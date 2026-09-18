Προβολή του Βραβευμένου Ντοκιμαντέρ «Βαρώσια, η Πόλη Όμηρος» της Sylvie Deleule στον Κινηματογράφο Πάνθεον

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στον Κινηματογράφο Πάνθεον το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Βαρώσια, η Πόλη Όμηρος» (Varosha, la ville otage, 2024), σε σκηνοθεσία της διακεκριμένης Γαλλίδας δημιουργού Sylvie Deleule.

Το έργο, το οποίο απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο διεθνές Ciné Paris Film Festival (Σεπτέμβριος 2025), αποτελεί μια βαθιά ιστορική, γεωγραφική και συναισθηματική κατάδυση στο πρόσφατο παρελθόν και το παρόν της Κύπρου μέσα από το ισχυρότερο σύμβολο του κυπριακού δράματος: την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.

Λίγα λόγια για την ταινία

Κάποτε ένα από τα πιο λαμπερά και κοσμοπολίτικα θέρετρα της Μεσογείου τη δεκαετία του ’60, τα Βαρώσια μετατράπηκαν το 1974 σε μια απροσπέλαστη «πόλη-φάντασμα» υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού, μένοντας παγωμένα στον χρόνο για πάνω από μισό αιώνα.Η σκηνοθέτις Sylvie Deleule διασχίζει τη διαχωριστική γραμμή και συναντά ανθρώπους και από τις δύο κοινότητες. Μέσα από προσωπικές, βαθιά συγκινητικές μαρτυρίες, καταγράφει τον καθημερινό αγώνα ενάντια στη λήθη και την επίπονη προσπάθεια για συμφιλίωση, θέτοντας ένα οικουμενικό ερώτημα: «Πώς χτίζεις μια ζωή για σένα και τα παιδιά σου όταν σου στερούν ένα κομμάτι της ίδιας σου της ιστορίας;»

Σχετικά με τη σκηνοθέτιδα

Η Sylvie Deleule διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο στην αστική κοινωνιολογία (Πανεπιστήμιο Nanterre) και τη δημοσιογραφία (Γαλλικό Ινστιτούτο Τύπου). Το έργο της διακρίνεται για τη διεισδυτική ερευνητική ματιά σε ιστορικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, εχοντας αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις (IFF Ekotopfilm, FICA, Festival de Vébron).

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες Προβολών: 20:00 & 21:00

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον (Διαγόρου 29, Λευκωσία)

Κρατήσεις: https://www.pantheon-theatre.com/product/varosha-the-hostage-city-2/