Τις υποψηφιότητες για τα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards) ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Παύλος Ζάννας, στο ιστορικό κτίριο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται το ιστορικό δράμα «Fatherland» του Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι, με 11 υποψηφιότητες, ενώ ακολουθεί η ισπανική παραγωγή «La Bola Negra», σε σκηνοθεσία των Χαβιέρ Αμπρόσι και Χαβιέρ Κάλβο, με δέκα. Οι δύο ταινίες διεκδικούν, μεταξύ άλλων, τα βραβεία Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Φωτογραφίας.

Το «Fatherland» εξασφάλισε επίσης υποψηφιότητες στις ερμηνευτικές κατηγορίες για τη Σάντρα Χίλερ και τον Χανς Τσίχσλερ. Η Σάντρα Χίλερ ξεχωρίζει στη φετινή διοργάνωση, καθώς είναι υποψήφια δύο φορές στην κατηγορία Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού, τόσο για το «Fatherland» όσο και για την ερμηνεία της στην ταινία «Rose» του Μάρκους Σλάιντσερ.

Πέντε υποψηφιότητες για το «Fjord»

Με πέντε υποψηφιότητες ακολουθεί το «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, το οποίο απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών του 2026.

Η ταινία διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τα βραβεία Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, ενώ οι πρωταγωνιστές της, Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν, είναι υποψήφιοι στις αντίστοιχες ερμηνευτικές κατηγορίες.

Στις φετινές υποψηφιότητες συναντά κανείς επίσης σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού και διεθνούς κινηματογράφου, όπως η Πενέλοπε Κρουζ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Άντριου Σκοτ και η Λεά Σεϊντού.

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» ανάμεσα στις υποψηφιότητες

Στην κατηγορία Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται το «NAZA» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, το οποίο εξετάζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων επιτήρησης στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 80 λεπτών, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 στελέχη των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, στρατιώτες και πληροφοριοδότες, οι οποίοι περιγράφουν διαδικασίες επιλογής στόχων και διεξαγωγής επιθέσεων.

Η ταινία βασίζεται σε δημοσιογραφικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2023 και 2025 από τα μέσα +972 Magazine, Local Call και The Guardian. Το «NAZA» απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ. Η ταινία είναι υποψήφια τόσο για το βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ όσο και για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι υποψήφιες ταινίες στις κατηγορίες Ντοκιμαντέρ και Κινουμένων Σχεδίων συμμετέχουν επίσης στη διεκδίκηση του βραβείου Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας.

Οι βασικές υποψηφιότητες

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία

Fatherland

Fjord

In Waves

Iron Boy (Le Corset)

Jim Queen

La Bola Negra

La Gradiva

Letters from the Silenced Country (Listy)

Lucy Lost

NAZA

Rehearsals for a Revolution

To Hold a Mountain (Planina)

Viva Carmen (Carmen, l’Oiseau Rebelle)

Whispers in the Woods (Le Chant des Forêts)

Woman Unknown (Kvinde Ukendt)

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Σκηνοθεσία

Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι – La Bola Negra

Κριστιάν Μουντζίου – Fjord

Πάβελ Παβλικόφσκι – Fatherland

Σάντρα Βόλνερ – Everytime

Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ – Minotaur

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός

Ματίλντ Αρσέλ – Woman Unknown

Πενέλοπε Κρουζ – Bunker

Σάντρα Χίλερ – Fatherland

Σάντρα Χίλερ – Rose

Ρενάτε Ράινσβε – Fjord

Λεά Σεϊντού – Gentle Monster

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός

Σουάν Αρλό – A Man of His Time

Χαβιέρ Μπαρδέμ – The Beloved

Άντριου Σκοτ – Elsinore

Σεμπάστιαν Σταν – Fjord

Χανς Τσίχσλερ – Fatherland

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

In Waves

Iron Boy (Le Corset)

Jim Queen

Lucy Lost

Viva Carmen (Carmen, l’Oiseau Rebelle)

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

Letters from the Silenced Country (Listy)

NAZA

Rehearsals for a Revolution

To Hold a Mountain (Planina)

Whispers in the Woods (Le Chant des Forêts)

Η απονομή στην Αθήνα

Η 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027 στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας δημιουργούς και επαγγελματίες της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Πηγή: Euronews Culture / European Film Academy