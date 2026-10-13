Η ηθική του βλέμματος:Είμαστε όλοι ηδονοβλεψίες στον κινηματογράφο;

Γράφει η ομάδα του Styx Film Encounters,

Το να παρακολουθούμε τις ζωές των άλλων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις απολαύσεις του κινηματογράφου. Καθισμένοι στο σκοτάδι μιας αίθουσας, αποκτούμε πρόσβαση σε χώρους, συνομιλίες και προσωπικές στιγμές που, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν απρόσιτες. Παρατηρούμε ανθρώπους χωρίς να μπορούν να μας δουν, γνωρίζουμε πράγματα που εκείνοι αγνοούν και γινόμαστε μάρτυρες των πιο ιδιωτικών τους εμπειριών. Η ίδια η κινηματογραφική εμπειρία, επομένως, εμπεριέχει κάτι το ηδονοβλεπτικό. Τι είναι, όμως, αυτό που μας ελκύει στην παρατήρηση των άλλων; Και τι συμβαίνει όταν το βλέμμα μας, αντί να αποκαλύπτει αποκλειστικά το αντικείμενό του, αρχίζει να αποκαλύπτει κάτι για εμάς τους ίδιους;

Η παρατήρηση θεωρείται συχνά μια παθητική διαδικασία. Ο παρατηρητής βρίσκεται έξω από τα γεγονότα, διατηρώντας μια απόσταση που φαινομενικά του επιτρέπει να τα εξετάζει χωρίς να επηρεάζεται από αυτά. Ωστόσο, η απόσταση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ουδετερότητα. Επιλέγουμε τι θα προσέξουμε, αποδίδουμε νόημα σε όσα βλέπουμε και συμπληρώνουμε τα κενά με τις δικές μας εμπειρίες, επιθυμίες και προσδοκίες. Αυτό που θεωρούμε αντικειμενική παρατήρηση μπορεί, επομένως, να αποτελεί μια βαθιά προσωπική ερμηνεία.

Αυτή η ασταθής σχέση ανάμεσα στην παρατήρηση και την κατανόηση βρίσκεται στο επίκεντρο του Look Closer, του νέου θεματικού κύκλου προβολών του STYX Film Encounters. Μέσα από πέντε ταινίες διαφορετικών εποχών και κινηματογραφικών παραδόσεων, το πρόγραμμα εξετάζει τι συμβαίνει όταν παρακολουθούμε, καταγράφουμε ή εκθέτουμε έναν άλλον άνθρωπο και πόσο από τον ίδιό μας τον εαυτό εισέρχεται στην εικόνα κατά τη διαδικασία αυτή.

Η απόλαυση του βλέμματος

Στο Rear Window (1954) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο καθηλωμένος στο διαμέρισμά του φωτογράφος Τζεφ, παρακολουθεί τους γείτονές του μέσα από τα παράθυρά τους. Η περιέργειά του μετατρέπεται σταδιακά σε εμμονή, καθώς αρχίζει να υποψιάζεται ότι ένας από αυτούς έχει διαπράξει φόνο. Ο Χίτσκοκ οργανώνει την κινηματογραφική εμπειρία γύρω από τη θέση του πρωταγωνιστή: όπως ο Τζεφ, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε αποσπάσματα από ξένες ζωές, προσπαθώντας να κατασκευάσουμε αφηγήσεις γύρω από όσα βλέπουμε.

Η ταινία αποκαλύπτει κάτι ουσιαστικό για τη φύση της παρατήρησης. Η απόλαυση δεν προέρχεται μόνο από την πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή των άλλων, αλλά και από τη δυνατότητα να την ερμηνεύουμε. Ο Τζεφ δεν παρακολουθεί απλώς τους γείτονές του· δημιουργεί υποθέσεις για τις σχέσεις, τις επιθυμίες και τα κίνητρά τους. Οι υποθέσεις αυτές, ωστόσο, επηρεάζονται και από τη δική του προσωπική ζωή, ιδιαίτερα από τις αμφιθυμίες του απέναντι στη συντροφικότητα και τη δέσμευση.

