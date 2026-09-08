Η «Οδύσσεια» μια ανάσα από το ένα εκατομμύριο εισιτήρια

Με μια μικρή πτώση στα εισιτήρια του top-10 ολοκληρώθηκε το πρώτο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου, καθώς αρχίζει πλέον να υποχωρεί το μεγάλο ρεύμα της «Οδύσσειας», η οποία, ωστόσο, βρίσκεται μια ανάσα από ένα σημαντικό ορόσημο: το ένα εκατομμύριο εισιτήρια.

Η ταινία, στην όγδοη εβδομάδα προβολής της, έκοψε ακόμη 21.900 εισιτήρια και έφτασε συνολικά τα 977.220. Πλέον, χρειάζεται μόλις 22.780 εισιτήρια για να σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου.

Από τις πρεμιέρες της εβδομάδας ξεχώρισε η ιστορική δραματική ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι «Πατρίδα», η οποία προσέλκυσε σχεδόν 12.000 θεατές, επίδοση αξιοσημείωτη δεδομένης και της καλλιτεχνικής και φεστιβαλικής αφετηρίας της.

Παράλληλα, αντοχές εξακολουθεί να επιδεικνύει το φεστιβαλικό δράμα του Ρουμάνου Κριστιάν Μουντζίου, που έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Στην κορυφή του box office παρέμεινε για ακόμη μία εβδομάδα το animation «Minions και Τέρατα», συνεχίζοντας να προσελκύει το παιδικό και οικογενειακό κοινό. Η ταινία έκοψε 38.230 εισιτήρια το τετραήμερο και έχει φτάσει συνολικά τα 145.580.

Καλή πορεία συνεχίζει να καταγράφει και η τελευταία περιπέτεια του «Spider-Man», η οποία βρίσκεται πλέον κοντά στο μισό εκατομμύριο εισιτήρια. Το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» έκοψε 13.130 εισιτήρια το τετραήμερο, ανεβάζοντας το σύνολό του στα 473.480.

Το top-10 του τετραημέρου 3-6 Σεπτεμβρίου