενη επικαιρότητα μετά τη στρατιωτική απόβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα». «Μπορεί να είναι τοποθετημένη στο 1973 αλλά κοιτάζει και το σήμερα» σημείωσε.

Εξαιρετική είναι και η επιλογή του τοπίου αφού η ταινία γυρίστηκε στο Νησί του Πάσχα στο νότιο άκρο της Χιλής, το οποίο δεν μοιάζει καθόλου με καρτ-ποστάλ.

Πέρα από όλα αυτά, όμως, το βασικό ατού αυτής της ταινίας είναι ο Τζον Μάλκοβιτς, η ερμηνεία του οποίου σε παρασέρνει και δεν σου επιτρέπει να καταλήξεις σε εύκολα διδακτικά συμπεράσματα. Έχει πλάσει έναν δαιμονικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική φωνή του και παίζοντας συνεχώς με ανεπαίσθητους τόνους.

Δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ στο παρελθόν, ο Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος έκανε την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ φορώντας ένα σχεδόν αναγεννησιακό γιακά μέσα από το κοστούμι του, ανοίγει ουσιαστικά την φετινή οσκαρική κούρσα ισχυροποιώντας ταυτόχρονα και τη θέση του Φεστιβάλ Βενετίας σε αυτήν.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός κράτησε χαμηλούς τόνους όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες να κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ: «Είναι πολύ ευγενικό και όμορφο αυτό που λέγεται, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι να τραβήξει την προσοχή η ίδια η ταινία. Έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς και ένα υπέροχα γραμμένο και σκηνοθετημένο σενάριο. Αυτό είναι που έχει πραγματική σημασία!».