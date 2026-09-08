Το «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου στον δρόμο για τα Όσκαρ

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η επταμελής Επιτροπή Εθνικής Υποψηφιότητας για τα Βραβεία Όσκαρ έχει ολοκληρώσει το έργο της για το έτος 2026 με βάση τα κριτήρια και τις νενομισμένες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται από την Ακαδημία Κινηματογράφου των ΗΠΑ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις ταινίες οι οποίες κατατέθηκαν, επέλεξε την ταινία «Hold Onto Me» («Κράτα Με») της Μυρσίνης Αριστείδου ως την πρώτη επίσημη επιλογή της Κύπρου για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η 99η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα λάβει χώρα στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, στις 14 Μαρτίου 2027. Η εν λόγω ταινία έχει υποβληθεί επίσημα στην Ακαδημία Κινηματογράφου των ΗΠΑ.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Επιτροπή Εθνικής Υποψηφιότητας για τα Βραβεία Όσκαρ εύχονται κάθε επιτυχία στη σκηνοθέτρια Μυρσίνη Αριστείδου, στην παραγωγό κα Μόνικα Νικολαΐδου (Filmblades) και σε όλους τους συντελεστές της ταινίας.

Ταυτότητα ταινίας

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Αριστείδου

Διευθυντής Φωτογραφίας: Λάσε Ούλβεδαλ Τόλμπελ

Σκηνογράφος: Δήμητρα Σουρλάντζη

Σχεδιάστρια Κοστουμιών: Σάσια Παλούδαν

Μοντάζ: Τζένα Μανγκουλάντ

Μουσική: Άλεξ Γουέστον

Ηχοληψία: Σταύρος Τερλικκάς

Σχεδιασμός Ήχου: Χρίστος Κυριακούλης, Άρης Λουζιώτης

Μιξάζ: Κώστα Βαρυμπομπίτης

Εταλονάζ: Μπράιαν Γους

Μαγκιγιάζ: Ιωάννα Νίκα, Γιώργος Βαβανός

Κομμώσεις: Σωτήρης Φοινίρης

Υπεύθυνοι Κάστινγκ: Ντάινα Παπαδάκη, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Λύδια Γεωργανά

Ηθοποιοί: Χρήστος Πάσσαλης, Μαρία Πέτροβα, Αουλόνα Λούπα, Τζένι Σάλλο, Νικόλας Μεταξάς, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Παραγωγή: Filmblades, 1.61 Films

Βραβεύσεις

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 – Βραβείο Κοινού (επιλεκτικά)

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σόφιας 2026 – Εύφημος Μνεία για τη Μαρία Πέτροβα

Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026 – Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Βραβείο Κοινού

Los Angeles Greek Film Festival – Καλύτερη Ταινία

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2026 – Media Choice Award For Filmmaker, Βραβείο ερμηνείας για τη Μαρία Πέτροβα

Περίληψη

Η 11χρονη Ίρις μαθαίνει πως ο απομακρυσμένος πατέρας τους, ο Άρης, επέστρεψε για την κηδεία του δικού του πατέρα. Η ανάγκη τους να τον γνωρίσει την οδηγεί σε ένα παλιό ναυπηγείο όπου ζει μόνος. Εκεί ξεκινά μια απρόσμενη σχέση, γεμάτη τρυφερότητα και ρήξεις, που θα μεταμορφώσει και τους δύο.

Η ταινία από τις 17 Σεπτεμβρίου θα προβάλλεται στους κινηματογράφους KCineplex στην Κύπρο.