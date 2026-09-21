Οι κυπριακές ταινίες στο Εθνικό Διαγωνιστικό του ISFFC 2026

Δεκατρείς ταινίες μικρού μήκους, δεκατρείς διαφορετικές διαδρομές μέσα στην κυπριακή δημιουργία, συνθέτουν φέτος το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου.

Οικογενειακοί δεσμοί που δοκιμάζονται, έρωτες που ανθίζουν ή σβήνουν, τόποι που αλλάζουν πρόσωπο: το φετινό πρόγραμμα διασχίζει τη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ με την ίδια ένταση, αποτυπώνοντας τον παλμό μιας γενιάς δημιουργών που γράφει τη δική της γλώσσα πάνω στην κυπριακή οθόνη.

Η συμμετοχή στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ανάδειξη του κυπριακού κινηματογράφου, δίνοντας στους δημιουργούς τη δυνατότητα να συναντηθούν με το κοινό, να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο και να ανοίξουν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες και συμπαραγωγές.

Οι 13 ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν από την Προκριματική Επιτροπή του φεστιβάλ είναι οι εξής:

Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection), σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ματθαίου

Night Shift, σκηνοθεσία: Talat Gokdemir

Sirens, σκηνοθεσία: Αργυρώ Νικολάου

Bifurcation: Like Thunder Strike, σκηνοθεσία: Ανδρέας Λύρας

Άλας / Salt, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Νικηφόρου

Kinds of Fathers, σκηνοθεσία: Χρήστος Αρτεμίου

Βαλεντίνος / Valentinos, σκηνοθεσία: Σοφία Αναστασίου

Ταράτσα με Θέα / Terrace with a View, σκηνοθεσία: Δημήτρης Μιχαήλ

Ο Πακετάς / Runner, σκηνοθεσία: Ερμόλαος Φωτίου

Cinema Rialto, σκηνοθεσία: Antony Petrou

Arasta, σκηνοθεσία: Fatosh Olgacher

Σιεκκέρικα / Shekerika, σκηνοθεσία: Ιάκωβος Μαϊμάρης

Ίκαρος / Icarus, σκηνοθεσία: Χρήστος Καρδάνας

Ειδική προβολή «Ο Χώρος Ανάμεσα»

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και την ειδική προβολή «Ο Χώρος Ανάμεσα», σε επιμέλεια της Προκριματικής Επιτροπής του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος.

Η ανάγκη να ζεις ανάμεσα: σε γλώσσες, σε τόπους, σε εκδοχές του εαυτού σου, ακόμα και η απόφαση να μην επιλέξεις μόνο μία. Ένα πρόγραμμα με ταινίες από γυναίκες δημιουργούς που καταθέτουν την προσωπική τους ματιά στη γυναικεία εμπειρία της μετατόπισης, της διπλής ταυτότητας και της αναζήτησης του «ανήκειν» στον σύγχρονο γεωγραφικό χώρο.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 18:15, στο Θέατρο Ριάλτο Επί Σκηνής.

Η Προκριματική Επιτροπή

Το έργο της επιλογής των ταινιών ανέλαβε και φέτος η Προκριματική Επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος, αποτελούμενη από τους επαγγελματίες του κινηματογράφου:

Άδωνις Φλωρίδης, σκηνοθέτης κινηματογράφου και θεάτρου, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος.

Δώρος Δημητρίου, ιστορικός κινηματογράφου, επιμελητής και διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Γιάννα Αμερικάνου, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος.

Peter Cerovšek, σκηνοθέτης και επιμελητής, Διευθυντής του FeKK – Ljubljana Short Film Festival.

Όπως κάθε χρόνο, οι κυπριακές συμμετοχές διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή όσο και τα Εθνικά Βραβεία, διεκδικώντας παράλληλα υποψηφιότητα για τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους.

Νέο Βραβείο Κοινού και Βραβείο Ομοτίμων

Πέρα από τις διακρίσεις της κριτικής επιτροπής, η φετινή διοργάνωση εγκαινιάζει δύο νέες πρωτοβουλίες: το Βραβείο Κοινού (Audience Award), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να αναδείξουν την αγαπημένη τους δημιουργία, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, καθώς και το Βραβείο Ομοτίμων (Peer Award).

Το δεύτερο αποτελεί τιμητική αναγνώριση για κυπριακή συμμετοχή και θα απονεμηθεί από επιτροπή εκπροσώπων της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, της ΕΗΚ και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Πληροφορίες

16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

10 – 16 Οκτωβρίου 2026

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Εισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος παρέχεται σε φοιτητές με επίδειξη φοιτητικής κάρτας, σε κατόχους κάρτας ΑμεΑ, σε σκηνοθέτες μέλη της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, καθώς και σε ηθοποιούς μέλη της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο, 77 77 77 45