Στο επιδραστικό δοκίμιό της, Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), η Λόρα Μάλβι εξετάζει πώς ο κλασικός αφηγηματικός κινηματογράφος οργανώνει την οπτική απόλαυση μέσα από σχέσεις επιθυμίας και εξουσίας. Αντλώντας από την ψυχανάλυση και τη φροϋδική έννοια της σκοποφιλίας, δηλαδή της ευχαρίστησης που αντλείται από την πράξη του κοιτάζειν, η Μάλβι αναλύει πώς η κινηματογραφική εικόνα μπορεί να μετατρέπει έναν άνθρωπο σε αντικείμενο του βλέμματος ενός άλλου. Η ανάλυσή της αφορά ειδικότερα την έμφυλη οργάνωση αυτής της σχέσης, με τη γυναίκα συχνά στη θέση του αντικειμένου και τον άνδρα στη θέση του ενεργού παρατηρητή.

Η σημασία αυτής της προσέγγισης βρίσκεται και στην αναγνώριση ότι το βλέμμα δεν είναι ποτέ ανεξάρτητο από την επιθυμία. Αυτό που επιλέγουμε να παρατηρήσουμε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το ερμηνεύουμε, μπορεί να αποκαλύπτει τις δικές μας ανάγκες, φαντασιώσεις και αντιφάσεις.

Η ψευδαίσθηση της αντικειμενικότητας

Η πεποίθηση ότι η παρατήρηση οδηγεί στη γνώση, αποτελεί κεντρικό ζήτημα στο The Conversation (1974), του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Ο επαγγελματίας παρακολουθήσεων, Χάρι Κολ, επιχειρεί να κατανοήσει το νόημα μιας ηχογραφημένης συνομιλίας, επαναλαμβάνοντας και αναλύοντας διαρκώς το ίδιο ηχητικό υλικό. Πιστεύει ότι η τεχνική ακρίβεια της καταγραφής και η προσεκτική εξέτασή της θα του επιτρέψουν να ανασυνθέσει την αλήθεια.

Ωστόσο, η ταινία αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην καταγραφή και στην ερμηνεία. Ο Κόπολα χρησιμοποιεί τον ήχο με τέτοιο τρόπο, ώστε η ίδια συνομιλία να αποκτά διαφορετικό νόημα ανάλογα με το πώς την ακούμε. Ο θεατής συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, αναθεωρώντας σταδιακά τις δικές του υποθέσεις. Η αβεβαιότητα του Χάρι γίνεται και δική μας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η παρακολούθηση αποκαλύπτει σταδιακά τον ίδιο τον παρατηρητή. Ο Χάρι επιχειρεί να διατηρήσει μια αυστηρή διάκριση ανάμεσα στην επαγγελματική καταγραφή και στην προσωπική ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, η ερμηνεία του διαμορφώνεται από τις ενοχές, τις φοβίες και τις προηγούμενες εμπειρίες του. Όσο περισσότερο προσπαθεί να κατανοήσει τους άλλους, τόσο περισσότερο εκτίθενται οι δικές του εσωτερικές συγκρούσεις.

Στο Caché (2005), ο Μίχαελ Χάνεκε αντιστρέφει τη σχέση παρατηρητή και παρατηρουμένου. Ο πρωταγωνιστής δέχεται ανώνυμες βιντεοσκοπήσεις της κατοικίας του, οι οποίες τον αναγκάζουν να αναζητήσει την προέλευσή τους. Ωστόσο, αυτό που σταδιακά αποκαλύπτεται δεν είναι τόσο η ταυτότητα εκείνου που παρακολουθεί, όσο η προσωπική ιστορία του ίδιου του πρωταγωνιστή και όσα έχει επιλέξει να αποσιωπήσει.

