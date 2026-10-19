16o ISFFC: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Χρήστο Αρτεμίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Κάτω από τον ανοιχτό ουρανό της Πλατείας Ηρώων, στην καρδιά της Λεμεσού, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. Η τελετή απονομής των βραβείων και το πάρτι λήξης που ακολούθησε μετέτρεψαν την πλατεία σε ένα υπέροχο υπαίθρια party, όπου δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό, μέλη των κριτικών επιτροπών, συνεργάτες, φίλοι του σινεμά και όποιος ήθελε να βρεθεί εκεί μοιράστηκαν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο ρυθμό. Μια βραδιά χωρίς σκηνές που χωρίζουν και χωρίς αποκλεισμούς, όπως ακριβώς αρμόζει σε ένα φεστιβάλ που πιστεύει ότι ο κινηματογράφος ανήκει σε όλους.

Εμπνευσμένη από την ορμή και την ανησυχία των δεκαέξι χρόνων, η φετινή διοργάνωση, δεύτερη υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Καίτης Παπαδήμα και του Διομήδη Κουφτερού, έφερε στη μεγάλη οθόνη του Θεάτρου Ριάλτο ταινίες μικρού μήκους από κάθε γωνιά του κόσμου, στο Διεθνές και στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Γύρω από τις προβολές, το πρόγραμμα απλώθηκε σε ειδικές προβολές, εργαστήρια και δράσεις για επαγγελματίες, ανάμεσά τους το εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου What’s the Story? Cyprus, το Shoot’n’Run σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και, για πρώτη φορά, το Peer Award.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, η βραδιά είχε ξεκάθαρους πρωταγωνιστές. Το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου απέσπασε τρεις διακρίσεις: το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη» και το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για τη Γρηγορία Μεθενίτη. Ο Χρήστος Αρτεμίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, φέτος με το «Kinds of Fathers», ενώ «Ο Πακετάς» του Ερμόλαου Φωτίου τιμήθηκε τόσο με το Βραβείο Φωτογραφίας όσο και με το πρώτο Peer Award στην ιστορία του φεστιβάλ. Το κοινό, από την πλευρά του, επέλεξε τον «Βαλεντίνο» της Σοφίας Αναστασίου, που κέρδισε το Βραβείο Κοινού και μια Τιμητική Διάκριση από την Κριτική Επιτροπή. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό, το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους πήγε στο «Family Feast» του Nadir Taji.

Τη φετινή Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν η Riina Mikkonen (Πρόεδρος), Εκτελεστική Διευθύντρια του Tampere Film Festival, η Jing Haase, Επικεφαλής Industry του Kurzfilmtage Winterthur, ο Mina el Naggar, Ιδρυτής και Διευθυντής του MedFest Egypt, ο σκηνοθέτης Θανάσης Νεοφώτιστος, βραβευμένος σε Βενετία, Sundance και Λοκάρνο, και η καλλιτέχνις Μαρίνα Ξενοφώντος, εκπρόσωπος της Κύπρου στην 61η Μπιενάλε της Βενετίας.

Απόσπασμα από την ομιλία της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, Riina Mikkonen

«Παρακολουθήσαμε μαζί εδώ, στο Θέατρο Ριάλτο, 46 ταινίες μικρού μήκους, αν μέτρησα σωστά. Συγκινηθήκαμε, προβληματιστήκαμε, γελάσαμε. Είδαμε διαφορετικές ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά μικρού μήκους: μας ταξιδεύει σε συναρπαστικούς κόσμους, ενίοτε πολύ διαφορετικούς από τον δικό μας, στους οποίους όμως μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι από τον εαυτό μας ή, αν είμαστε ανοιχτοί, να μάθουμε κάτι καινούριο. […] Στα δεκαέξι, λαχταράς την ανεξαρτησία, την ελευθερία και την αυτονομία. Ωστόσο, η υγιής ανάπτυξη προϋποθέτει μια κοινότητα κι ένα περιβάλλον που να παρέχουν ασφάλεια και στήριξη. Τα φεστιβάλ είναι χώροι ζωτικής σημασίας όπου οι δημιουργοί μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές τους, ενώ αποτελούν εφαλτήριο για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου τους. Στον χώρο του σινεμά μικρού μήκους έχουμε μάθει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Όμως με τα φιλιά δεν γεμίζει το στομάχι. Χρειάζεται ουσιαστική, μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη, και οι πολιτικοί ιθύνοντες έχουν τη δύναμη να την εξασφαλίσουν.»

