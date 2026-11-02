Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου η κυπριακή ταινία «Hold Onto Me» της Μυρσίνης Αριστείδου

Μια σημαντική διεθνή διάκριση διεκδικεί η Κύπρια σκηνοθέτιδα Μυρσίνη Αριστείδου, καθώς η ταινία της «Hold Onto Me», συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας, συγκαταλέγεται στις τρεις υποψήφιες για το European Young Audience Award 2027, ένα από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η κυπριακή ταινία θα αναμετρηθεί με το «I Matter» της Alina Șerban, συμπαραγωγή Ρουμανίας, Γερμανίας και Βελγίου, και το «Iron Boy» του Louis Clichy, συμπαραγωγή Γαλλίας και Βελγίου.

Οι τρεις υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στη Γλασκώβη, ενώ η νικήτρια ταινία θα αναδειχθεί από νεανικές κριτικές επιτροπές σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα ανακοινωθεί κατά την 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στις 16 Ιανουαρίου 2027, στην Αθήνα.

Η κυπριακή παρουσία στο επίκεντρο

Η υποψηφιότητα του «Hold Onto Me» φέρνει την κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία στο προσκήνιο ενός σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων και στη σχέση τους με τον σύγχρονο κινηματογράφο.

Η ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου είχε μάλιστα την τιμητική της στην εκδήλωση ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Grosvenor Picture Theatre στη Γλασκώβη και ολοκληρώθηκε με την προβολή της.

Για πρώτη φορά φέτος, το European Young Audience Award συνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης (IFFG), το οποίο φιλοξένησε την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου προγραμματίζονται προβολές των άλλων δύο υποψήφιων ταινιών, «I Matter» και «Iron Boy», σε σχολεία της περιοχής, ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του φεστιβάλ.

Οι νέοι αποφασίζουν για τον νικητή

Το European Young Audience Award αποτελεί έναν ιδιαίτερο θεσμό στον χώρο των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών βραβείων, καθώς οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους ίδιους τους νέους θεατές.

Από το 2012, το βραβείο τιμά ευρωπαϊκές κινηματογραφικές παραγωγές που απευθύνονται σε κοινό ηλικίας 12 ετών και άνω, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κινηματογραφική διαδικασία.

Οι νεαροί θεατές δεν περιορίζονται στην τελική ψηφοφορία. Συμμετέχουν στην αξιολόγηση των ταινιών που υποβάλλονται, στην επιλογή των τριών υποψηφιοτήτων και, τελικά, στην ανάδειξη της νικήτριας παραγωγής.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 45 συνεργαζόμενοι οργανισμοί από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων κινηματογράφοι, φεστιβάλ, κινηματογραφικές ακαδημίες και ινστιτούτα.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Περιόδου Βραβείων, από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, διοργανώνονται προβολές και συζητήσεις, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις υποψήφιες ταινίες και να ανταλλάξουν απόψεις.

Πανευρωπαϊκή ψηφοφορία στις 16 Ιανουαρίου

Η διαδικασία θα κορυφωθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027, όταν πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη θα φιλοξενήσουν ταυτόχρονες ολοήμερες εκδηλώσεις με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις και εργαστήρια.

Οι συμμετέχοντες στις νεανικές κριτικές επιτροπές θα συνδεθούν ζωντανά μέσω βίντεο, μοιραζόμενοι μια κοινή πανευρωπαϊκή κινηματογραφική εμπειρία, προτού ολοκληρώσουν την ψηφοφορία τους.

Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην Αθήνα, κατά την τελετή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Matthijs Wouter Knol, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των νέων, επισημαίνοντας ότι το βραβείο εμπιστεύεται την τελική απόφαση στο κοινό που θα διαμορφώσει το μέλλον του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Όπως ανέφερε, οι τρεις υποψήφιες ταινίες αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο, ενώ η ανακοίνωση του αποτελέσματος στην Αθήνα θα αποτελέσει την κορύφωση αυτής της κοινής ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης, Martin Petrov, τόνισε ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ενισχύει τις δυνατότητες ανάδειξης νέων δημιουργών και προσφέρει ουσιαστικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες στο νεανικό κοινό.

Η Αθήνα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Η 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κοινότητας.

Την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από δημόσιους και πολιτιστικούς φορείς, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού, ο Δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια Αττικής, η ΕΡΤ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των βραβείων, www.europeanfilmawards.eu.

Για την κυπριακή κινηματογραφική κοινότητα, η παρουσία της Μυρσίνης Αριστείδου ανάμεσα στις τρεις υποψήφιες δημιουργούς του European Young Audience Award αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής, με το τελικό αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στα χέρια των νεαρών Ευρωπαίων θεατών.