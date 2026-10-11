Έξι μέρες, εκατοντάδες ιστορίες και μια πλατεία γεμάτη σινεμά: Όσα αξίζει να δούμε στο 16ο ISFFC μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

Το 16ο ISFFC παρουσίασε εαυτόν και συνεργάτες εχθές βράδυ στο Θέατρο Ριάλτο, θυμίζοντάς μας πως η ορμή της εφηβείας μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με ένταση, περιέργεια και λαχτάρα για ζωή. Παρ' όλο που η έναρξη και, φυσικά, το πάρτι που ακολουθεί διαχρονικά συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο, μετά το hangover, σειρά έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που διαρκεί έως και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026. Στη Λεμεσό δίνουμε ραντεβού τις επόμενες ημέρες, για να παρακολουθήσουμε ταινίες από όλο τον κόσμο, ειδικές προβολές, συζητήσεις και τις συναντήσεις που δίνουν στο φεστιβάλ τον χαρακτήρα του.

Κυριακή: Το Ριάλτο ανήκει στους μικρούς

Σήμερα, Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, στις 11.00, το θέατρο παραδίδεται στους πιο μικρούς θεατές. Το «Shorty Shorts», το πρόγραμμα του φεστιβάλ για παιδιά από 5 ετών, στήνεται επί σκηνής, κάτω από τον «έναστρο ουρανό» του Ριάλτο. Πέντε ταινίες, συνολικής διάρκειας 41 λεπτών, γεμίζουν τον χώρο με πλάσματα παράξενα αλλά οικεία, θαυμαστά τοπία και απρόσμενες συναντήσεις: «Bats and Bugs», «Full Nest», «When the Tide Comes, Sketches on Ice και Into the Forest». Όλες έχουν λάβει κατάταξη Κ, κατάλληλες για όλες τις ηλικίες. Είναι ίσως η πιο αφοπλιστική πρόσκληση της εβδομάδας: παιδιά και μεγάλοι μαζί, μπροστά στην ίδια οθόνη, αφήνουν τη φαντασία να οδηγήσει. Για κάποια παιδιά θα είναι η πρώτη τους φορά σε φεστιβάλ κινηματογράφου. Και οι πρώτες φορές δεν ξεχνιούνται.

Βηρυτός, 245 χιλιόμετρα μακριά

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 17.30, η απόσταση ανάμεσα στη Λεμεσό και τη Βηρυτό μικραίνει ακόμα περισσότερο. Το «Beirut Shorts x ISFFC», σε επιμέλεια του Nicolas Khabbaz, φέρνει επί σκηνής τρεις ταινίες μικρού μήκους, τα «Warsha», «Sea Salt» και «Shame», καθώς και την προβολή με ζωντανή περφόρμανς «Chasing Depth on EvenSkies». Ο σύνθετος πολιτικός και κοινωνικός ιστός του Λιβάνου ξετυλίγεται μέσα από ερωτήματα που στην Κύπρο ακούγονται πολύ γνώριμα. Ακολουθεί συζήτηση.

Κάθε βράδυ στις 20.00

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπά στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με ταινίες από τη Χιλή μέχρι τη Νότια Κορέα και από το Σουδάν μέχρι τη Νορβηγία, δίπλα σε κυπριακές παραγωγές που διεκδικούν τη δική τους θέση. Κάθε προβολή ακολουθείται από Q&A. Απόψε, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, ανάμεσα σε άλλες, προβάλλονται το «Mother Lidia» από τη Χιλή και το «Sirens», της Αργυρώς Νικολάου. Η Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, είναι η πιο πυκνή βραδιά της εβδομάδας, με οκτώ ταινίες, ανάμεσά τους το «Kinds of Fathers» του Χρήστου Αρτεμίου, που η πρώτη του ταινία μικρού μήκους κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Ερμηνείας στο ISFFC 2025. Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, προβάλλεται ο Βαλεντίνος της Σοφίας Αναστασίου, την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, «Ο Πακετάς» του Ερμόλαου Φωτίου, ενώ την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, μια ταινία με τίτλο «Cinema Rialto», του Αντώνη Πέτρου, προβάλλεται εκεί όπου ακούγεται πιο φυσικό από οπουδήποτε αλλού. Οι προβολές του Διαγωνιστικού είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Πριν σβήσουν τα φώτα

