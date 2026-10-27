Η ταινία «Free Eliza» της Αλεξάνδρας Ματθαίου κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο AFI FEST

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Κύπρια σκηνοθέτρια Αλεξάνδρα Ματθαίου, καθώς η ταινία μικρού μήκους της «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Grand Jury Prize) στην κατηγορία ταινιών μυθοπλασίας μικρού μήκους (Live Action Short) του AFI FEST 2026, που διοργανώνει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (American Film Institute).

Η βράβευση καθιστά την ταινία επιλέξιμη για τη διαδικασία διεκδίκησης των 100ών Βραβείων Όσκαρ, όπως ανακοίνωσε το φεστιβάλ. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στη διεθνή πορεία της ταινίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Μια ταινία για τη διαφορετικότητα και την αυθεντικότητα

Το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» εξερευνά, με ευαισθησία και ειρωνική ματιά, την εμπειρία μιας γυναίκας που αδυνατεί να χαμογελάσει και αντιμετωπίζεται ως «ατελής» από τους ανθρώπους γύρω της.

Στο σκεπτικό της βράβευσης, η κριτική επιτροπή αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ταινία προσεγγίζει έναν μικρόκοσμο της κοινωνίας μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας που κρίνεται επιφανειακά λόγω της ανατομικής της ιδιαιτερότητας.

Η επιτροπή έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα κατά πόσο αυτή η ιδιαιτερότητα αποτελεί για την ηρωίδα μια μορφή εγκλωβισμού ή το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς μια θαρραλέα αυθεντικότητα.

«Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελώ»

Τη χαρά της για τη διάκριση μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Ματθαίου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας με χιούμορ την αντίφαση ανάμεσα στο θέμα της ταινίας και τη δική της αντίδραση στη βράβευση.

«Η ειρωνεία του να μην μπορώ να σταματήσω να χαμογελώ για μια ταινία που αφορά μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να χαμογελάσει δεν μου διαφεύγει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η σκηνοθέτρια εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου για την τιμητική διάκριση, καθώς και προς τα μέλη της κριτικής επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν την ταινία, με φροντίδα, χιούμορ και ευαισθησία.

Στον δρόμο προς τα 100ά Όσκαρ

Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος ταινιών μικρού μήκους του AFI FEST 2026, το οποίο παρουσιάστηκε με τη στήριξη της Canva, απονεμήθηκαν ακόμη δύο Μεγάλα Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής.

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους διακρίθηκε το «A Woman’s Place Is Everywhere» της Fanny Texier, ενώ στην κατηγορία κινουμένων σχεδίων το βραβείο απέσπασε το «Living with a Visionary» του Stephen P. Neary. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του American Film Institute, και οι τρεις βραβευμένες ταινίες πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τα 100ά Βραβεία Όσκαρ.

Η διάκριση του «Free Eliza» αποτελεί μια ακόμη διεθνή αναγνώριση για την κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία, φέρνοντας την ταινία της Αλεξάνδρας Ματθαίου ένα βήμα πιο κοντά στη διαδικασία των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων.