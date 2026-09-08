Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει με νέες δράσεις και βραβεία

Η αντίστροφη μέτρηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), που διοργανώνουν το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, έχει ξεκινήσει.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των συμμετοχών στο Εθνικό και Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, καθώς και της διεθνούς κριτικής επιτροπής, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του ISFFC, Διομήδης Κουφτερός και Καίτη Παπαδήμα, παρουσιάζουν τις φετινές καινοτομίες του φεστιβάλ, καθώς και λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν τη διοργάνωση.

Βραβείο Ομοτίμων (Peer Award) – νέα διάκριση

Για πρώτη φορά φέτος απονέμεται το Βραβείο Ομοτίμων (Peer Award), μια τιμητική διάκριση σε μία κυπριακή ταινία του διαγωνιστικού τμήματος, την οποία επιλέγουν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Την επιτροπή απαρτίζουν εκπρόσωποι της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου (ΕΗΚ) και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, δηλαδή επαγγελματίες σκηνοθέτες και ηθοποιοί που αναδεικνύουν τη δουλειά των συναδέλφων τους.

Audience Award – νέο βραβείο

Το κοινό αποτελεί ανέκαθεν τον ακρογωνιαίο λίθο του φεστιβάλ, με το ενδιαφέρον, το πάθος και την αγάπη του να λειτουργούν ως πυξίδα για τη διοργάνωση. Για τον λόγο αυτό, φέτος καθιερώνεται για πρώτη φορά το Audience Award, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να αναδείξει την ταινία της προτίμησής του από το διαγωνιστικό τμήμα. Η ταινία που θα επιλεγεί θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ.

Speed Dating – νέα πρωτοβουλία / ανοιχτές αιτήσεις

Νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του φετινού ISFFC είναι το Actors × Directors Speed Dating, μια εκδήλωση σύντομων, χαλαρών συναντήσεων ένας προς έναν, μακριά από την πίεση των casting calls. Διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, την ΕΗΚ και την Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, στις 10 Οκτωβρίου 2026 (17:30–19:00), στο Art Studio, δίπλα από το Θέατρο Ριάλτο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με δηλώσεις έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Talent Bridge – νέα συνεργασία

Το ISFFC συνεργάζεται με το TalentBridge της T-Port, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επαγγελματικής ανάπτυξης που υποστηρίζει τη διεθνή δικτύωση και εξέλιξη ανερχόμενων δημιουργών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με φορείς της κινηματογραφικής βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, συνδιοργανώνει το TalentBridge Cyprus 2026, ένα διήμερο πρόγραμμα για σκηνοθέτες και παραγωγούς, στις 11–12 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Festival Scope Pro – νέα συνεργασία

Το ISFFC συνεργάζεται φέτος για πρώτη φορά με το Festival Scope Pro, τη διεθνή επαγγελματική πλατφόρμα που συνδέει περίπου 130 φεστιβάλ με programmers, distributors, sales agents και buyers από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, μετά το τέλος του φεστιβάλ, βραβευμένες ταινίες της φετινής διοργάνωσης θα παρουσιαστούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή τους στη βιομηχανία.

Οι εκδηλώσεις που πλαισιώνουν και φέτος το φεστιβάλ

Στο πρόγραμμα του 16ου ISFFC περιλαμβάνονται και φέτος το Shoot n Run, σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το εργαστήρι σεναριογραφίας «What's the Story? Cyprus», το hub του φεστιβάλ ως χώρος συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, οι παιδικές προβολές Shorty Shorts, το Cinematherapy by Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.

Παιδικές Προβολές – Shorty Shorts

Πέρσι, για πρώτη φορά, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες μικρού μήκους και να ζήσουν τη μαγεία του φεστιβάλ. Η θερμή ανταπόκριση ανέδειξε τον θεσμό, ο οποίος πλέον χτίζει το δικό του κοινό. Φέτος, πέντε ταινίες μικρού μήκους έχουν επιλεγεί με ιδιαίτερη φροντίδα, έχοντας τους μικρούς θεατές κατά νου.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου (Best Eastern Mediterranean Film Award) επιλέγεται από τη διεθνή κριτική επιτροπή του φεστιβάλ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο. Απονέμεται για δεύτερη χρονιά σε ταινία από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Ιορδανία ή την Αίγυπτο, δίνοντας χώρο σε φωνές από όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πάνω στην ευρωπαϊκή οθόνη. Η ταινία που θα επιλεγεί θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 1.500 ευρώ.

Euro Connection XIX – ανοιχτές αιτήσεις

Το Euro Connection XIX, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα συμπαραγωγής ταινιών μικρού μήκους, δέχεται και φέτος αιτήσεις για τη 19η διοργάνωσή του, που θα πραγματοποιηθεί στις 2–3 Φεβρουαρίου 2027 στο Clermont-Ferrand. Κύπριοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του ISFFC, ως εθνικού ανταποκριτή, έως τις 20 Οκτωβρίου 2026. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ISFFC.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο, 77 77 77 45

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

Instagram: isffc_filmfestival

Ιστοσελίδες: www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Εισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος παρέχεται σε φοιτητές με επίδειξη φοιτητικής κάρτας, σε κατόχους κάρτας ΑμεΑ, σε σκηνοθέτες μέλη της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, καθώς και σε ηθοποιούς μέλη της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Διοργανωτές: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο.