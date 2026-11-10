Στον δρόμο για τα Όσκαρ δύο κυπριακές ταινίες

Δύο κυπριακές κινηματογραφικές παραγωγές συνεχίζουν τη διεθνή τους πορεία, με συμμετοχές σε σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και προοπτικές διάκρισης στα Βραβεία Όσκαρ.

Η ταινία «Hold Onto Me» της Κύπριας σκηνοθέτριας Μυρσίνης Αριστείδου είναι υποψήφια για το European Young Audience Award 2027 της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ένα βραβείο που αναδεικνύει ταινίες οι οποίες απευθύνονται στο νεανικό κοινό και προσεγγίζουν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες των νέων.

Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στην τελετή των 39ων European Film Awards, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027 στην Αθήνα.

Παράλληλα, το «Hold Onto Me» έχει συμπεριληφθεί στην επίσημη βραχεία λίστα των European Film Awards 2027, διεκδικώντας μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 14 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η ταινία έχει επίσης επιλεγεί ως η επίσημη υποβολή της Κύπρου στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (Best International Feature Film) των 99ων Βραβείων Όσκαρ. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί τη συμμετοχή της στην πρώτη φάση της διαδικασίας, χωρίς να συνεπάγεται ακόμη υποψηφιότητα για το βραβείο.

Στη διαδικασία των Όσκαρ και το «Free Eliza»

Στη διεκδίκηση μιας υποψηφιότητας για Όσκαρ εισέρχεται και η ταινία μικρού μήκους «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, μετά τη διάκρισή της στο AFI FEST 2026.

Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Grand Jury Prize) στην κατηγορία ταινιών μυθοπλασίας μικρού μήκους (Live Action Short) του φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

Η βράβευση καθιστά το «Free Eliza» επιλέξιμο για τη διαδικασία διεκδίκησης των 100ών Βραβείων Όσκαρ, ενώ η ταινία περιλαμβάνεται και στην επίσημη βραχεία λίστα των European Film Awards 2027 για την κατηγορία ταινιών μικρού μήκους.

Σε ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο Πολιτισμού χαιρετίζει τη διεθνή παρουσία των δύο παραγωγών και συγχαίρει τις δημιουργούς τους, επισημαίνοντας ότι οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της κυπριακής κινηματογραφικής δημιουργίας.