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (€4.000)

«Family Feast» του Nadir Taji

Η ταινία αυτή εντυπωσίασε την Κριτική Επιτροπή για τον ευρηματικό και πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο σκιαγραφεί την προσπάθεια διατήρησης των προσχημάτων, και τις βάναυσες συνέπειές της. Ο σκηνοθέτης δεν διστάζει να αγγίξει ζητήματα ταμπού, εμποτίζοντάς τα με χιούμορ.

Το βραβείο επέδωσε η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Riina Mikkonen.

Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (€1.500)

«Crazy For You / Loquita Por Ti» της Greta Díaz Moreau

Στα δεκαέξι, το μόνο που θέλουμε είναι να μας δίνουν σημασία. Με τρυφερότητα, χιούμορ και ένταση, η ταινία εξερευνά τη λαχτάρα για προσοχή, παρασύροντάς μας όλους στην αρένα. Μια τολμηρή, συγκινητική και απολαυστική ταινία.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής ο Mina el Naggar.

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας (€2.500)

Marie Lukáčová για την ταινία «Orla»

Για την ευφάνταστη σκηνοθεσία της, που συνδυάζει 16mm, animation και ραπ σε ένα συναρπαστικά αλλόκοτο παραμύθι, αλλά και για την υπενθύμιση πως δεν χρειάζεται κάθε παραμύθι έναν πρίγκιπα για να σώσει την κατάσταση.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής ο Θανάσης Νεοφώτιστος.

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (€3.000)

«Mother Lidia / Mamita Lidia» των Joaquín Nercasseau και Juan Bautista Tagle

Για μια ταινία που μας προσκαλεί σε έναν κόσμο όπου το πραγματικό συναντά το υπερφυσικό και μας επιτρέπει να τον βιώσουμε μέσα από τη ματιά των ίδιων των χαρακτήρων της. Ένα αντισυμβατικό ντοκιμαντέρ που μάγεψε την Κριτική Επιτροπή.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής το μέλος της, Jing Haase.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου (€1.500)

«Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» του Σταύρου Μαρκουλάκη

Για τη γεμάτη τόλμη και ευαισθησία διερεύνηση της queer επιθυμίας και της πίεσης που ασκεί η παραδοσιακή αρρενωπότητα, αλλά και για την υπενθύμιση πως στην Κρήτη, το να αλλάζεις δέρμα μπορεί να αποβεί επικίνδυνο.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής ο Θανάσης Νεοφώτιστος.

Υποψηφιότητα του ISFFC για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards)

«A Shot at Art» της Ilke Paddenburg

Μια ταινία που, με υπέροχη αίσθηση του χιούμορ και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούμε να ταυτιστούμε, μας δείχνει πότε η υπομονή εξαντλείται και πώς η πατριαρχία χτυπά εκεί που πονάει περισσότερο.

Την υποψηφιότητα ανακοίνωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής το μέλος της, Jing Haase.

Τιμητική Διάκριση

«Without Kelly / Utan Kelly» της Lovisa Sirén

Αποδομώντας έναν χαρακτήρα, η ταινία αναδεικνύει την ομορφιά της ανθρώπινης πολυπλοκότητας. Κάνουμε λάθη… χανόμαστε… παραπατάμε… καθώς αναζητούμε διαφορετικές μορφές οικειότητας, μέσα από ένα στιγμιότυπο της ζωής μιας νεαρής μητέρας. Μια υπέροχη ταινία που θέτει ερωτήματα, αφήνοντάς μας να ψάχνουμε απαντήσεις.

Την τιμητική διάκριση απένειμαν εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής ο Mina el Naggar και η Μαρίνα Ξενοφώντος.

