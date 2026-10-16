Διπλή υποψηφιότητα για το «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή στο Camerimage 2026

Σε δύο διαγωνιστικά τμήματα του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου ToruńCAMERIMAGE 2026 επιλέχθηκε η ταινία «The Lion at My Back» της Κύπριας σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή.

Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια η δημιουργός μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη διπλή επιλογή της ταινίας σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ που είναι αφιερωμένα στην τέχνη της κινηματογραφικής φωτογραφίας.

Συγκεκριμένα, το «The Lion at My Back» συμμετέχει στο Cinematographers’ Debuts Competition, με υποψήφιο τον διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας, Manu Tilinski, καθώς και στο Directors’ Debuts Competition, όπου υποψήφια είναι η Τώνια Μισιαλή για τη σκηνοθεσία της.

Το «The Lion at My Back» αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών από διαφορετικούς κόσμους, οι οποίες συναντιούνται στην Κύπρο και αναπτύσσουν έναν απροσδόκητο δεσμό.

Η Μαριάμα, μια 18χρονη αιτούσα άσυλο από τη Σενεγάλη, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων όπου διέμενε, καθώς ενηλικιώνεται. Χωρίς σταθερό καταφύγιο και με αβέβαιο μέλλον, προσπαθεί να βρει τη θέση της σε μια κοινωνία που δεν της προσφέρει εύκολες διεξόδους. Η Στέλλα, μια Κύπρια γυναίκα γύρω στα σαράντα, αγωνίζεται να ξεπεράσει την εξάρτησή της από τις ουσίες και να ξαναχτίσει τη ζωή της, με στόχο να επανασυνδεθεί με την κόρη της. Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, η σχέση τους ξεκινά μέσα από την αμοιβαία ανάγκη για επιβίωση. Σταδιακά, όμως, αναπτύσσεται ανάμεσά τους ένας ισχυρός δεσμός που αποκτά χαρακτηριστικά σχέσης μητέρας και κόρης.

Μέσα από την ιστορία τους, η ταινία εξερευνά την κοινωνική περιθωριοποίηση, τη μετανάστευση, τη μητρότητα, τη γυναικεία αλληλεγγύη και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογενειακών δεσμών πέρα από τη βιολογική συγγένεια.

Τους δύο κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν η Sokhna Diallo και η Έλενα Καλλινίκου.

Η διεθνής πορεία της ταινίας

Το «The Lion at My Back» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Τώνιας Μισιαλή, μετά την «Παύση» (2018). Πρόκειται για συμπαραγωγή Κύπρου, Λουξεμβούργου και Ελλάδας, με τη συμμετοχή των εταιρειών Bark Like A Cat Films, Iris Productions και Avaton Films.

Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι τον Ιούλιο του 2026, συμμετέχοντας στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Η φωτογραφία της ταινίας, την οποία υπογράφει ο Manu Tilinski, γυρίστηκε σε φιλμ 16mm, προσδίδοντας ιδιαίτερη υφή στην κινηματογραφική αφήγηση.

Το Camerimage, που πραγματοποιείται στην πόλη Τορούν της Πολωνίας, αποτελεί έναν διεθνή θεσμό αφιερωμένο στην κινηματογραφική εικόνα, αναδεικνύοντας το έργο των διευθυντών φωτογραφίας και τη δημιουργική συνεργασία τους με τους σκηνοθέτες.

Στην ανακοίνωσή της, η Τώνια Μισιαλή εξέφρασε την περηφάνια και την ευγνωμοσύνη της προς τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση της ταινίας, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συμβολή τους.

Η διπλή συμμετοχή στο φεστιβάλ αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στη διεθνή πορεία του «The Lion at My Back», με τη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας να διεκδικούν διακρίσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες.