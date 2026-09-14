Εξόργισε την ισραηλινή κυβέρνηση το ντοκιμαντέρ «NAZA» – Ζητούν αφαίρεση ιθαγένειας από τους δημιουργούς για «προδοσία του κράτους»

Ένας Ισραηλινός υπουργός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι θέλει να αφαιρέσει την ιθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «NAZA», στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για «προδοσία του κράτους».

«Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους σκηνοθέτες Γιουβάλ Aμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, το ντοκιμαντέρ των οποίων κέρδισε το Σάββατο το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ.

Ο υπουργός κατηγόρησε τους δημιουργούς της ταινίας ότι θέλουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», κάτι που, όπως λέει, συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Και άλλοι υπουργοί εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, δύο ερευνητές δημοσιογράφους που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και για βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» (2024), που αφορούσε τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!», έγραψε στο X ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές», συνέχισε ο ακροδεξιός υπουργός.

Η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι νομικά δυνατή στο Ισραήλ, αν και σπάνια εφαρμόζεται. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από άτομα που έδειξαν έλλειψη «νομιμοφροσύνης», διαπράττοντας για παράδειγμα πράξεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Επιπλέον, ο νόμος διευρύνθηκε το 2023 ώστε να αφορά και άτομα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία». Συγκεκριμένα, απαιτείται ο υπουργός Εσωτερικών να υποβάλει σχετικό αίτημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης να το εγκρίνει και τα δικαστήρια να το επικυρώσουν.

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν αμάχους στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Στην 80λεπτη ταινία, οι μάρτυρες περιγράφουν πώς διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεψαν στον ισραηλινό στρατό να εντοπίζει, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, ύποπτα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους, και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, το «NAZA» είναι ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται εντός του ισραηλινού στρατού για να δηλώσει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ενός πλήγματος. Ένας από τους μάρτυρες εξήγησε ότι οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο που τους επιτρέπει να γνωρίζουν, για κάθε κατοικία στη Γάζα, πόσα άτομα βρίσκονται σε αυτήν και συνεπώς θα πληγούν σε περίπτωση βομβαρδισμού.

Μετά την προβολή της ταινίας στη Βενετία, όπου καταχειροκροτήθηκε για 25 λεπτά, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε τη θέση του απορρίπτοντας «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