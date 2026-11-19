Τιμητική μνεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Athens Marathon International Film Festival 2026 απέσπασε το ντοκιμαντέρ «Cyprus: The Divided Island» του δημοσιογράφου και κινηματογραφιστή Ντέιβιντ Καστίγιο (David Castillo).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποβολές, με την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ να αναγνωρίζει την αφηγηματική του προσέγγιση και το καλλιτεχνικό του όραμα.

Πρόκειται για την τρίτη διεθνή αναγνώριση της ταινίας, μετά την επιλογή της στο Altavilla Film Fest της Ιταλίας και την ανάδειξή της μεταξύ των φιναλίστ του Indie European Cinema & Screenplay Festival.

Μέσα από 38 προσωπικές μαρτυρίες και συνεντεύξεις με πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα, το «Cyprus: The Divided Island» διερευνά τις διαχρονικές συνέπειες της διαίρεσης του νησιού. Μεταξύ των προσώπων που φιλοξενούνται στο ντοκιμαντέρ είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ερσίν Τατάρ, καθώς και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής της Nuuk TV, έχει ήδη παρουσιαστεί σε προβολές στην Κύπρο και την Ισπανία, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά τα γεγονότα του 1974, η ταινία επιχειρεί να δώσει φωνή στους ανθρώπους που έχουν βιώσει τις συνέπειες της διαίρεσης, ανοίγοντας παράλληλα μια συζήτηση γύρω από τη συμφιλίωση, τη συνύπαρξη και το μέλλον του νησιού.

Η νέα διάκριση στην Αθήνα έρχεται να ενισχύσει τη διεθνή πορεία του ντοκιμαντέρ και την προσπάθεια ανάδειξης του Κυπριακού σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από τα σύνορα του νησιού.