Το «Woman Unknown» κερδίζει τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο «NAZA»

Το «Woman Unknown» της May el-Toukhy απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, σε μια τελετή απονομής κατά την οποία το ντοκιμαντέρ «NAZA» για τη Γάζα τιμήθηκε με το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Η ταινία της Αιγυπτιοδανής σκηνοθέτριας διαδραματίζεται αμέσως μετά την απελευθέρωση της Δανίας από τη ναζιστική κατοχή και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής οικιακής βοηθού, της Marie (Mathilde Arcel), η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί τον χήρο εργοδότη της. Την ίδια στιγμή, όμως, φοβάται ότι εκείνος θα ανακαλύψει ένα επώδυνο μυστικό από το παρελθόν της: κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Marie είχε συνάψει ερωτική σχέση με έναν Γερμανό στρατιώτη.

Ο κριτικός κινηματογράφου του Guardian χαρακτήρισε το «Woman Unknown» «κομψά στημένο», παραλληλίζοντάς το με τη «Rebecca» του Alfred Hitchcock.

Η Arcel κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης ηθοποιού του Φεστιβάλ, το Κύπελλο Volpi, γεγονός που προκάλεσε απορίες σε ορισμένους κριτικούς, καθώς συνήθως η Βενετία δεν απονέμει περισσότερα από ένα βραβεία στην ίδια ταινία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την τελετή, η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Maggie Gyllenhaal, εξήγησε ότι κατέστη δυνατό να γίνει εξαίρεση, καθώς η απόφαση της επιτροπής για τη Δανή ηθοποιό ήταν ομόφωνη.

«Θα μας αφήσει άφωνους», είπε χαρακτηριστικά.

Σε μια συγκινητική ομιλία κατά την παραλαβή του βραβείου, η El-Toukhy ευχαρίστησε τη Gyllenhaal επειδή, κατά την έναρξη του Φεστιβάλ, αναφέρθηκε στην ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών σκηνοθετών στον κινηματογράφο. Το «Woman Unknown» ήταν η μοναδική ταινία του διαγωνιστικού τμήματος που είχε σκηνοθετηθεί αποκλειστικά από γυναίκα.

«Η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν εξαιρετικά δύσκολη, σε οικονομικό, πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο», δήλωσε η El-Toukhy. «Αυτό που με έκανε να συνεχίσω ήταν η επιτακτική ανάγκη να ρίξω φως στις άγνωστες γυναίκες της κοινής μας ιστορίας, να τις κάνω γνωστές. Και ειδικά απόψε, νιώθω ότι κατάφερα ακριβώς αυτό».

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, τη δεύτερη σημαντικότερη διάκριση του Φεστιβάλ, απονεμήθηκε στο «Possible Love» του Κορεάτη σκηνοθέτη Lee Chang-dong. Η ταινία, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αφηγείται με υποβόσκουσα ένταση την ιστορία ενός δυστυχισμένου παντρεμένου ζευγαριού που αναπτύσσει φιλική σχέση με μια δημιουργό ντοκιμαντέρ και τον εύπορο σύζυγό της.

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, διάκριση που θεωρείται το αντίστοιχο του «χάλκινου μεταλλίου» του Φεστιβάλ Βενετίας, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «NAZA» των Yuval Abraham και Rachel Szor, το οποίο εξετάζει τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από το Ισραήλ στη μαζική θανάτωση αμάχων στη Γάζα.

Η ταινία, στην παραγωγή της οποίας συμμετείχε ο Guardian, βασίζεται στις μαρτυρίες 24 προσώπων από τους κόλπους του ισραηλινού στρατού, τα οποία μιλούν ανώνυμα και κινηματογραφούνται τη νύχτα σε ταράτσες του Τελ Αβίβ.

Ο τίτλος «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες πληροφοριών για να δηλώσουν τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

«Ειλικρινά, δεν είναι καθόλου εύκολο να στέκομαι εδώ, σκεπτόμενος όλους τους Ισραηλινούς πολιτικούς και δημοσιογράφους που επιτίθενται τώρα σε αυτή την ταινία και απορρίπτουν όσα παρουσιάζει, χωρίς καν να την έχουν δει», δήλωσε ο Abraham παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Γίνονται τόσα πολλά για να μη βλέπουμε την πραγματικότητα».

Την επομένη της πρεμιέρας του «NAZA», ο ισραηλινός στρατός «διέψευσε κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην ταινία.

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Ilya Khrzhanovsky κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα Σκηνοθεσίας για το εντυπωσιακό οπτικά «DAU», μια βιογραφική ταινία για τον βραβευμένο με Νόμπελ κβαντικό φυσικό Lev Landau, ο οποίος δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να εργαστεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Σοβιετικής Ένωσης.

Η συμμετοχή της ταινίας του Khrzhanovsky στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας είχε προκαλέσει, πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, την αντίδραση της ουκρανικής κυβέρνησης. Η κριτική αφορούσε την άρνηση του πρωταγωνιστή Teodor Currentzis να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, καθώς και το γεγονός ότι η ταινία είχε λάβει χρηματοδότηση από Ρώσο επιχειρηματία, στον οποίο αργότερα επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Το «DAU» γυρίστηκε στο Χάρκοβο μεταξύ 2008 και 2011, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Σε συνέντευξη Τύπου στο Λίντο, ο Khrzhanovsky δήλωσε: «Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι ειρήνη και επιτυχία στην ουκρανική κυβέρνηση, ώστε να τα καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σώσει τη χώρα και να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο John Malkovich απέσπασε το Κύπελλο Volpi καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο «Wild Horse Nine» του Martin McDonagh. Στην ταινία υποδύεται έναν απρόβλεπτο βετεράνο πράκτορα της CIA, ο οποίος, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, αρχίζει να αμφισβητεί την ηθική της επαγγελματικής του πορείας.

Ο 72χρονος Αμερικανός ηθοποιός δεν βρισκόταν στη Βενετία και παρέλαβε το βραβείο του μέσω βιντεοσύνδεσης. «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα για αυτό το βραβείο, το οποίο έχει απονεμηθεί σε τόσους σπουδαίους ηθοποιούς στις 83 διοργανώσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας», δήλωσε ο Malkovich.

Αναλυτικά οι νικητές

Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: «Woman Unknown», σε σκηνοθεσία May el-Toukhy

Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «Possible Love», σε σκηνοθεσία Lee Chang-dong

Αργυρός Λέοντας Σκηνοθεσίας: Ilya Khrzhanovsky για το «DAU»

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «NAZA», σε σκηνοθεσία Yuval Abraham και Rachel Szor

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: «Un bon petit soldat» («A Good Little Soldier»), Stéphane Brizé, Coralie Amédéo και Olivier Gorce

Κύπελλο Volpi Καλύτερης Ηθοποιού: Mathilde Arcel για το «Woman Unknown»

Κύπελλο Volpi Καλύτερου Ηθοποιού: John Malkovich για το «Wild Horse Nine»

Βραβείο Marcello Mastroianni Καλύτερου Νέου Ηθοποιού: Malou Khebizi για το «15/18 A Place to Heal»

Βραβείο Κοινού Armani Beauty: «Eu contez» («I Matter»), σε σκηνοθεσία Alina Șerban

Βραβείο Luigi De Laurentiis για Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη: «La maison du vent» («House of the Wind»), σε σκηνοθεσία Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Με πληροφορίες από The Guardian