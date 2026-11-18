Με τρία νέα σημαντικά βραβεία στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (TIFF) και δύο sold-out προβολές κατά την ελληνική της πρεμιέρα, η πολυβραβευμένη ταινία “Hold Onto Me” («Κράτα Με») της Κύπριας σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η οσκαρική της καμπάνια.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Μαρία Πετρόβα απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού, ο Άλεξ Γουέστον τιμήθηκε με το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ, ενώ η ταινία απέσπασε το Βραβείο της Φίνος Φιλμ. Η κριτική επιτροπή μίλησε για την ανθρωπιά, την αφηγηματική λιτότητα και τη σκηνοθετική ωριμότητα της ταινίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστείδου διαθέτει τη σπάνια μαεστρία να εμπιστεύεται τον μύθο και τους ανθρώπους του».