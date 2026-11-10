Στη Μυρσίνη Αριστείδου το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη 2026 της Κυπριακής Ακαδημίας

Στη σκηνοθέτιδα, σεναριογράφο και παραγωγό Μυρσίνη Αριστείδου απονέμεται το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη 2026 στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών και του Κινηματογράφου από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η βράβευση αναγνωρίζει τη συνέπεια, την πρωτοτυπία και τη διεθνή απήχηση του έργου της Αριστείδου, καθώς και τη συμβολή της στη σύγχρονη κυπριακή κινηματογραφία.

Απόφοιτη του Pratt Institute και του μεταπτυχιακού προγράμματος σκηνοθεσίας κινηματογράφου του Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU), η Αριστείδου έχει αναπτύξει μια κινηματογραφική γραφή που επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς και την ευαλωτότητα.

Οι ταινίες της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το Sundance, το Φεστιβάλ Βενετίας, η Berlinale και το Φεστιβάλ του Τορόντο.

Η μικρού μήκους ταινία της «Semele» (2015) συμμετείχε σε περισσότερα από 70 φεστιβάλ και απέσπασε, μεταξύ άλλων, το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο τμήμα Generation Kplus της Berlinale. Η επόμενη ταινία της, «Aria» (2017), πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο τμήμα Orizzonti του Φεστιβάλ Βενετίας και προβλήθηκε επίσης στο Sundance.

Η διεθνής πορεία του «Κράτα Με»

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αριστείδου, «Hold Onto Me» («Κράτα Με»), έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα World Cinema Dramatic Competition του Sundance Film Festival 2026, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου η ταινία τιμήθηκε με τα βραβεία Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Κοινού.

Παράλληλα, το «Κράτα Με» επιλέχθηκε ως η επίσημη υποβολή της Κύπρου στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους των 99ων Βραβείων Όσκαρ, ενώ είναι υποψήφιο για το European Young Audience Award 2027 της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Πέρα από την κινηματογραφική της δραστηριότητα, η Αριστείδου έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο NYU Tisch, ως προσκεκλημένη καλλιτέχνιδα στο Πανεπιστήμιο Princeton και ως μέντορας στο Pratt Institute. Είναι επίσης συνιδρύτρια του Sagapo Children’s Foundation, οργανισμού που στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών και κοινοτήτων με περιορισμένες ευκαιρίες.

Η απόφαση για τη βράβευσή της λήφθηκε κατά την 74η συνεδρία της Ολομέλειας της Κυπριακής Ακαδημίας, στις 21 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από εισήγηση της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη απονέμεται σε δημιουργούς με δεσμούς με την Κύπρο, οι οποίοι διακρίνονται για το έργο τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προβολή των τεχνών στην Κύπρο και διεθνώς.