Πριν από τις βραδινές προβολές, η σκηνή του Ριάλτο φιλοξενεί τα ειδικά προγράμματα. Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, στις 18.15, το «Thresholds» συγκεντρώνει τέσσερις ταινίες για την εφηβεία, αυτή την εποχή που είναι συναρπαστική και τρομακτική μαζί, και ακολουθεί τελετουργίες ενηλικίωσης σε υπνοδωμάτια, αυτοκίνητα, απόμερους δρόμους και ψηφιακούς τόπους. Την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, στις 17.30, το «Shoot & Run» παρουσιάζει τις ταινίες που δημιούργησαν φοιτητές που ζουν στην Κύπρο μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, σε πρόγραμμα της Σχολής Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με το ISFFC. Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, στις 17.30, το «Cinematherapy by ΕΚΚΟΜΕΔ» προβάλλει το «Πρελούδιο» για μια Σουπερνόβα του Χρήστου Αρτεμίου, με συζήτηση ανάμεσα στον σκηνοθέτη και τη συντονίστρια της δράσης, Ντενίς Νικολάου.

Παρασκευή: Η Κύπρος από άλλη γωνία

Την τελευταία μέρα, Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 18.00, «Ο Χώρος Ανάμεσα», σε επιμέλεια της Επιτροπής Προεπιλογής του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, παρουσιάζει ταινίες γυναικών δημιουργών για τη ζωή ανάμεσα σε γλώσσες, τόπους και εκδοχές του εαυτού. Στις 18.30 ακολουθεί το «Cyprus Sideways»: τρεις ταινίες που θολώνουν τα οικεία τοπία του νησιού και τα ξαναδείχνουν μέσα από φευγαλέες queer συναντήσεις, τα αθέατα οικοσυστήματα της νύχτας και στρεβλές γεωγραφίες. Στις 21.30, μετά τις τελευταίες ταινίες του Διαγωνιστικού, έρχεται η τελετή βράβευσης και το πάρτι λήξης.

Φέτος ψηφίζουν και οι θεατές

Τον λόγο στις βραβεύσεις δεν θα τον έχει μόνο η κριτική επιτροπή. Το νέο Βραβείο Κοινού, με χρηματικό έπαθλο €500, δίνει στους θεατές του Ριάλτο τη δύναμη να αναδείξουν την ταινία που αγάπησαν περισσότερο. Για πρώτη φορά απονέμεται, επίσης, το Βραβείο Ομοτίμων (Peer Award), σε μία κυπριακή ταινία του Διαγωνιστικού, από επιτροπή εκπροσώπων της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου (ΕΗΚ) και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί επιλέγουν τη δουλειά των συναδέλφων τους, και μια τέτοια διάκριση έχει το δικό της βάρος.

Πίσω στην Πλατεία Ηρώων

Και μετά τις ταινίες; Η Πλατεία Ηρώων. Το Hub του ISFFC στήνεται φέτος ξανά στη θρυλική πλατεία, που μόλις άνοιξε και πάλι, και η Λεμεσός ξαναβρίσκει ένα από τα πιο αγαπημένα της στέκια. Όσοι ξέρουν το φεστιβάλ, γνωρίζουν ότι οι συναντήσεις πριν και μετά τις προβολές είναι μισή εμπειρία: εκεί συζητιούνται οι ταινίες, εκεί γεννιούνται γνωριμίες, εκεί ξανασμίγουν παλιοί φίλοι, με ένα ποτό στο χέρι και κάποιες φορές με δεύτερο (με μέτρο!). Κάθε απόγευμα στις 19.00, το Brandy Sour Hour δίνει το σύνθημα για τη βραδιά που ακολουθεί.

[Ημερήσιο εισιτήριο €5, κάρτα διαρκείας €25. Πληροφορίες στο Θέατρο Ριάλτο (77 77 77 45), στο isffc.com.cy και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ISFFC].