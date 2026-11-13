Star Wars: Σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα στην ιστορία του κινηματογράφου, το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ από τη θρυλική σκηνή «Εγώ είμαι ο πατέρας σου» στην ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», πωλήθηκε έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα του Star Wars.

Παρότι οι εκτιμήσεις του οίκου δημοπρασιών Heritage Auctions τοποθετούσαν την αξία του πάνω από το 1 εκατομμύριο δολάρια, το εμβληματικό κινηματογραφικό αντικείμενο έφτασε τελικά τα 4,875 εκατομμύρια δολάρια, στη δημοπρασία με τίτλο «The Ultimate Star Wars Auction», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα των ταινιών. Φωτογραφία: Heritage Auctions.

Το φωτόσπαθο χρησιμοποιήθηκε τόσο στην ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» του 1980 όσο και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» του 1983. Ήταν ένα από τα 27 φωτόσπαθα που διατέθηκαν προς πώληση, ανάμεσά τους και εκείνα που χρησιμοποίησαν ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στον ρόλο του Όμπι-Ουάν Κενόμπι και ο Χέιντεν Κρίστενσεν ως Άνακιν Σκαϊγουόκερ στην ταινία «Η Εκδίκηση των Σιθ».

Σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, η πώληση σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ για αντικείμενο από το σύμπαν του Star Wars που χρησιμοποιήθηκε στην οθόνη. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε το φωτόσπαθο του Λουκ Σκαϊγουόκερ, μαζί με το κομμένο χέρι του από την «Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», τα οποία είχαν πωληθεί τον περασμένο Ιούλιο έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δημοπρασία περιλάμβανε επίσης αντικείμενα από το κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας, όπως ένα όπλο που χρησιμοποίησε ο Μπόμπα Φετ και ένα χέρι από την κούκλα του Γιόντα, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην «Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται».

Ο Μπράιαν Τσέινς, ανώτερος διευθυντής του τμήματος Χόλιγουντ και ψυχαγωγίας του Heritage Auctions, χαρακτήρισε το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ ως το «Άγιο Δισκοπότηρο» για κάθε συλλέκτη αντικειμένων του Star Wars.

«Είναι αυτό που βρισκόταν πραγματικά στο κινηματογραφικό πλατό», ανέφερε. «Προέρχεται από την πιο εμβληματική σκηνή ολόκληρου του κινηματογραφικού franchise».

Η εντυπωσιακή τιμή πώλησης επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του Star Wars, σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη εμφάνιση του κινηματογραφικού σύμπαντος του Τζορτζ Λούκας.

Πηγή: The Guardian / Associated Press