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος

Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους (€4.000 και τεχνικός εξοπλισμός από τη Master & Slave)

«Kinds of Fathers» του Χρήστου Αρτεμίου

Έχοντας παρακολουθήσει όλες τις ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, η Κριτική Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει τους δημιουργούς να ακολουθούν με τόλμη τη δική τους δημιουργική φωνή και να διευρύνουν τα όριά τους. Μερικές φορές, οι ταινίες που εκτιμούμε και μας αγγίζουν περισσότερο δεν είναι εκείνες που διαθέτουν άρτια κινηματογραφική φόρμα, αλλά εκείνες που ξεχωρίζουν για τις αυθεντικές και πολλά υποσχόμενες επιλογές τους.

Το βραβείο επέδωσε η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Riina Mikkonen.

Βραβείο Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη» (€2.500 και τεχνικός εξοπλισμός για την επόμενη ταινία)

Αλεξάνδρα Ματθαίου για την ταινία «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)»

Για τα υπέροχα πλάνα της, την ευφυή σκηνοθετική σύνθεση και την εξαίρετη καθοδήγηση των ηθοποιών, στοιχεία που συνδυάζονται με μια υπέροχη αίσθηση του χιούμορ, και επειδή μας έκανε να χαμογελάσουμε, παρόλο που η ηρωίδα της αδυνατεί.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής ο Θανάσης Νεοφώτιστος.

Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας (€2.500)

«Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου

Σε έναν κόσμο γεμάτο ψεύτικα χαμόγελα, για την πεισματική της επιμονή να διατηρεί τον έλεγχο, αψηφώντας τις προσδοκίες των άλλων στην εξυπηρέτηση πελατών ενός ξενοδοχείου που θυμίζει αίρεση, και αφήνοντας εν τέλει κάθε προσδοκία ανεκπλήρωτη.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής η Μαρίνα Ξενοφώντος.

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας (υπηρεσίες post production και DCP από την εταιρεία Stefilm)

Λάζαρος Κενάνογλου για την ταινία «Ο Πακετάς» (Runner) του Ερμόλαου Φωτίου

Μια ταινία στην οποία η κάμερα ακολουθεί τους χαρακτήρες με εντυπωσιακή ακρίβεια και εγγύτητα, δημιουργώντας μια δυναμική που ενισχύει την αφήγηση.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής το μέλος της, Jing Haase.

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας (€2.000, Δήμος Λεμεσού)

Γρηγορία Μεθενίτη για την ερμηνεία της στην ταινία «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου

Η αξιολόγηση μιας ερμηνείας δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Αυτό που αναζητούμε είναι κατά πόσο ο ηθοποιός, ως καλλιτέχνης, δίνει πνοή σε μια ιστορία, προσθέτοντας επίπεδα και βάθος που δεν υπάρχουν στο χαρτί. Μια ερμηνεία μπορεί να μεταμορφώσει ολοκληρωτικά μια ταινία. Να αναδείξει στιγμές ευαλωτότητας, χαράς και θλίψης, μέσα από ένα θλιμμένο πρόσωπο, συνάμα ειλικρινές και όμορφο μέσα στην ανατομική του ατέλεια.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής ο Mina el Naggar.

Τιμητική Διάκριση

«Βαλεντίνος» της Σοφίας Αναστασίου

Για την πολύτιμη μαρτυρία που μας προσφέρει, αποκαλύπτοντας πώς ο τροχός της κεραμικής συνεχίζει να γυρίζει, από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βαγδάτη, ξετυλίγοντας το νήμα μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης εμπειρίες.

Την τιμητική διάκριση απένειμε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής η Μαρίνα Ξενοφώντος.

