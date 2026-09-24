Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Κινηματογράφος
Η Ελίζ Ζαλαντό αναλαμβάνει εκτελεστική διευθύντρια του Eurimages
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.09.2026 10:06
Header Image

© Alexandra Riba.

Έπειτα από 10 χρόνια στη γενική διεύθυνση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Ελίζ Ζαλαντό αναλαμβάνει την ηγεσία του κινηματογραφικού ταμείου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Νέα εκτελεστική διευθύντρια του Eurimages ορίστηκε η Ελίζ Ζαλαντό (Elise Jalladeau), η οποία αποχωρεί από τη θέση της γενικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έπειτα από δέκα χρόνια στο τιμόνι του οργανισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ζαλαντό θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2026, διαδεχόμενη τη Susan Newman Baudais, η οποία αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. 

Η Ζαλαντό διετέλεσε γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από το 2016. Στη διάρκεια της θητείας της είχε υπό την ευθύνη της, μεταξύ άλλων, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τις δράσεις της Αγοράς, τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες που λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία ως παραγωγός και στις διεθνείς κινηματογραφικές συμπαραγωγές. 

Το Eurimages, που λειτουργεί από το 1989, αποτελεί το πολιτιστικό ταμείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον κινηματογράφο και αριθμεί σήμερα 39 από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μαζί με τον Καναδά. Βασικός άξονας της δραστηριότητάς του είναι η οικονομική στήριξη διεθνών κινηματογραφικών συμπαραγωγών, ενώ διαθέτει επίσης προγράμματα που αφορούν την κινηματογραφική προβολή, το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη κοινού.

Σε ανακοίνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώνει ότι κατά τη δεκαετή θητεία της η Ζαλαντό εργάστηκε για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Φεστιβάλ, την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών του και την αναβάθμιση των υποδομών του.

Tags

ΕΥΡΩΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΕ
Θεσσαλονίκη
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
EURIMAGES
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα