Στην Αθήνα το 2027 η επόμενη συνάντηση της Alliance Lumière

Η Ελλάδα συμμετείχε στο πρώτο Lumière Summit, τη διεθνή συνάντηση υψηλού επιπέδου για το μέλλον του κινηματογράφου και της κινούμενης εικόνας, που πραγματοποιήθηκε στο Saint-Paul-de-Vence της Γαλλίας, υπό τη συμπροεδρία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κορέας Lee Jae-myung.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας και ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, εποπτευόμενου οργανισμού από το ΥΠΠΟ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, συμμετέχοντας στις εργασίες της συνάντησης που προσέλκυσε περισσότερους από 200 εκπροσώπους από 60 χώρες, όπως δημιουργούς, επικεφαλής εθνικών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και κορυφαία στελέχη της διεθνούς βιομηχανίας των ψηφιακών πλατφορμών και της τεχνολογίας.

Επίκεντρο των συζητήσεων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, ήταν οι μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας οπτικοακουστικής δημιουργίας: η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες, τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης, παραγωγής και διανομής, η εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας.

Η Ελλάδα ιδρυτικό μέλος της Alliance Lumière

Ουσιαστικό αποτέλεσμα του Summit αποτέλεσε η δημιουργία της Alliance Lumière, της νέας διεθνούς συμμαχίας εθνικών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, στην οποία συμμετέχουν ήδη 54 φορείς, από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα συμμετέχει στη νέα Alliance, μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ, εποπτευόμενου οργανισμού του υπουργείου Πολιτισμού, ενισχύοντας τη θεσμική παρουσία της χώρας στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της οπτικοακουστικής δημιουργίας και τη διαμόρφωση νέων συνεργασιών και κοινών πολιτικών. Ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα είναι η ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας ότι η επόμενη ετήσια συνάντηση της Alliance Lumière θα πραγματοποιηθεί, το 2027, στην Αθήνα, αποτελώντας αναγνώριση της ενισχυμένης παρουσίας της Ελλάδας στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη. Μία ακόμα ευκαιρία να βρεθεί η χώρα στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Λίνα Μενδώνη: «Η Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον διεθνή οπτικοακουστικό χώρο και ταυτόχρονα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Η συμμετοχή μας στο πρώτο Lumière Summit και η ένταξη μας στην Alliance Lumière, από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας της, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή του υπουργείου Πολιτισμού για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και των συνεργασιών του ελληνικού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού οικοσυστήματος. Η απόφαση να φιλοξενήσει η Αθήνα, το 2027, την επόμενη συνάντηση της Alliance Lumière έχει ιδιαίτερη σημασία. Η πρωτεύουσα γίνεται τόπος συνάντησης των δυνάμεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, από κοινού, τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της δημιουργίας: Από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες έως τα νέα πρότυπα παραγωγής και διάθεσης του πολιτιστικού περιεχομένου. Για το υπουργείο Πολιτισμού, η εξωστρέφεια της Ελλάδας σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του, αποτελώντας εργαλείο προώθησης της πολιτιστικής πολιτικής και των Ελλήνων δημιουργών. Η Ελλάδα συμμετέχοντας από την αρχή στην Alliance Lumière, θα βρίσκεται στα κέντρα των αποφάσεων που θα καθορίσουν το οπτικοακουστικό τοπίο των επόμενων δεκαετιών. Το 2027 φιλοξενώντας, στην Αθήνα, τη διοργάνωση της Alliance Lumière, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τη σύγχρονη δημιουργική δυναμική της χώρας μας».

Ιάσων Φωτήλας: «Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό ρόλο στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της δημιουργίας»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας δήλωσε: «Η συμμετοχή της Ελλάδας, διά του ΕΚΚΟΜΕΔ, εποπτευόμενου οργανισμού του ΥΠΠΟ, στο πρώτο Lumière Summit και στην Alliance Lumière επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας μπορεί και πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις για το μέλλον του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Η επιλογή της Αθήνας για την επόμενη συνάντηση της Alliance Lumière το 2027 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από το υπουργείο Πολιτισμού και την υπουργό Λίνα Μενδώνη για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας. Η εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού, η στήριξη των δημιουργών και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της πολιτικής μας».

Λεωνίδας Χριστόπουλος: «Θέλουμε την Ελλάδα στο τραπέζι όπου διαμορφώνεται το μέλλον»

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε: «Η δημιουργία της Alliance Lumière είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα μορφή διεθνούς συνεργασίας σε μια εποχή κατά την οποία ο κινηματογράφος και συνολικά η οπτικοακουστική δημιουργία μετασχηματίζονται με πρωτοφανή ταχύτητα. Στόχος του υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΚΚΟΜΕΔ δεν είναι απλώς να γίνει η κινηματογραφική δυναμική της χώρας περισσότερο ορατή διεθνώς, αλλά να βρίσκεται η Ελλάδα στο τραπέζι όπου συζητούνται οι μεγάλες αλλαγές και διαμορφώνεται το μέλλον της οπτικής δημιουργίας. Η συμμετοχή της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ανακοίνωση ότι η επόμενη συνάντηση της Alliance Lumière θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2027 είναι μια σημαντική επιτυχία και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη. Θα υποδεχθούμε στην Ελλάδα τους μεγάλους οργανισμούς και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν την οπτικοακουστική πολιτική σε ολόκληρο τον κόσμο, ανοίγοντας από την Αθήνα, την επόμενη συζήτηση για το μέλλον της δημιουργίας».

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Lumière Summit και η ανάληψη της επόμενης συνάντησης, το 2027, της Alliance Lumière στην Αθήνα, εντάσσονται στη συνολικότερη στρατηγική του ΥΠΠΟ για την εξωστρέφεια της Ελλάδας στον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα ενισχύει σταθερά την παρουσία της στα διεθνή πολιτιστικά fora και δημιουργικά δίκτυα.