Ο Χάνεκε χρησιμοποιεί παρατεταμένα στατικά πλάνα, τα οποία καθιστούν αβέβαιη τη διάκριση ανάμεσα στην κινηματογραφική εικόνα και στο υλικό της παρακολούθησης. Μας αναγκάζει έτσι να αναρωτηθούμε από ποια θέση βλέπουμε και γιατί θεωρούμε ότι οι εικόνες οφείλουν να μας προσφέρουν κάποια εξήγηση.

Η αναζήτηση του παρατηρητή μετατρέπεται σε μια ανεπιθύμητη συνάντηση με τον εαυτό. Το παρελθόν του πρωταγωνιστή, συνδεδεμένο με τη γαλλική αποικιοκρατία και την αποσιωπημένη ιστορική βία, εισβάλλει στην καθημερινότητά του. Η παρακολούθηση γίνεται αφορμή να αναδυθεί μια αλήθεια που δεν ήταν απαραίτητα άγνωστη, αλλά την οποία εκείνος αρνούνταν να αναγνωρίσει.

Και στις δύο ταινίες, η επιθυμία να γνωρίσουμε τους άλλους συναντά τα όρια της αυτογνωσίας μας. Η παρατήρηση δεν αποτυγχάνει μόνο επειδή οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, αλλά και επειδή ο παρατηρητής δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη δική του συμμετοχή στην κατασκευή του νοήματός τους.

Όταν η παρατήρηση γίνεται πράξη

Η παρατήρηση, ωστόσο, δεν διαμορφώνει μόνο την αντίληψή μας. Μπορεί να μεταβάλει και τη σχέση μας με εκείνον που παρατηρούμε.

Στο Επιτήρηση και Τιμωρία (1975), ο Μισέλ Φουκό εξετάζει την επιτήρηση ως μηχανισμό εξουσίας. Χρησιμοποιώντας το Πανοπτικό του Τζέρεμι Μπένθαμ, περιγράφει πώς η δυνατότητα της διαρκούς παρακολούθησης μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ακόμη και όταν δεν γνωρίζουν αν, πράγματι, παρακολουθούνται. Το βλέμμα δεν είναι απλώς μέσο απόκτησης γνώσης, αλλά μπορεί να αποτελεί και μέσο άσκησης εξουσίας.

Η επιτήρηση δεν ταυτίζεται ασφαλώς με την ηδονοβλεψία. Και οι δύο, όμως, θέτουν το ερώτημα της ασυμμετρίας ανάμεσα σε εκείνον που κοιτάζει και εκείνον που γίνεται αντικείμενο του βλέμματος.

Στο Sex, Lies, and Videotape (1989) του Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο Γκράχαμ καταγράφει γυναίκες να μιλούν για τις προσωπικές και σεξουαλικές τους εμπειρίες. Η κάμερα επιτρέπει τη δημιουργία μιας ιδιότυπης οικειότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα μια απόσταση ανάμεσα στον ίδιο και στους ανθρώπους που κινηματογραφεί.

Η παρατήρηση γίνεται έτσι ένας τρόπος να προσεγγίσει την οικειότητα χωρίς να χρειάζεται να συμμετάσχει πλήρως σε αυτήν. Η ανάγκη του να παρακολουθεί και να καταγράφει τους άλλους αποκαλύπτει κάτι για τη δική του δυσκολία να εκτεθεί. Παράλληλα, η παρουσία της κάμερας μπορεί να επιτρέψει στους συνομιλητές του να εκφράσουν πλευρές του εαυτού τους που παρέμεναν ανείπωτες. Η σχέση ανάμεσα στον παρατηρητή και στον παρατηρούμενο δεν είναι, επομένως, μονοσήμαντη: και οι δύο ενδέχεται να μεταβληθούν μέσα από αυτήν.

Στο Peeping Tom (1960) του Μάικλ Πάουελ, η ίδια σχέση αποκτά μια ακραία και βίαιη μορφή. Ο πρωταγωνιστής χρησιμοποιεί την κάμερά του για να καταγράφει τον φόβο των θυμάτων του, μετατρέποντας την κινηματογράφηση σε αναπόσπαστο μέρος της βίας που ασκεί. Η παρατήρηση δεν αποτελεί πλέον μια παθητική πράξη, αλλά συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή του γεγονότος.

