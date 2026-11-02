Πέθανε ο Λάκης Ράππος, εμβληματική μορφή του κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 1η Νοεμβρίου ο Γαβριήλ (Λάκης) Ράππος, μία από τις εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ζωής της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη λειτουργία και τη διατήρηση ιστορικών κινηματογραφικών αιθουσών της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης επαγγελματικής του διαδρομής, ο Ράππος και ο συνεργάτης του, Κοσμάς Ζαφειρίου, έφτασαν να διαχειρίζονται έως και 16 κινηματογραφικές αίθουσες ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Μακεδονία». Συνολικά, περισσότεροι από 25 κινηματογράφοι πέρασαν από τα χέρια τους, μεταξύ των οποίων οι «Απόλλων», «Βακούρα», «Μακεδονικόν», «Φαργκάνη», «Έσπερος», «Ριβολί» και «Ράδιο Σίτυ».

Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του κατείχε το θερινό σινεμά «Ναταλί», στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάστηκε το 1970 από τον Ράππο και τον Ζαφειρίου. Ο ίδιος διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με τον χώρο, καθώς είχε συμμετάσχει ακόμη και στις εργασίες εκσκαφής των θεμελίων του, όπως αναφέρει η «Μακεδονία».

Η επιμονή να παραμείνουν ανοιχτές οι αίθουσες

Την απώλειά του γνωστοποίησε ο γαμπρός του, Κώστας Μπακιρτζής, υπεύθυνος λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου «Απόλλων», ενώ ακολούθησε αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση από τον κινηματογράφο «Ναταλί».

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Λάκη Ράππου αναφέρεται στην αφοσίωσή του στην κινηματογραφική αίθουσα και στην επιμονή του να διατηρεί τους κινηματογράφους σε λειτουργία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο κλάδος.

Όπως σημειώνει η οικογένειά του, ο Ράππος πίστευε πως το κοινό θα επέστρεφε στις αίθουσες και γι' αυτό επέλεγε να τις κρατά ανοιχτές. Για έξι δεκαετίες, η καθημερινότητά του ήταν συνυφασμένη με τους κινηματογράφους, στους οποίους περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του, παρακολουθώντας προσωπικά τη λειτουργία τους.

Η επαγγελματική του πορεία συνέπεσε με σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες του κινηματογραφικού κοινού, από την εξάπλωση της τηλεόρασης και του βίντεο μέχρι την εμφάνιση των πολυκινηματογράφων και των ψηφιακών πλατφορμών.

Ο Ράππος, ωστόσο, επέμενε στη διατήρηση των παραδοσιακών κινηματογράφων, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θεωρώντας πως το κλείσιμο μιας αίθουσας αποτελούσε απώλεια που δύσκολα μπορούσε να αναπληρωθεί.

Η συμβολή του και η κριτική προς την πολιτεία

Σε προσωπική του ανάρτηση, ο Κώστας Μπακιρτζής αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Λάκη Ράππου στη διάσωση ιστορικών κινηματογραφικών αιθουσών της Θεσσαλονίκης.

Ο Μπακιρτζής εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κινηματογράφοι «Ναταλί», «Απόλλων», «Βακούρα» και «Μακεδονικόν» ενδεχομένως να μην λειτουργούσαν σήμερα χωρίς τη συμβολή του, υπογραμμίζοντας την επιμονή του να συνεχίζει ακόμη και όταν άλλες αίθουσες έκλειναν.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πολιτεία, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνώρισε όσο όφειλε την προσφορά του Ράππου όσο εκείνος βρισκόταν εν ζωή.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη «Μακεδονία», τη λειτουργία των οικογενειακών κινηματογραφικών επιχειρήσεων είχε αναλάβει η μικρότερη κόρη του, Ιωάννα Ράππου.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των κινηματογραφικών αιθουσών της Θεσσαλονίκης. Η συμβολή του αποτυπώνεται κυρίως στους χώρους που εξακολουθούν να λειτουργούν, διατηρώντας την παρουσία του ανεξάρτητου κινηματογράφου στην πολιτιστική ζωή της πόλης.