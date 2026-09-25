Το «Ocean with David Attenborough» σε ειδική προβολή στο Σιακόλειο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ειδική προβολή της βραβευμένης με Emmy ταινίας «Ocean with David Attenborough» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η προβολή διοργανώνεται από τους οργανισμούς Pristine Seas – National Geographic Society και Revive Our Ocean, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το Cyprus Environment Foundation, το Marine & Environmental Research (MER) Lab και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με αφηγητή τον David Attenborough, η ταινία μεταφέρει το κοινό σε κοραλλιογενείς υφάλους, δάση φυκιών και τον ανοιχτό ωκεανό, παρουσιάζοντας την ποικιλομορφία και τη σημασία της θαλάσσιας ζωής.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα, μεταξύ άλλων από καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές και τη λεύκανση των κοραλλιογενών υφάλων, καταγράφοντας ταυτόχρονα περιπτώσεις στις οποίες η θαλάσσια ζωή ανέκαμψε έπειτα από αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ειδικούς σε θαλάσσια ζητήματα, με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες και τους τρόπους προστασίας και αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν βρώσιμα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης γύρω από τις επιπτώσεις τους στα τοπικά οικοσυστήματα και τις δυνατότητες βιώσιμης αξιοποίησής τους.

Η ταινία «Ocean with David Attenborough» είναι συμπαραγωγή των Silverback Films και Open Planet Studios, σε συνεργασία με τις All3Media International, National Geographic και Minderoo Pictures. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Toby Nowlan, Keith Scholey και Colin Butfield.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 18.30 [άφιξη], 19:00 [προβολή]

Χώρος: Αμφιθέατρο SEKKI B115, Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής του ΠΚ, στη Λευκωσία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.