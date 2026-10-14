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Στη βραχεία λίστα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027 το “Hold Onto Me”
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 14.10.2026 14:45
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Η κυπριακή ταινία συγκαταλέγεται στις 45 ευρωπαϊκές ταινίες μυθοπλασίας που διεκδικούν υποψηφιότητα για τα βραβεία του 2027, συνεχίζοντας τη διεθνή πορεία της μετά τη διάκρισή της στο Sundance.

Μία ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση καταγράφει η κυπριακή ταινία «Κράτα με» (Hold Onto Me) της Μυρσίνης Αριστείδου, η οποία συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου τις 68 ταινίες από 40 ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 45 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, συμπεριλαμβανομένης της κυπριακής συμπαραγωγής.

Το «Κράτα με», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου, αφηγείται την ιστορία της 11χρονης Ίριδας, η οποία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με τον αποξενωμένο πατέρα της. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Πέτροβα και ο Χρήστος Πασσαλής.

Η ταινία πραγματοποίησε τη διεθνή πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Sundance, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού στην κατηγορία World Cinema Dramatic Competition. Παράλληλα, έχει επιλεγεί ως η επίσημη συμμετοχή της Κύπρου για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Οι επίσημες υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου θα ανακοινωθούν στις 14 Νοεμβρίου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ταινία και η διεθνής πορεία της

Κράτα με (Hold Onto Me, 2026)

  • Σκηνοθεσία και σενάριο: Μυρσίνη Αριστείδου

  • Πρωταγωνιστούν: Μαρία Πέτροβα, Χρήστος Πασσαλής

  • Παραγωγή: Κύπρος, Ελλάδα, Δανία

  • Διάρκεια: 102 λεπτά

  • Είδος: Κοινωνικό / οικογενειακό δράμα

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της 11χρονης Ίριδας, η οποία αναζητά τον αποξενωμένο πατέρα της όταν εκείνος επιστρέφει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα. Η συνάντησή τους σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο γίνεται η αφετηρία μιας εύθραυστης σχέσης, μέσα από την οποία εξερευνώνται η απουσία, η οικογένεια και η ανάγκη για σύνδεση.

Η ταινία έχει ήδη καταγράψει σημαντικές διακρίσεις:

  • Κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Sundance 2026, στην κατηγορία World Cinema Dramatic Competition.

  • Απέσπασε τρία βραβεία στο Cyprus Film Days και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Los Angeles Greek Film Festival.

  • Τον Σεπτέμβριο του 2026 επιλέχθηκε ως η πρώτη επίσημη συμμετοχή της Κύπρου για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

 

 

 

 

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Μυρσίνη Αριστείδου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου
Hold onto Me
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