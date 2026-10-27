Στις 2 Νοεμβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση μικρού μήκους ταινιών - Έως €40.000

Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, στο πλαίσιο του Βασικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος για Ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και εταιρείες παραγωγής θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 29 Ιανουαρίου 2027, στις 14.00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας grants4arts.cy/cinema.

Σύμφωνα με τον αναρτημένο κανονισμό του Βασικού Προγράμματος για την περίοδο 2024-2026, η χρηματοδότηση για την πρώτη ταινία μυθοπλασίας μικρού μήκους, διάρκειας έως 15 λεπτών, μπορεί να φτάσει τις €30.000, ενώ για τη δεύτερη ταινία, διάρκειας έως 25 λεπτών, το ανώτατο ποσό ανέρχεται στις €40.000. Η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό από 50% έως 80% του κόστους παραγωγής, ανάλογα με το είδος της ταινίας, με εφαρμογή του χαμηλότερου από τα προβλεπόμενα όρια.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη νέων σεναριογράφων, σκηνοθετών και επαγγελματιών του κινηματογράφου, χωρίς να αποκλείει δημιουργούς που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου, η οποία εξετάζει τα σενάρια και τις προτάσεις χρηματοδότησης και υποβάλλει εισηγήσεις προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τους όρους και τους κανονισμούς του προγράμματος, καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Κινηματογράφου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς Μαρίνο Χριστοδούλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mchristodoulou@culture.gov.cy, και Γιάννη Γεωργιάδη, στη διεύθυνση cinema@culture.gov.cy.