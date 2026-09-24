Η Ελίζ Ζαλαντό αναλαμβάνει εκτελεστική διευθύντρια του Eurimages

Νέα εκτελεστική διευθύντρια του Eurimages ορίστηκε η Ελίζ Ζαλαντό (Elise Jalladeau), η οποία αποχωρεί από τη θέση της γενικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έπειτα από δέκα χρόνια στο τιμόνι του οργανισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ζαλαντό θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2026, διαδεχόμενη τη Susan Newman Baudais, η οποία αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.

Η Ζαλαντό διετέλεσε γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από το 2016. Στη διάρκεια της θητείας της είχε υπό την ευθύνη της, μεταξύ άλλων, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τις δράσεις της Αγοράς, τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες που λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία ως παραγωγός και στις διεθνείς κινηματογραφικές συμπαραγωγές.

Το Eurimages, που λειτουργεί από το 1989, αποτελεί το πολιτιστικό ταμείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον κινηματογράφο και αριθμεί σήμερα 39 από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μαζί με τον Καναδά. Βασικός άξονας της δραστηριότητάς του είναι η οικονομική στήριξη διεθνών κινηματογραφικών συμπαραγωγών, ενώ διαθέτει επίσης προγράμματα που αφορούν την κινηματογραφική προβολή, το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη κοινού.

Σε ανακοίνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώνει ότι κατά τη δεκαετή θητεία της η Ζαλαντό εργάστηκε για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Φεστιβάλ, την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών του και την αναβάθμιση των υποδομών του.