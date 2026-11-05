Η Κύπρος στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με 12 ταινίες και τρία πρότζεκτ

Στο επικείμενο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο αρχίζει σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, η Κύπρος καταγράφει σημαντική παρουσία, με τη συμμετοχή δώδεκα κυπριακών ταινιών και τριών κινηματογραφικών έργων στο τμήμα AGORA Works in Progress.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι κυπριακές ταινίες μεγάλου μήκους «Άξιος» του Χρίστου Γεωργίου, «Apart» της Στελάνας Κληρή, «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή, «Motherwitch» του Μίνου Παπά και «Hold Onto Me» της Μυρσίνης Αριστείδου. Οι δημιουργοί παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων κυπριακών κινηματογραφικών φωνών, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την πολυμορφία και τη διεθνή προοπτική της εγχώριας παραγωγής.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία των ταινιών που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη του προγράμματος Μειοψηφικών Συμπαραγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ταινίες «Recrucified» του Θοδωρή Παπαδουλάκη (συμπαραγωγή Boycott Films), «The Megalomaniacs» του Σπύρου Σταθουλόπουλου (συμπαραγωγή Felony Films), «Sea of Glass» του Αλέξη Αλεξίου (συμπαραγωγή Bark Like a Cat Films), «A Whole Person Almost» του Ευθύμη Kosemud Σαμίδη (συμπαραγωγή Felony Films), «Under the Judas Tree» του Χρήστου Χουλιάρα (συμπαραγωγή Carreta Films) και «Foreign Blood» του Τώνη Λυκουρέση (συμπαραγωγή Breaking Wave Productions) συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου και ενεργού εταίρου στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές.

Παράλληλα, στο τμήμα AGORA Works in Progress παρουσιάζονται τρία πολλά υποσχόμενα κυπριακά κινηματογραφικά έργα: το «Boys of Summer» του Αιμίλιου Αβραάμ και το «Natura» του Μάριου Μεττή που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, καθώς και η ταινία «Γιάννης» του Κύρου Παπαβασιλείου, η οποία βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Όπως κάθε χρόνο, ο Τομέας Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού θα εκπροσωπηθεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με δικό του περίπτερο, όπου θα διανέμεται προωθητικό υλικό για τις κυπριακές ταινίες. Φέτος, για πρώτη φορά, την κυπριακή αποστολή που θα εκπροσωπήσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα συνοδεύουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα καλύψουν τη συμμετοχή των κυπριακών ταινιών στο Φεστιβάλ.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού συγχαίρει όλους τους Κύπριους σκηνοθέτες και δημιουργούς και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη διεθνή πορεία των ταινιών τους. Μέσα από τη δυναμική παρουσία της Κύπρου στις διεθνείς κινηματογραφικές διοργανώσεις επιβεβαιώνεται η συνεχής ανάπτυξη, η εξωστρέφεια και η καλλιτεχνική ωριμότητα της εγχώριας κινηματογραφικής δημιουργίας.