Peer Award

«Ο Πακετάς» (Runner) του Ερμόλαου Φωτίου

Το πρώτο Peer Award στην ιστορία του ISFFC απονεμήθηκε από επιτροπή δημιουργών και ηθοποιών, αποτελούμενη από τους Mαρίνα Μανδρή, Παναγιώτης Κυριάκου και Kamil Saldun. Όπως σημείωσαν, το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα απέδειξε ότι ο κυπριακός κινηματογράφος ακμάζει και ότι το νησί διαθέτει πλήθος ταλέντων που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

«Φέτος, ως Κριτική Επιτροπή, θελήσαμε να στηρίξουμε τα ανερχόμενα ταλέντα. Τη νέα γενιά. Τους νέους συναδέλφους μας. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι το πρώτο Peer Award πηγαίνει σε μια ταινία ανερχόμενου δημιουργού που μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Μια ταινία της οποίας το σενάριο και η σκηνοθετική προσέγγιση μάς έκοψαν την ανάσα και της οποίας οι δυνατές, έντονες ερμηνείες μάς παρέσυραν σε έναν κόσμο τόσο πειστικό, που ξεχάσαμε ότι παρακολουθούσαμε ταινία.»

Βραβείο Shoot’n’Run 2026

«Forbidden Fruit»

Το Shoot’n’Run υλοποιείται από το Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ISFFC. Οι φετινές ταινίες ανέδειξαν τη σημασία της συλλογικής δημιουργίας και της συνεργασίας υπό την πίεση του χρόνου, σε μια διαδικασία όπου ο μόνος προϋπολογισμός ήταν η διάθεση για πειραματισμό και η επιθυμία να ειπωθεί μια ιστορία. Το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν προέρχονται από σπουδές κινηματογράφου, αλλά από τα πεδία των Μέσων και των Καλών Τεχνών, αναδεικνύει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του σύγχρονου σινεμά.

Η ταινία που επέλεξε μια ομάδα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος ξεχώρισε για την αφηγηματική της οικονομία και τη συγκρατημένη, συνεκτική κινηματογραφική της γλώσσα. Ο προσεγμένος φωτισμός δημιουργεί μια υποβλητική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το οικείο σκηνικό της συγκατοίκησης νέων ανθρώπων σε έναν χώρο συμβολικών αναφορών και υπόγειων εντάσεων. Ο πειρασμός, η ενοχή και οι απόηχοι του προπατορικού αμαρτήματος αναδύονται οργανικά μέσα από την αφήγηση, χωρίς να υπονομεύεται η απλότητά της.

Το βραβείο επέδωσε ο Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Γιάννης Χριστίδης.

Βραβείο Κοινού

«Βαλεντίνος» της Σοφίας Αναστασίου

What’s the Story? Cyprus: «η οκτάδα της Λεμεσού του 2026»

Στη σκηνή ανέβηκε επίσης η Nolwenn Guiziou, η οποία μαζί με τον Massimiliano Nardulli καθοδήγησε το εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου ταινιών μικρού μήκους What’s the Story? Cyprus, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το φεστιβάλ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μίλησε με περηφάνια για τους οκτώ δημιουργούς της φετινής ομάδας: Μαρία Μιχαήλ, Meray Diner, Chris Al Akoury, Rami Alhoussien, Λουκία Πιερίδου, Rani Nasr, Tariq Abdallah και Fatosh Olgacer, και για τη γενναιοδωρία με την οποία δημιούργησαν μια αληθινή συλλογικότητα.

«Το να καλλιεργείς τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών, να τους φροντίζεις και να προστατεύεις την ομορφιά που δημιουργούν, είναι η πιο ανατρεπτική πράξη που μπορώ να φανταστώ σήμερα.»

Δεκαέξι χρονών και με τις πόρτες ανοιχτές

Όταν η μουσική του πάρτι έσβησε κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Λεμεσού, το 16ο ISFFC είχε ήδη πετύχει αυτό που επιδίωξε από την αρχή: να φέρει το σινεμά μικρού μήκους στο κέντρο της πόλης και να το μοιραστεί με όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Στα δεκαέξι του, το φεστιβάλ ξέρει πια ποιο είναι, χωρίς να έχει χάσει τη διάθεση να τολμά, να πειραματίζεται και να διευρύνει τον κύκλο των ανθρώπων που το αγαπούν.

Το ISFFC ευχαριστεί θερμά το κοινό, τους δημιουργούς, τα μέλη των κριτικών επιτροπών, τους εκπαιδευτές, τους συνεργάτες και τους χορηγούς που έκαναν τη φετινή διοργάνωση πραγματικότητα.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

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