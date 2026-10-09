ΕΟΑ Λευκωσίας: Οι ιδιοκτήτες του Othellos Tower έχουν ευθύνη να καλύψουν το κόστος άρσης της επικινδυνότητας

Η κάλυψη του κόστους για την άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου Othellos Tower και την αντιμετώπιση της υγειονομικής οχληρίας που έχει δημιουργηθεί αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών, αναφέρει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας. Προτού εξεταστεί η επιβάρυνση των φορολογουμένων, σημειώνει, θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα πίεσης προς τους ιδιοκτήτες.

Σε ανακοίνωσή του σήμερα, με αφορμή τη συζήτηση του θέματος στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι το ζήτημα της επικινδυνότητας του κτηρίου εκκρεμεί εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Η σχετική αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στον Οργανισμό, ο οποίος την ανέλαβε πριν από έναν χρόνο.

Ο Οργανισμός εκφράζει τη διαφωνία του με την προσέγγιση που, όπως αναφέρει, επικεντρώνεται στις ενέργειες του ΕΟΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες και οι ευθύνες των αρμόδιων κρατικών και τοπικών αρχών που χειρίζονταν την υπόθεση τα προηγούμενα 19 χρόνια.

Παράλληλα, κάνει λόγο για διαχρονικό πρόβλημα κατακερματισμού αρμοδιοτήτων, αδράνειας και αδυναμίας επίλυσης χρόνιων ζητημάτων. Όπως σημειώνει, τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΕΟΑ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν επί σειρά ετών.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει επίσης ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η θέση πως το Υπουργείο Εσωτερικών δεν φέρει καμία ευθύνη. Επισημαίνει ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ δεν προετοιμάστηκε έγκαιρα και ότι η αναγκαία επικαιροποίηση της νομοθεσίας θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια.

Για το κόστος των εργασιών άρσης της επικινδυνότητας και αντιμετώπισης της υγειονομικής οχληρίας, ο Οργανισμός τονίζει ότι η επιβάρυνση των φορολογουμένων πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή, ιδίως όταν πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις με σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Καταλήγοντας, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα διάθεση συνεργασίας.