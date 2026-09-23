Οι ευρωπαϊκές συμμετοχές στην κούρσα των Όσκαρ

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 99α Βραβεία Όσκαρ έχει αρχίσει, με τις ευρωπαϊκές χώρες να ανακοινώνουν τις ταινίες που υποβάλλουν για την κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Κύπρος, η οποία επέλεξε το Hold Onto Me της Μυρσίνης Αριστείδου, μια συμπαραγωγή Κύπρου, Δανίας και Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε το Cineuropa στις 22 Σεπτεμβρίου, ανάμεσα στις επιλογές των ευρωπαϊκών χωρών περιλαμβάνονται επίσης το Broken Vein του Γιάννη Οικονομίδη, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, το Silent Friend της Ιλντικό Ενιέντι από την Ουγγαρία, το Fjord του Κριστιάν Μουντζίου από τη Ρουμανία και το Fatherland του Πάβελ Παβλικόφσκι από την Πολωνία.

Η τελετή απονομής των 99ων Βραβείων Όσκαρ έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαρτίου 2027 στο Χόλιγουντ. Η προθεσμία υποβολής των ταινιών ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου, ενώ η βραχεία λίστα θα ανακοινωθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Οι τελικές υποψηφιότητες θα γίνουν γνωστές στις 21 Ιανουαρίου 2027, μαζί με τις υποψηφιότητες των υπόλοιπων κατηγοριών.

Μια σημαντική αλλαγή στη φετινή διαδικασία αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής μη αγγλόφωνων ταινιών που έχουν κερδίσει το κορυφαίο βραβείο σε έξι μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ: την Berlinale, τις Κάννες, τη Βενετία, το Μπουσάν, το Sundance και το Τορόντο. Η νέα αυτή πρόβλεψη δημιουργεί μια επιπλέον οδό συμμετοχής για ταινίες που έχουν ήδη διακριθεί στη διεθνή φεστιβαλική σκηνή.

Στην προηγούμενη διοργάνωση, το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας απέσπασε το Sentimental Value του Γιοακίμ Τρίερ, το οποίο είχε υποβληθεί από τη Νορβηγία.

Οι ευρωπαϊκές συμμετοχές

Σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε το Cineuropa στις 22 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα συμμετέχει στη διαδικασία για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας με τη Σπασμένη Φλέβα (Broken Vein) του Γιάννη Οικονομίδη, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Κύπρου. Η Κύπρος εκπροσωπείται από το Hold Onto Me της Μυρσίνης Αριστείδου, σε συμπαραγωγή με τη Δανία και την Ελλάδα.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιλογές βρίσκονται το Minotaur του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που υποβάλλει η Γαλλία, το Everytime της Σάντρα Βόλνερ από τη Γερμανία, το Rose του Μάρκους Σλάιντσερ από την Αυστρία και το Coward του Λούκας Ντοντ από το Βέλγιο. Η Πολωνία επέλεξε το Fatherland του Πάβελ Παβλικόφσκι, η Ουγγαρία το Silent Friend της Ιλντικό Ενιέντι και η Ρουμανία το Fjord του Κριστιάν Μουντζίου. Η Ισπανία συμμετέχει με το La bola negra των Χαβιέρ Αμπρόσι και Χαβιέρ Κάλβο, ενώ η Πορτογαλία επέλεξε το The Scent of Things Remembered του Αντόνιο Φερέιρα.

Από τις σκανδιναβικές χώρες, η Νορβηγία υποβάλλει το Growth of the Soil του Χανς Πέτερ Μόλαντ, η Σουηδία το Adult Supervision του Άλεξ Σούλμαν, η Φινλανδία το The Squirrel του Μάρκους Λεχμουσρούσου και η Ισλανδία το The Ground Beneath Our Feet της Ίρσα Ρόκα Φάνμπεργκ.

Στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η Αλβανία επέλεξε το A State Film του Ρόλαντ Σέικο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη το The Widower του Χάρι Σέτσιτς, η Βουλγαρία το The Dreamed Adventure της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ και η Κροατία το God Will Not Help της Χάνα Γιούσιτς. Το Μαυροβούνιο συμμετέχει με το ντοκιμαντέρ To Hold a Mountain των Μπιλιάνα Τούτοροφ και Πέταρ Γκλόμαζιτς, η Σερβία με το Wanderlust του Νέναντ Πάβλοβιτς, η Βόρεια Μακεδονία με το 17 της Κόσαρα Μίτιτς, η Σλοβενία με το Fantasy της Κούκλα και το Κόσοβο με το Dua της Μπλέρτα Μπασόλι.

