«Η ηχώ της Κύπρου» | Πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ του ΓΤΠ στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Η ηχώ της Κύπρου» (Echoes of Cyprus), σε σκηνοθεσία της Δανάης Στυλιανού, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Η ταινία βασίζεται στην έρευνα της εθνομουσικολόγου δρος Νικολέττας Δημητρίου και προβλήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, παρουσία των συντελεστών, κρατικών και άλλων πολιτειακών αξιωματούχων, διπλωματών και πλήθους κόσμου.

Το ντοκιμαντέρ αντλεί από την ηχητική παρακαταθήκη που δημιούργησαν στην Κύπρο, το καλοκαίρι του 1953, ο Ελληνοαμερικανός πανεπιστημιακός Τζέιμς Α. Νοτόπουλος και ο ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Δημήτριος Πετρόπουλος.

Με ένα μαγνητόφωνο μπομπίνας περιηγήθηκαν στο νησί, καταγράφοντας τραγούδια, προφορική ποίηση, τσιαττίστα και οργανική μουσική. Οι ηχογραφήσεις, συνολικής διάρκειας πέραν των οκτώ ωρών, διασώζουν σημαντικό μέρος της μουσικής και προφορικής παράδοσης της Κύπρου εκείνης της εποχής, ενώ το πρωτότυπο υλικό φυλάγεται στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Εβδομήντα τρία χρόνια αργότερα, η δρ Νικολέττα Δημητρίου επέστρεψε στο αρχείο, αναζητώντας τα ίχνη της ιστορικής διαδρομής των δύο ερευνητών. Συνδύασε τις αυθεντικές ηχογραφήσεις με ημερολογιακές καταγραφές και οπτικοακουστικό υλικό.

Μέσα από τη συνάντηση του αρχειακού υλικού με σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, η «Ηχώ της Κύπρου» φέρνει στο παρόν φωνές και ήχους μιας άλλης εποχής, αναδεικνύοντας τη συνέχεια της μουσικής και προφορικής παράδοσης και τον ρόλο της στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Η Διευθύντρια του ΓΤΠ, Αλίκη Στυλιανού, ανέφερε ότι η ταινία αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Γραφείου με τη δρα Νικολέττα Δημητρίου και μέρος της προσπάθειας για την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Όπως σημείωσε, το ντοκιμαντέρ φέρνει στο προσκήνιο πολύτιμο αρχειακό υλικό και αναδεικνύει τη διαχρονική του αξία μέσα από μια σύγχρονη οπτικοακουστική προσέγγιση. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το προσωπικό του ΓΤΠ θα συνεχίσει να εργάζεται για την καταγραφή, τη δημιουργία και την προβολή της Κύπρου.