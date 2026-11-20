Τις πέντε ταινίες που θα διεκδικήσουν το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX 2027 θα ανακοινώσει την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο Στρασβούργο.

Ο θεσμός συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια, έχοντας ως στόχο να φέρει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο πιο κοντά στο κοινό. Από τη θέσπισή του το 2007, το βραβείο αναδεικνύει ταινίες που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο, προβάλλουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, ενώ καταπιάνονται με ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν η πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σαμπίνε Φερχάιεν, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, Νέλα Ριλ, καθώς και οι σκηνοθέτες ή εκπρόσωποι των υποψήφιων ταινιών. Θα ακολουθήσει εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι ταινίες και θα σηματοδοτηθεί η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης του 2027.

Τον λόγο έχουν οι θεατές και οι ευρωβουλευτές

Από τις 25 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τον Απρίλιο του 2027, οι πέντε υποψήφιες ταινίες θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες να καλούνται να τις παρακολουθήσουν και να τις αξιολογήσουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του βραβείου.

Η νικήτρια ταινία θα αναδειχθεί από κοινού από το κοινό και τους ευρωβουλευτές, με την αξιολόγηση των δύο πλευρών να έχει ισότιμη βαρύτητα, κατά 50%. Την επιλογή των πέντε υποψήφιων ταινιών αναλαμβάνει επιτροπή επαγγελματιών του κινηματογράφου από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζει υπότιτλους και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβάσιμους σε κωφούς και βαρήκοους θεατές, ενώ διοργανώνει δωρεάν προβολές των υποψήφιων ταινιών και στα 27 κράτη μέλη.

Περισσότερες από 900 προβολές στην προηγούμενη διοργάνωση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την προηγούμενη διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 900 προβολές των υποψήφιων ταινιών στις χώρες της ΕΕ, με περισσότερους από 80.000 θεατές να συμμετέχουν στις συζητήσεις που διοργανώθηκαν.

Τον θεσμό πλαισιώνει και το πρόγραμμα Young Talent Programme, το οποίο αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή νέων επαγγελματιών του κινηματογράφου στην προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού βραβείου και των ευρωπαϊκών αξιών.

Το Βραβείο Κοινού LUX απονέμεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών Europa Cinemas. Μέσα από τον κινηματογράφο, επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών θεσμών, αναδεικνύοντας ορισμένες από τις σημαντικότερες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις της εποχής μας.