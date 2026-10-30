Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ για το «Γιάννης» του Κύρου Παπαβασιλείου

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (International Film Festival Rotterdam – IFFR) θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της η νέα ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη Κύρου Παπαβασιλείου, με τίτλο «Γιάννης».

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο δημιουργός μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τους παραγωγούς, τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ταινίας.

Το «Yiannis» ακολουθεί τον 17χρονο Άρη, ο οποίος ετοιμάζεται να κηδέψει τον πατέρα του, Ανδρέα, έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη αγάπη για τα πουλιά. Όταν όμως η σορός του πατέρα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το νεκροτομείο και οι Αρχές αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις, ο νεαρός αποφασίζει να αναζητήσει την αλήθεια.

Μαζί με τη μητέρα του, Λένα, ξεκινά ένα ταξίδι ακολουθώντας το μοναδικό στοιχείο που συνδέεται με το παρελθόν του πατέρα του: έναν άνδρα ονόματι Γιάννη, γνωστό ως «ψυχολόγο των πουλιών», ο οποίος λέγεται ότι ζει πέρα από την Πράσινη Γραμμή, στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Η αναζήτηση αυτού του μυστηριώδους ανθρώπου οδηγεί μητέρα και γιο σε έναν κόσμο ολοένα πιο παράξενο, όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη μνήμη και το μεταφυσικό αρχίζουν να γίνονται δυσδιάκριτα. Αυτό που ξεκινά ως ένα μυστήριο εξαφάνισης εξελίσσεται σε μια τρυφερή, ονειρική ταινία δρόμου για την απώλεια, το πένθος και τις οικογενειακές σιωπές.

Όπως σημειώνει ο Hugo Emmerzael στο κείμενο παρουσίασης της ταινίας από το Φεστιβάλ Ρότερνταμ, ο Κύρος Παπαβασιλείου αξιοποιεί αυτή την αναζήτηση για να αγγίξει μια ανοιχτή πληγή της Κύπρου: τις οικογένειες που περιμένουν επί δεκαετίες νέα για τους δικούς τους ανθρώπους που εξαφανίστηκαν.

Η διαχωριστική γραμμή που διαιρεί το νησί διαπερνά συμβολικά και την ίδια την οικογένεια, μέσα από έναν γάμο γεμάτο σιωπές και τη σχέση ενός γιου που δεν κατάφερε ποτέ να συνδεθεί ουσιαστικά με τον πατέρα του.

Σιωπηλός μάρτυρας αυτής της διαδρομής είναι η Ρόζα, ένας μισοφαλακρός παπαγάλος, που συνοδεύει μια ιστορία στην οποία ακόμη και οι νεκροί βρίσκουν τρόπους να μιλήσουν.

Η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Κύρου Παπαβασιλείου στο Φεστιβάλ Ρότερνταμ, έντεκα χρόνια μετά την παρουσίαση της ταινίας του «Impressions of a Drowned Man» («Εντυπώσεις ενός πνιγμένου»), η οποία είχε πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα Tiger Competition το 2015.