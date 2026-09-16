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Επιτυχία της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου: Το ΡΙΚ επαναφέρει την προβολή κυπριακών ταινιών -Ανοικτή πρόσκληση σε σκηνοθέτες και παραγωγούς
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.09.2026 12:02
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Ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, καθώς και ταινίες μικρού μήκους, περιλαμβάνει η πρωτοβουλία που επαναφέρει το ΡΙΚ, έπειτα από συζητήσεις με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου.

Την πρωτοβουλία για αδειοδότηση και προβολή κυπριακών ταινιών επαναφέρει το ΡΙΚ, έπειτα από συζητήσεις με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, η πρωτοβουλία θα αφορά ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και ταινίες μικρού μήκους.

Οι διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές αδειοδότησης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, το ΡΙΚ έχει ζητήσει από την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου να καταρτίσει κατάλογο με ταινίες σκηνοθετών και παραγωγών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Οι πληροφορίες για τις ενδιαφερόμενες παραγωγές θα διαβιβαστούν στο ΡΙΚ, το οποίο στη συνέχεια θα επικοινωνήσει απευθείας με τους σκηνοθέτες ή τους παραγωγούς, ώστε να εξετάσει τις προτεινόμενες ταινίες και να προχωρήσει στην επιλογή όσων θα προβληθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, τον τίτλο και τη σύνοψη της ταινίας, το έτος παραγωγής και τη διάρκειά της, τα στοιχεία του σκηνοθέτη ή της σκηνοθέτιδας και του βασικού καστ, καθώς και τη σήμανση καταλληλότητας ή τον ηλικιακό περιορισμό.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των στοιχείων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

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ΚΥΠΡΟΣ
ΡΙΚ
ταινία
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Σκηνοθέτες
Σκηνοθεσία
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ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
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