Μέσα από υποκειμενικά πλάνα, ο Πάουελ τοποθετεί τον θεατή στη θέση του δολοφόνου, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει τη δική του συμμετοχή στην πράξη της θέασης. Ταυτόχρονα, η εμμονή του πρωταγωνιστή με την καταγραφή του φόβου συνδέεται με τη δική του τραυματική ιστορία. Η προσπάθειά του να αποτυπώσει τα συναισθήματα των άλλων αποτελεί και μια επαναλαμβανόμενη, καταστροφική απόπειρα να προσεγγίσει κάτι από τον ίδιό του τον εαυτό.

Το βλέμμα ως συνάντηση

Η παρατήρηση δεν οδηγεί, ωστόσο, αναπόφευκτα στην κατοχή, στην παραβίαση ή στον έλεγχο. Στο The Spirit of the Beehive (1973) του Βίκτορ Ερίθε, η εξάχρονη Άνα παρακολουθεί μια προβολή του Frankenstein και επιχειρεί να κατανοήσει το τέρας μέσα από τη δική της παιδική εμπειρία. Η εικόνα προκαλεί ερωτήματα που ξεπερνούν όσα είναι ακόμη σε θέση να γνωρίζει για τον κόσμο.

Η Άνα δεν αντιμετωπίζει το τέρας αποκλειστικά ως μια απειλητική παρουσία. Αντίθετα, η περιέργεια και η συμπόνια της δημιουργούν τη δυνατότητα μιας διαφορετικής ερμηνείας. Η κινηματογραφική εικόνα γίνεται αφετηρία ανακάλυψης, όχι μόνο του άλλου, αλλά και των δικών της συναισθημάτων και αντιλήψεων.

Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει μια διαφορετική διάσταση του βλέμματος. Η υποκειμενικότητα δεν αποτελεί πάντοτε εμπόδιο στην κατανόηση· μπορεί να γίνει η προϋπόθεση μιας ουσιαστικής συνάντησης με κάτι διαφορετικό από εμάς.

Ο κινηματογράφος μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε άλλους ανθρώπους, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να στρέφει το βλέμμα πίσω σε εμάς. Μέσα από την επιλογή του κάδρου, το μοντάζ, τον ήχο και την οπτική γωνία, μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο όσα βλέπουμε, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζουμε το νόημά τους.

Αυτό είναι και το ερώτημα που διατρέχει τις πέντε ταινίες του Look Closer. Η παρατήρηση, παρά τη φαινομενική της παθητικότητα, αποτελεί μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται οι επιθυμίες, οι φόβοι, οι προσδοκίες και οι αντιφάσεις μας. Κοιτάζοντας τους άλλους, ερχόμαστε αναπόφευκτα αντιμέτωποι και με τον εαυτό μας.

STYX Film Encounters - LOOK CLOSER

Ο θεματικός κύκλος Look Closer παρουσιάζεται στον κινηματογράφο Πάνθεον, στη Λευκωσία, κάθε Κυριακή στις 17:30.

04 Οκτωβρίου 2026: The Conversation (1974), Φράνσις Φορντ Κόπολα

11 Οκτωβρίου 2026: The Spirit of the Beehive (1973), Βίκτορ Ερίθε

18 Οκτωβρίου 2026: Caché (2005), Μίχαελ Χάνεκε

25 Οκτωβρίου 2026: Sex, Lies, and Videotape (1989), Στίβεν Σόντερμπεργκ

01 Νοεμβρίου 2026: Peeping Tom (1960), Μάικλ Πάουελ

Τιμή εισιτηρίου: €5 & κάρτα κύκλου [συνολικά για τις 5 προβολές] €15

Περισσότερες πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων: styxfilmencounters.com