«ΝΑΖΑ»: Οι μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στρατιωτικών για τη Γάζα στη μεγάλη οθόνη του Πάνθεον

Ένα ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να φωτίσει τις αθέατες πλευρές των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα προβάλλεται τον Νοέμβριο στον κινηματογράφο Πάνθεον, στη Λευκωσία. Το «ΝΑΖΑ», των Yuval Abraham και Rachel Szor, φέρνει στο προσκήνιο τις μαρτυρίες 24 ανώνυμων Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι περιγράφουν τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση και τη θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα από μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, η ταινία επιχειρεί να αποκαλύψει πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί της στρατιωτικής επιτήρησης και στοχοποίησης, θέτοντας ερωτήματα για την ανθρώπινη ευθύνη πίσω από τις τεχνολογίες του πολέμου.

Οι μαρτυρίες πίσω από την ανωνυμία

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκονται 24 πρόσωπα που υπηρέτησαν στις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και μιλούν για τη λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιούσαν.

Για λόγους προστασίας της ταυτότητάς τους, η εμφάνιση και οι φωνές τους έχουν αλλοιωθεί ψηφιακά.

Οι μαρτυρίες συνοδεύονται από χειρόγραφα σχεδιαγράμματα, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες αναπαριστούν τα στρατιωτικά συστήματα που χειρίζονταν, προσφέροντας μια σπάνια οπτική από το εσωτερικό του μηχανισμού. Η ταινία δεν περιορίζεται στην καταγραφή μεμονωμένων περιστατικών. Αντίθετα, επιδιώκει να εξετάσει τη συνολική λειτουργία ενός συστήματος στο οποίο η τεχνολογία, η στρατιωτική οργάνωση και οι ανθρώπινες αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις συνέπειες του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

Το Τελ Αβίβ στο προσκήνιο, η Γάζα μέσα από την απουσία της

Μία από τις ιδιαίτερες κινηματογραφικές επιλογές των δημιουργών είναι ότι η κάμερα παραμένει στο Τελ Αβίβ.

Στην ισραηλινή πόλη, η καθημερινή ζωή συνεχίζεται, ενώ η Γάζα, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων, δεν εμφανίζεται άμεσα στην εικόνα.

Η απουσία αυτή αποκτά κεντρική σημασία στην αφήγηση, καθώς η πραγματικότητα του πολέμου αναδύεται μέσα από τις περιγραφές εκείνων που συμμετείχαν στους μηχανισμούς παρακολούθησης και στοχοποίησης.

Με αυτή την κινηματογραφική προσέγγιση, οι σκηνοθέτες επιχειρούν να αναδείξουν την απόσταση ανάμεσα στον χώρο όπου λαμβάνονται ή υλοποιούνται στρατιωτικές αποφάσεις και στον τόπο όπου εκδηλώνονται οι συνέπειές τους.

Ένας στρατιωτικός όρος στο μικροσκόπιο

Ο τίτλος «ΝΑΖΑ» προέρχεται από εβραϊκό στρατιωτικό ακρωνύμιο που αναφέρεται στην «παράπλευρη απώλεια».

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, ο συγκεκριμένος όρος λειτουργεί ως γλωσσικός μηχανισμός που συσκοτίζει τον εσκεμμένο και υπολογισμένο χαρακτήρα των θανάτων αμάχων. Η ταινία αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η στρατιωτική ορολογία περιγράφει την ανθρώπινη απώλεια και εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα, την ευθύνη και τη λήψη αποφάσεων.

Οι δημιουργοί χαρακτηρίζουν τα γεγονότα στη Γάζα ως γενοκτονία, διατυπώνοντας μέσα από το ντοκιμαντέρ τη δική τους θέση για τη φύση και τις συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Από το οσκαρικό «Καμιά Άλλη Γη» σε μια νέα κινηματογραφική έρευνα

Το «ΝΑΖΑ» φέρει την υπογραφή των Yuval Abraham και Rachel Szor, οι οποίοι συμμετείχαν στη σκηνοθετική ομάδα του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Καμιά Άλλη Γη». Η νέα τους δουλειά εστιάζει στον μηχανισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να αναδείξει πτυχές που συνήθως παραμένουν μακριά από τη δημόσια εικόνα του πολέμου. Πρόκειται για παραγωγή της Guardian Documentaries, με εκτελεστικό παραγωγό τον Jonathan Glazer, δημιουργό της ταινίας «Η Ζώνη Ενδιαφέροντος».

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ερευνητικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα μέσα +972 Magazine και Local Call. Η ταινία συμπεριλήφθηκε στις επίσημες επιλογές των κινηματογραφικών φεστιβάλ Βενετίας και Νέας Υόρκης.

Πότε προβάλλεται στο Πάνθεον

Το «ΝΑΖΑ» προβάλλεται στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Διπλές προβολές, στις 18:00 και στις 20:30:

13, 14, 20 και 21 Νοεμβρίου 2026.

Προβολές στις 20:30:

15, 17, 18, 19, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου 2026.

Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.