Από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η Τσεχία επέλεξε το If Pigeons Turned to Gold του Πέπα Λουμπογιάτσκι, η Σλοβακία το Flood του Μάρτιν Γκόντα και η Λιθουανία το How to Divorce During the War του Αντριούς Μπλαζεβίτσιους. Η Λετονία συμμετέχει με το Ulya του Βιέστουρς Καϊρίς, η Εσθονία με το Our Erika του Γκέρμαν Γκολούμπ και η Ουκρανία με το Traces των Αλίσα Κοβαλένκο και Μαρίσια Νικιτιούκ.

Τη λίστα συμπληρώνουν η Αρμενία με το In the Land of Arto της Ταμάρα Στεπανιάν, η Γεωργία με το Guria του Λεβάν Κογκουασβίλι, η Ιρλανδία με το Aontas του Ντέμιαν ΜακΚαν, το Λουξεμβούργο με το Child του Σάιρους Νεσβάντ, η Ολλανδία με το Paikar του Νταούντ Χιλμάντι και η Ελβετία με το Who Is Still Alive του Νικολά Βαντιμόφ.

Συμμετοχές χωρών εκτός Ευρώπης με ευρωπαϊκή συμπαραγωγή

Εκτός από τις συμμετοχές των ευρωπαϊκών χωρών, στη διαδικασία για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας περιλαμβάνονται και ταινίες που εκπροσωπούν χώρες εκτός Ευρώπης, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής.

Από την αμερικανική ήπειρο, ο Καναδάς συμμετέχει με το Nina Roza της Ζενεβιέβ Ντιλίντ-ντε Σελ, μια συμπαραγωγή με την Ιταλία, τη Βουλγαρία και το Βέλγιο. Η Χιλή επέλεξε το The Meltdown της Μανουέλα Μαρτέλι, σε συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ, την Ισπανία και το Μεξικό, ενώ η Κολομβία υποβάλλει το Rains over Babel της Γκάλα ντελ Σολ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ισπανίας. Ο Ισημερινός εκπροσωπείται από το The Ivy της Άνα Κριστίνα Μπαραγκάν, μια συμπαραγωγή με το Μεξικό, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η Παραγουάη συμμετέχει με το Narciso του Μαρσέλο Μαρτινέσι, μια διεθνή συμπαραγωγή με τη Γερμανία, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Το Περού επέλεξε το Night Has Come του Πάολο Τισόν, σε συμπαραγωγή με την Ισπανία και το Μεξικό, ενώ η Ουρουγουάη υποβάλλει το A Loose End του Ντανιέλ Χέντλερ, με τη συμμετοχή της Αργεντινής και της Ισπανίας.

Από την αφρικανική ήπειρο, το Τσαντ συμμετέχει με το Soumsoum, The Night of the Stars του Μαχαμάτ-Σαλέχ Χαρούν, μια γαλλοτσαντιανή συμπαραγωγή. Η Αίγυπτος επέλεξε το The Stories του Α. Μπ. Σόκι, με συμπαραγωγούς από την Αυστρία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Σουηδία, ενώ το Μαρόκο εκπροσωπείται από το Strawberries της Λαϊλά Μαρακσί, σε συμπαραγωγή με τη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο.

Στη Μέση Ανατολή, το Ιράκ υποβάλλει το No Paradise If You Are Killed by a Woman του Χαλκάουτ Μουσταφά, μια συμπαραγωγή με τη Νορβηγία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σουηδία. Η Ιορδανία συμμετέχει με το Sink της Ζέιν Ντουράι, σε συμπαραγωγή με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τη Γαλλία, ενώ η Παλαιστίνη επέλεξε το Citizen Osama του Άχμεντ Χασούνα, μια γαλλοπαλαιστινιακή συμπαραγωγή.

Από την Ασία, η Ιαπωνία συμμετέχει με το All of a Sudden του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, μια συμπαραγωγή με τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Η Ινδονησία υποβάλλει το Four Seasons in Java της Καμίλα Αντίνι, με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Σιγκαπούρης. Το Νεπάλ επέλεξε το Elephants in the Fog του Αμπινάς Μπικράμ Σαχ, μια συμπαραγωγή με τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και τη Νορβηγία.

Τη λίστα συμπληρώνουν οι Φιλιππίνες με το Filipiñana του Ραφαέλ Μανουέλ, μια συμπαραγωγή με τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ολλανδία, και η Ταϊλάνδη με το 9 Temples to Heaven του Σομπότ Τσιντγκασόρνπονγκσε, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Σιγκαπούρη, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και η Ινδονησία.

Οι ταινίες αυτές αποτελούν τις εθνικές υποβολές των χωρών και όχι τις τελικές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, στις 12 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Cineuropa